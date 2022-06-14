https://ria.ru/20220614/meksika-1795322110.html
В Мексике выявили пять случаев оспы обезьян
В Мексике выявили пять случаев оспы обезьян - РИА Новости, 14.06.2022
В Мексике выявили пять случаев оспы обезьян
Мексиканский минздрав сообщил о выявленных в стране пяти случаях оспы обезьян, исключив риск возникновения новой пандемии. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T21:52
2022-06-14T21:52
2022-06-14T21:52
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МЕХИКО, 14 июн - РИА Новости. Мексиканский минздрав сообщил о выявленных в стране пяти случаях оспы обезьян, исключив риск возникновения новой пандемии."В настоящее время в Мексике выявлены пять случаев - четыре в Мехико и один в Халиско, последний был подтвержден после приезда пациента в США", - заявил заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гатель в ходе пресс-конференции, которую опубликовала в своем блоге в Twitter пресс-служба правительства.Чиновник отметил, что случаи оспы могут быть связанными - в Мексике один из пациентов заразил другого - но прогнозов о возникновении пандемии в настоящий момент нет.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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в мире, здоровье - общество, мексика, мехико (штат), халиско
В Мексике выявили пять случаев оспы обезьян
Пресс-служба правительства: в Мексике выявили пять случаев оспы обезьян
МЕХИКО, 14 июн - РИА Новости. Мексиканский минздрав сообщил о выявленных в стране пяти случаях оспы обезьян, исключив риск возникновения новой пандемии.
"В настоящее время в Мексике
выявлены пять случаев - четыре в Мехико
и один в Халиско
, последний был подтвержден после приезда пациента в США", - заявил заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гатель в ходе пресс-конференции, которую опубликовала в своем блоге в Twitter
пресс-служба правительства.
Чиновник отметил, что случаи оспы могут быть связанными - в Мексике один из пациентов заразил другого - но прогнозов о возникновении пандемии в настоящий момент нет.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.