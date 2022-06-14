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В Адыгее отменили обязательное ношение масок

В Адыгее отменили обязательное ношение масок - РИА Новости, 14.06.2022

В Адыгее отменили обязательное ношение масок

Обязательное ношение масок отменили в Адыгее, при этом режим повышенной готовности по коронавирусу сохраняется, сообщило правительство республики. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T14:09

2022-06-14T14:09

2022-06-14T15:10

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республика адыгея

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КРАСНОДАР, 14 июн – РИА Новости. Обязательное ношение масок отменили в Адыгее, при этом режим повышенной готовности по коронавирусу сохраняется, сообщило правительство республики."Согласно указу главы Республики Адыгея, в регионе приостанавливаются некоторые нормы, касающиеся ограничений, введенных ранее в связи с массовым распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Главное. Ношение масок в местах массового скопления людей становится добровольным", - говорится в сообщении. При этом сохраняются рекомендации носить маски в местах массового скопления людей жителям старше 60 лет."Режим повышенной готовности сохраняется. Оперштаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории Республики Адыгея продолжает работу", - добавили в правительстве.Также уточняется, что сохраняются рекомендации работодателям предоставлять работникам, привившимся против COVID-19, два дополнительных дня отдыха с сохранением зарплаты.Обязательный масочный режим был введен в Адыгее весной 2020 года.

https://ria.ru/20220525/koronavirus-1790674488.html

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Владимир Лаврентьев

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