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В Адыгее отменили обязательное ношение масок - РИА Новости, 14.06.2022
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Распространение коронавируса
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В Адыгее отменили обязательное ношение масок
В Адыгее отменили обязательное ношение масок - РИА Новости, 14.06.2022
В Адыгее отменили обязательное ношение масок
Обязательное ношение масок отменили в Адыгее, при этом режим повышенной готовности по коронавирусу сохраняется, сообщило правительство республики. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T14:09
2022-06-14T15:10
распространение коронавируса
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республика адыгея
коронавирус в россии
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КРАСНОДАР, 14 июн – РИА Новости. Обязательное ношение масок отменили в Адыгее, при этом режим повышенной готовности по коронавирусу сохраняется, сообщило правительство республики."Согласно указу главы Республики Адыгея, в регионе приостанавливаются некоторые нормы, касающиеся ограничений, введенных ранее в связи с массовым распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Главное. Ношение масок в местах массового скопления людей становится добровольным", - говорится в сообщении. При этом сохраняются рекомендации носить маски в местах массового скопления людей жителям старше 60 лет."Режим повышенной готовности сохраняется. Оперштаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории Республики Адыгея продолжает работу", - добавили в правительстве.Также уточняется, что сохраняются рекомендации работодателям предоставлять работникам, привившимся против COVID-19, два дополнительных дня отдыха с сохранением зарплаты.Обязательный масочный режим был введен в Адыгее весной 2020 года.
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14:09 14.06.2022 (обновлено: 15:10 14.06.2022)
 
В Адыгее отменили обязательное ношение масок

В Адыгее отменили обязательное ношение масок в общественных местах

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОДАР, 14 июн – РИА Новости. Обязательное ношение масок отменили в Адыгее, при этом режим повышенной готовности по коронавирусу сохраняется, сообщило правительство республики.
"Согласно указу главы Республики Адыгея, в регионе приостанавливаются некоторые нормы, касающиеся ограничений, введенных ранее в связи с массовым распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Главное. Ношение масок в местах массового скопления людей становится добровольным", - говорится в сообщении. При этом сохраняются рекомендации носить маски в местах массового скопления людей жителям старше 60 лет.
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"Режим повышенной готовности сохраняется. Оперштаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории Республики Адыгея продолжает работу", - добавили в правительстве.
Также уточняется, что сохраняются рекомендации работодателям предоставлять работникам, привившимся против COVID-19, два дополнительных дня отдыха с сохранением зарплаты.
Обязательный масочный режим был введен в Адыгее весной 2020 года.
 
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