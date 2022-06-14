https://ria.ru/20220614/maski-1795201126.html
В Адыгее отменили обязательное ношение масок
В Адыгее отменили обязательное ношение масок - РИА Новости, 14.06.2022
В Адыгее отменили обязательное ношение масок
Обязательное ношение масок отменили в Адыгее, при этом режим повышенной готовности по коронавирусу сохраняется, сообщило правительство республики. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T14:09
2022-06-14T14:09
2022-06-14T15:10
распространение коронавируса
общество
республика адыгея
коронавирус в россии
здоровье - общество
медицинские маски
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763419251_0:172:3030:1876_1920x0_80_0_0_e139a661a68411de00fbc1048e2a5831.jpg
КРАСНОДАР, 14 июн – РИА Новости. Обязательное ношение масок отменили в Адыгее, при этом режим повышенной готовности по коронавирусу сохраняется, сообщило правительство республики."Согласно указу главы Республики Адыгея, в регионе приостанавливаются некоторые нормы, касающиеся ограничений, введенных ранее в связи с массовым распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Главное. Ношение масок в местах массового скопления людей становится добровольным", - говорится в сообщении. При этом сохраняются рекомендации носить маски в местах массового скопления людей жителям старше 60 лет."Режим повышенной готовности сохраняется. Оперштаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории Республики Адыгея продолжает работу", - добавили в правительстве.Также уточняется, что сохраняются рекомендации работодателям предоставлять работникам, привившимся против COVID-19, два дополнительных дня отдыха с сохранением зарплаты.Обязательный масочный режим был введен в Адыгее весной 2020 года.
https://ria.ru/20220525/koronavirus-1790674488.html
республика адыгея
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763419251_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_b8444c71325ab9aa9698421e9022af78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика адыгея, коронавирус в россии, здоровье - общество, медицинские маски, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, россия, новости - туризм
14:09 14.06.2022 (обновлено: 15:10 14.06.2022)
В Адыгее отменили обязательное ношение масок
В Адыгее отменили обязательное ношение масок в общественных местах