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Казахстан призвал ВТО к скорейшему решению продовольственного кризиса
Казахстан призвал ВТО к скорейшему решению продовольственного кризиса - РИА Новости, 14.06.2022
Казахстан призвал ВТО к скорейшему решению продовольственного кризиса
Казахстан призывает страны, входящие во Всемирную торговую организацию (ВТО), принять меры для преодоления мирового продовольственного кризиса, сообщила... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T07:15
2022-06-14T07:15
2022-06-14T07:15
в мире
казахстан
женева (город)
всемирная торговая организация (вто)
нгози оконджо-ивеала
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АЛМА-АТА, 14 июн — РИА Новости. Казахстан призывает страны, входящие во Всемирную торговую организацию (ВТО), принять меры для преодоления мирового продовольственного кризиса, сообщила пресс-служба министерства торговли и интеграции республики.Как сообщается в распространенном пресс-релизе ведомства, тема продовольственной безопасности обсуждалась на проходящей в эти дни в Женеве 12 министерской конференции ВТО, председателем которой является Казахстан.Заместитель премьер-министра — министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов, являющийся руководителем казахстанской делегации, на сессии, посвящённой вопросам продовольственной безопасности, отметил важность принятия проекта министерской декларации по торговле и продовольственной безопасности и министерского решения о неприменении экспортных ограничений в отношении закупок Всемирной продовольственной программы.Также на конференции отмечалось, что все страны мира столкнулись со стремительным ростом цен на продовольствие, а ограничения в торговле приводят к дальнейшему усугублению ситуации для регионов, испытывающих нехватку продуктов питания."Я призываю все страны ВТО последовать примеру Казахстана и вернуться в свои страны с этой конференции с осязаемыми результатами, которые позволят разрешить мировой продовольственный кризис" — заявил Султанов в ходе своего выступления.В воскресенье директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что экспортные ограничения приводят к росту цен на продовольствие и могут усугубить мировой продовольственный кризис.
https://ria.ru/20220613/gretsiya-1795013692.html
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в мире, казахстан, женева (город), всемирная торговая организация (вто), нгози оконджо-ивеала, алма-ата
Казахстан призвал ВТО к скорейшему решению продовольственного кризиса
Казахстан призвал членов ВТО к скорейшему решению мирового продовольственного кризиса