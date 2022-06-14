Рейтинг@Mail.ru
Казахстан призвал ВТО к скорейшему решению продовольственного кризиса - РИА Новости, 14.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220614/krizis-1795111321.html
Казахстан призвал ВТО к скорейшему решению продовольственного кризиса
Казахстан призвал ВТО к скорейшему решению продовольственного кризиса - РИА Новости, 14.06.2022
Казахстан призвал ВТО к скорейшему решению продовольственного кризиса
Казахстан призывает страны, входящие во Всемирную торговую организацию (ВТО), принять меры для преодоления мирового продовольственного кризиса, сообщила... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T07:15
2022-06-14T07:15
в мире
казахстан
женева (город)
всемирная торговая организация (вто)
нгози оконджо-ивеала
алма-ата
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788205716_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_a5a335226ab526faebb184d6a1d99eb5.jpg
АЛМА-АТА, 14 июн — РИА Новости. Казахстан призывает страны, входящие во Всемирную торговую организацию (ВТО), принять меры для преодоления мирового продовольственного кризиса, сообщила пресс-служба министерства торговли и интеграции республики.Как сообщается в распространенном пресс-релизе ведомства, тема продовольственной безопасности обсуждалась на проходящей в эти дни в Женеве 12 министерской конференции ВТО, председателем которой является Казахстан.Заместитель премьер-министра — министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов, являющийся руководителем казахстанской делегации, на сессии, посвящённой вопросам продовольственной безопасности, отметил важность принятия проекта министерской декларации по торговле и продовольственной безопасности и министерского решения о неприменении экспортных ограничений в отношении закупок Всемирной продовольственной программы.Также на конференции отмечалось, что все страны мира столкнулись со стремительным ростом цен на продовольствие, а ограничения в торговле приводят к дальнейшему усугублению ситуации для регионов, испытывающих нехватку продуктов питания."Я призываю все страны ВТО последовать примеру Казахстана и вернуться в свои страны с этой конференции с осязаемыми результатами, которые позволят разрешить мировой продовольственный кризис" — заявил Султанов в ходе своего выступления.В воскресенье директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что экспортные ограничения приводят к росту цен на продовольствие и могут усугубить мировой продовольственный кризис.
https://ria.ru/20220613/gretsiya-1795013692.html
https://ria.ru/20220613/ssha-1795096317.html
казахстан
женева (город)
алма-ата
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788205716_441:0:3172:2048_1920x0_80_0_0_ae57c9fa0028bb0f54c1326b3d2e2344.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, женева (город), всемирная торговая организация (вто), нгози оконджо-ивеала, алма-ата
07:15 14.06.2022
 
Казахстан призвал ВТО к скорейшему решению продовольственного кризиса

Казахстан призвал членов ВТО к скорейшему решению мирового продовольственного кризиса

© Pixabay / Бахыт КаныбекВид на Нур-Султан
Вид на Нур-Султан - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Pixabay / Бахыт Каныбек
Вид на Нур-Султан. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 14 июн — РИА Новости. Казахстан призывает страны, входящие во Всемирную торговую организацию (ВТО), принять меры для преодоления мирового продовольственного кризиса, сообщила пресс-служба министерства торговли и интеграции республики.
Как сообщается в распространенном пресс-релизе ведомства, тема продовольственной безопасности обсуждалась на проходящей в эти дни в Женеве 12 министерской конференции ВТО, председателем которой является Казахстан.
Зерно - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
Вчера, 12:38
В Греции заявили об отсутствии проблемы нехватки продовольствия
Заместитель премьер-министра — министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов, являющийся руководителем казахстанской делегации, на сессии, посвящённой вопросам продовольственной безопасности, отметил важность принятия проекта министерской декларации по торговле и продовольственной безопасности и министерского решения о неприменении экспортных ограничений в отношении закупок Всемирной продовольственной программы.
"Данное решение позволит осуществлять гуманитарные программы поставок продовольствия в регионы, испытывающие бедствия, даже в случае полного запрета на вывоз такой продукции за пределы отдельных стран", — говорится в сообщении министерства.
Также на конференции отмечалось, что все страны мира столкнулись со стремительным ростом цен на продовольствие, а ограничения в торговле приводят к дальнейшему усугублению ситуации для регионов, испытывающих нехватку продуктов питания.
"Я призываю все страны ВТО последовать примеру Казахстана и вернуться в свои страны с этой конференции с осязаемыми результатами, которые позволят разрешить мировой продовольственный кризис" — заявил Султанов в ходе своего выступления.
В воскресенье директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что экспортные ограничения приводят к росту цен на продовольствие и могут усугубить мировой продовольственный кризис.
Урожай пшеницы на полях в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
Вчера, 23:31
США снова обвинили Россию в "вывозе зерна с Украины"
 
В миреКазахстанЖенева (город)Всемирная торговая организация (ВТО)Нгози Оконджо-ИвеалаАлма-Ата
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала