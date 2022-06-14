https://ria.ru/20220614/kongress-1795277755.html

Моралес захотел приехать на антифашистский конгресс в Россию

Моралес захотел приехать на антифашистский конгресс в Россию - РИА Новости, 14.06.2022

Моралес захотел приехать на антифашистский конгресс в Россию

Экс-президент Боливии Эво Моралес с интересом бы принял участие в международном антифашистском конгрессе, который пройдет в августе в России, сообщил сам... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T18:04

2022-06-14T18:04

2022-06-14T18:06

в мире

боливия

эво моралес

сергей шойгу

россия

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МОНТЕВИДЕО, 14 июн – РИА Новости. Экс-президент Боливии Эво Моралес с интересом бы принял участие в международном антифашистском конгрессе, который пройдет в августе в России, сообщил сам политик в интервью РИА Новости."Я заинтересован в участии. Надеюсь, что меня пригласят", - сказал Моралес, отвечая на вопрос о том, приедет ли он на конгресс.Первый Международный антифашистский конгресс пройдет в дни работы форума "Армия-2022", сообщил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, конгресс призван "объединить усилия международного сообщества в борьбе с идеологией нацизма, неонацизма в любых формах его проявления в современном мире".

https://ria.ru/20220310/prestupleniya-1777393392.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, боливия, эво моралес, сергей шойгу, россия