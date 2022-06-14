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Моралес захотел приехать на антифашистский конгресс в Россию - РИА Новости, 14.06.2022
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Моралес захотел приехать на антифашистский конгресс в Россию
Моралес захотел приехать на антифашистский конгресс в Россию - РИА Новости, 14.06.2022
Моралес захотел приехать на антифашистский конгресс в Россию
Экс-президент Боливии Эво Моралес с интересом бы принял участие в международном антифашистском конгрессе, который пройдет в августе в России, сообщил сам... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T18:04
2022-06-14T18:06
в мире
боливия
эво моралес
сергей шойгу
россия
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МОНТЕВИДЕО, 14 июн – РИА Новости. Экс-президент Боливии Эво Моралес с интересом бы принял участие в международном антифашистском конгрессе, который пройдет в августе в России, сообщил сам политик в интервью РИА Новости."Я заинтересован в участии. Надеюсь, что меня пригласят", - сказал Моралес, отвечая на вопрос о том, приедет ли он на конгресс.Первый Международный антифашистский конгресс пройдет в дни работы форума "Армия-2022", сообщил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, конгресс призван "объединить усилия международного сообщества в борьбе с идеологией нацизма, неонацизма в любых формах его проявления в современном мире".
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в мире, боливия, эво моралес, сергей шойгу, россия
18:04 14.06.2022 (обновлено: 18:06 14.06.2022)
 
Моралес захотел приехать на антифашистский конгресс в Россию

Экс-президент Боливии Моралес выразил желание посетить антифашистский конгресс в России

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЭкс-президент Боливии Эво Моралес
Экс-президент Боливии Эво Моралес - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Экс-президент Боливии Эво Моралес. Архивное фото
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МОНТЕВИДЕО, 14 июн – РИА Новости. Экс-президент Боливии Эво Моралес с интересом бы принял участие в международном антифашистском конгрессе, который пройдет в августе в России, сообщил сам политик в интервью РИА Новости.
"Я заинтересован в участии. Надеюсь, что меня пригласят", - сказал Моралес, отвечая на вопрос о том, приедет ли он на конгресс.
Первый Международный антифашистский конгресс пройдет в дни работы форума "Армия-2022", сообщил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, конгресс призван "объединить усилия международного сообщества в борьбе с идеологией нацизма, неонацизма в любых формах его проявления в современном мире".
Экс-президент Боливии Эво Моралес - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
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Моралес заявил о преступлениях националистов на Украине против человечности
 
В миреБоливияЭво МоралесСергей ШойгуРоссия
 
 
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