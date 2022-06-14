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Президент ТПП призвал искать замену западным комплектующим - РИА Новости, 14.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220614/komplektuyuschie-1795112558.html
Президент ТПП призвал искать замену западным комплектующим
Президент ТПП призвал искать замену западным комплектующим - РИА Новости, 14.06.2022
Президент ТПП призвал искать замену западным комплектующим
Российские компании из-за западных санкций могут в ближайшее время столкнуться с дефицитом комплектующих, поэтому нужно успеть найти замену иностранным товарам... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T07:35
2022-06-14T07:35
петербургский международный экономический форум — 2022
сергей катырин
экономика
россия
санкт-петербург
торгово-промышленная палата рф
москва
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российские компании из-за западных санкций могут в ближайшее время столкнуться с дефицитом комплектующих, поэтому нужно успеть найти замену иностранным товарам и не допустить остановки отечественных предприятий, заявил РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2022 президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин."Дело не только в том, что производство может вдруг остановиться из-за нехватки одной детали. В любой момент может быть прервано само программное обеспечение. Надо успеть возместить возможные потери, оперативно найти замену и, главное, по возможности наладить свое производство", — подчеркнул президент ТПП РФ.По его словам, в палату поступили предложения "создать своего рода реестр потребностей всех секторов экономики, чтобы бизнес знал и понимал, что конкретно надо выпускать, чтобы нехватка какой-то детали не нарушила работу крупного предприятия, например, машиностроительного завода"."Власти приняли уже немало важных решений, поддерживающих бизнес. Будут и новые, нормативно-правовая база должна оперативно учитывать все нюансы меняющейся ситуации", — заключил Катырин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220611/sputnik-1794709281.html
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сергей катырин, экономика, россия, санкт-петербург, торгово-промышленная палата рф, москва
07:35 14.06.2022
 
Президент ТПП призвал искать замену западным комплектующим

Катырин призвал искать замену западным комплектующим, чтобы избежать остановки производств

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российские компании из-за западных санкций могут в ближайшее время столкнуться с дефицитом комплектующих, поэтому нужно успеть найти замену иностранным товарам и не допустить остановки отечественных предприятий, заявил РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2022 президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.
"Введенные против нашей страны ограничительные меры со стороны недружественных стран подтолкнули за собой целый клубок проблем: нарушение логистических и кооперационных цепочек, сложности со взаиморасчетами, изменение стоимости заемных средств. Сегодня многие компании озабочены риском столкнуться с серьезным дефицитом, связанным с тем, что запасы товаров, запчастей, комплектующих исчерпываются", — сказал он.
"Дело не только в том, что производство может вдруг остановиться из-за нехватки одной детали. В любой момент может быть прервано само программное обеспечение. Надо успеть возместить возможные потери, оперативно найти замену и, главное, по возможности наладить свое производство", — подчеркнул президент ТПП РФ.
По его словам, в палату поступили предложения "создать своего рода реестр потребностей всех секторов экономики, чтобы бизнес знал и понимал, что конкретно надо выпускать, чтобы нехватка какой-то детали не нарушила работу крупного предприятия, например, машиностроительного завода".
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"Власти приняли уже немало важных решений, поддерживающих бизнес. Будут и новые, нормативно-правовая база должна оперативно учитывать все нюансы меняющейся ситуации", — заключил Катырин.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022Сергей КатыринЭкономикаРоссияСанкт-ПетербургТоргово-промышленная палата РФМосква
 
 
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