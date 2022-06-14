https://ria.ru/20220614/komplektuyuschie-1795112558.html

Президент ТПП призвал искать замену западным комплектующим

Президент ТПП призвал искать замену западным комплектующим - РИА Новости, 14.06.2022

Президент ТПП призвал искать замену западным комплектующим

Российские компании из-за западных санкций могут в ближайшее время столкнуться с дефицитом комплектующих, поэтому нужно успеть найти замену иностранным товарам... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T07:35

2022-06-14T07:35

2022-06-14T07:35

петербургский международный экономический форум — 2022

сергей катырин

экономика

россия

санкт-петербург

торгово-промышленная палата рф

москва

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российские компании из-за западных санкций могут в ближайшее время столкнуться с дефицитом комплектующих, поэтому нужно успеть найти замену иностранным товарам и не допустить остановки отечественных предприятий, заявил РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2022 президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин."Дело не только в том, что производство может вдруг остановиться из-за нехватки одной детали. В любой момент может быть прервано само программное обеспечение. Надо успеть возместить возможные потери, оперативно найти замену и, главное, по возможности наладить свое производство", — подчеркнул президент ТПП РФ.По его словам, в палату поступили предложения "создать своего рода реестр потребностей всех секторов экономики, чтобы бизнес знал и понимал, что конкретно надо выпускать, чтобы нехватка какой-то детали не нарушила работу крупного предприятия, например, машиностроительного завода"."Власти приняли уже немало важных решений, поддерживающих бизнес. Будут и новые, нормативно-правовая база должна оперативно учитывать все нюансы меняющейся ситуации", — заключил Катырин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220611/sputnik-1794709281.html

https://ria.ru/20220610/biznes-1794444337.html

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сергей катырин, экономика, россия, санкт-петербург, торгово-промышленная палата рф, москва