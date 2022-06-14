https://ria.ru/20220614/komissii-1795309480.html

ЦБ назвал введение односторонних комиссий за валютные счета недопустимым

ЦБ назвал введение односторонних комиссий за валютные счета недопустимым - РИА Новости, 14.06.2022

ЦБ назвал введение односторонних комиссий за валютные счета недопустимым

одностороннее установление банками комиссий на обслуживание валютных счетов и вкладов, сообщили в пресс-службе регулятора. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T20:03

2022-06-14T20:03

2022-06-14T20:44

экономика

центральный банк рф (цб рф)

тинькофф. кредитные системы

совет федерации рф

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Банк России считает недопустимым одностороннее установление банками комиссий на обслуживание валютных счетов и вкладов, сообщили в пресс-службе регулятора.При этом отмечается, что публикация банком изменений на официальном сайте, когда согласием клиента считается отсутствие с его стороны возражений, не признается офертой.В ЦБ также уточнили, что проинформировали банки о необходимости провести работу по исключению возможности для ущемления прав потребителей и недопущению подобных практик.На прошлой неделе сразу несколько крупных банков сообщили, что вводят или планируют ввести плату за обслуживание валютных счетов. В частности, такое решение принял "Тинькофф банк".Первый заместитель главы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова подчеркнула, что это нарушает интересы клиентов. По ее словам, Банк России может выступить с законодательными предложениями по этому вопросу.

https://ria.ru/20220613/moshennichestvo-1794820747.html

https://ria.ru/20220610/stavka-1794437996.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, центральный банк рф (цб рф), тинькофф. кредитные системы, совет федерации рф