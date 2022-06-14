20:03 14.06.2022 (обновлено: 20:44 14.06.2022)
ЦБ назвал введение односторонних комиссий за валютные счета недопустимым
ЦБ назвал одностороннее введение комиссий на обслуживание валютных счетов недопустимым
Здание Центрального банка России. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Банк России считает недопустимым одностороннее установление банками комиссий на обслуживание валютных счетов и вкладов, сообщили в пресс-службе регулятора.
"Включение в действующие договоры банковских счетов и вкладов положений, предусматривающих одностороннее увеличение или установление вознаграждений за совершение операций, нарушает права потребителей", — говорится в заявлении.
При этом отмечается, что публикация банком изменений на официальном сайте, когда согласием клиента считается отсутствие с его стороны возражений, не признается офертой.
В ЦБ также уточнили, что проинформировали банки о необходимости провести работу по исключению возможности для ущемления прав потребителей и недопущению подобных практик.
На прошлой неделе сразу несколько крупных банков сообщили, что вводят или планируют ввести плату за обслуживание валютных счетов. В частности, такое решение принял "Тинькофф банк".
Первый заместитель главы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова подчеркнула, что это нарушает интересы клиентов. По ее словам, Банк России может выступить с законодательными предложениями по этому вопросу.