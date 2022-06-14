Рейтинг@Mail.ru
ЦБ назвал введение односторонних комиссий за валютные счета недопустимым - РИА Новости, 14.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220614/komissii-1795309480.html
ЦБ назвал введение односторонних комиссий за валютные счета недопустимым
ЦБ назвал введение односторонних комиссий за валютные счета недопустимым - РИА Новости, 14.06.2022
ЦБ назвал введение односторонних комиссий за валютные счета недопустимым
одностороннее установление банками комиссий на обслуживание валютных счетов и вкладов, сообщили в пресс-службе регулятора. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T20:03
2022-06-14T20:44
экономика
центральный банк рф (цб рф)
тинькофф. кредитные системы
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786133845_855:0:3071:1247_1920x0_80_0_0_51566292a32d2b694777f2cde67af795.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Банк России считает недопустимым одностороннее установление банками комиссий на обслуживание валютных счетов и вкладов, сообщили в пресс-службе регулятора.При этом отмечается, что публикация банком изменений на официальном сайте, когда согласием клиента считается отсутствие с его стороны возражений, не признается офертой.В ЦБ также уточнили, что проинформировали банки о необходимости провести работу по исключению возможности для ущемления прав потребителей и недопущению подобных практик.На прошлой неделе сразу несколько крупных банков сообщили, что вводят или планируют ввести плату за обслуживание валютных счетов. В частности, такое решение принял "Тинькофф банк".Первый заместитель главы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова подчеркнула, что это нарушает интересы клиентов. По ее словам, Банк России может выступить с законодательными предложениями по этому вопросу.
https://ria.ru/20220613/moshennichestvo-1794820747.html
https://ria.ru/20220610/stavka-1794437996.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786133845_1089:0:2952:1397_1920x0_80_0_0_9e077e80207cf9908d04277cb67e1834.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), тинькофф. кредитные системы, совет федерации рф
20:03 14.06.2022 (обновлено: 20:44 14.06.2022)
 
ЦБ назвал введение односторонних комиссий за валютные счета недопустимым

ЦБ назвал одностороннее введение комиссий на обслуживание валютных счетов недопустимым

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Здание Центрального банка России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Банк России считает недопустимым одностороннее установление банками комиссий на обслуживание валютных счетов и вкладов, сообщили в пресс-службе регулятора.
"Включение в действующие договоры банковских счетов и вкладов положений, предусматривающих одностороннее увеличение или установление вознаграждений за совершение операций, нарушает права потребителей", — говорится в заявлении.
При этом отмечается, что публикация банком изменений на официальном сайте, когда согласием клиента считается отсутствие с его стороны возражений, не признается офертой.
В ЦБ также уточнили, что проинформировали банки о необходимости провести работу по исключению возможности для ущемления прав потребителей и недопущению подобных практик.
Здание Центрального банка - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
Вчера, 02:15
В Банке России рассказали о новых тенденциях в финансовых пирамидах
На прошлой неделе сразу несколько крупных банков сообщили, что вводят или планируют ввести плату за обслуживание валютных счетов. В частности, такое решение принял "Тинькофф банк".
Первый заместитель главы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова подчеркнула, что это нарушает интересы клиентов. По ее словам, Банк России может выступить с законодательными предложениями по этому вопросу.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 00:35
Аналитики ждут возврата ставки Банка России на досанкционный уровень
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Тинькофф. Кредитные СистемыСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала