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В Китае вводят положения об армейских действиях "невоенного характера" - РИА Новости, 14.06.2022
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В Китае вводят положения об армейских действиях "невоенного характера"
В Китае вводят положения об армейских действиях "невоенного характера" - РИА Новости, 14.06.2022
В Китае вводят положения об армейских действиях "невоенного характера"
Председатель Китайской Народной Республики и Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин подписал приказ об обнародовании свода пробных положений об армейских... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T15:43
2022-06-14T17:17
в мире
китай
тайвань
сша
си цзиньпин
минобороны китая
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ПЕКИН, 14 июн — РИА Новости. Председатель Китайской Народной Республики и Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин подписал приказ об обнародовании свода пробных положений об армейских действиях невоенного характера, передает агентство Синьхуа."Положения нацелены на защиту жизни и имущества людей, суверенитета, безопасности и интересов развития страны, мира во всем мире и стабильности в регионе. Свод положений, состоящий из шести глав и 59 статей, послужит правовой базой для армейских действий невоенного характера и вступит в силу 15 июня 2022 года", — сообщило издание.Как пишет газета Global Times со ссылкой на анонимного военного эксперта, указанные положения обеспечат правовую основу для выполнения китайскими войсками таких задач, как оказание помощи при стихийных бедствиях, осуществление гуманитарных миссий и миротворческих операций, а также для достижения целей по "защите национального суверенитета, безопасности и интересов развития Китая".По мнению опрошенных СМИ аналитиков, нововведение позволит китайским военным обеспечить безопасность жизненно важных транспортных путей для стратегических ресурсов, например нефти, а также защитить инвестиции, проекты и персонал за пределами страны.В свою очередь, в вещательной корпорации Radio Free Asia, финансируемой американским правительством, высказали опасения по поводу этого свода положений. По их мнению, Пекин якобы может готовиться к проведению специальной операции, не классифицируемой как военные действия, в отношении Тайваня.Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Пекин не признает суверенитета Тайваня и ревностно относится к контактам с ним других стран, настаивая на "политике одного Китая". Она подразумевает, что Тайвань — неотъемлемая часть китайской территории, а власти КНР — единственное законное китайское правительство.Россия считает Тайвань неотъемлемой частью Китая и выступает против независимости острова в какой бы то ни было форме.
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794323097.html
https://ria.ru/20220612/tayvan-1794828457.html
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в мире, китай, тайвань, сша, си цзиньпин, минобороны китая
15:43 14.06.2022 (обновлено: 17:17 14.06.2022)
 
В Китае вводят положения об армейских действиях "невоенного характера"

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал приказ об армейских действиях невоенного характера

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкипаж танка Type 96 армии КНР
Экипаж танка Type 96 армии КНР - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Экипаж танка Type 96 армии КНР. Архивное фото
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ПЕКИН, 14 июн — РИА Новости. Председатель Китайской Народной Республики и Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин подписал приказ об обнародовании свода пробных положений об армейских действиях невоенного характера, передает агентство Синьхуа.
"Положения нацелены на защиту жизни и имущества людей, суверенитета, безопасности и интересов развития страны, мира во всем мире и стабильности в регионе. Свод положений, состоящий из шести глав и 59 статей, послужит правовой базой для армейских действий невоенного характера и вступит в силу 15 июня 2022 года", — сообщило издание.
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Как пишет газета Global Times со ссылкой на анонимного военного эксперта, указанные положения обеспечат правовую основу для выполнения китайскими войсками таких задач, как оказание помощи при стихийных бедствиях, осуществление гуманитарных миссий и миротворческих операций, а также для достижения целей по "защите национального суверенитета, безопасности и интересов развития Китая".
По мнению опрошенных СМИ аналитиков, нововведение позволит китайским военным обеспечить безопасность жизненно важных транспортных путей для стратегических ресурсов, например нефти, а также защитить инвестиции, проекты и персонал за пределами страны.
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В свою очередь, в вещательной корпорации Radio Free Asia, финансируемой американским правительством, высказали опасения по поводу этого свода положений. По их мнению, Пекин якобы может готовиться к проведению специальной операции, не классифицируемой как военные действия, в отношении Тайваня.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Пекин не признает суверенитета Тайваня и ревностно относится к контактам с ним других стран, настаивая на "политике одного Китая". Она подразумевает, что Тайвань — неотъемлемая часть китайской территории, а власти КНР — единственное законное китайское правительство.
Россия считает Тайвань неотъемлемой частью Китая и выступает против независимости острова в какой бы то ни было форме.
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