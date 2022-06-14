https://ria.ru/20220614/kiberintsident-1795110668.html

Эксперт рассказал о росте числа связанных с политикой киберинцидентов

Эксперт рассказал о росте числа связанных с политикой киберинцидентов - РИА Новости, 14.06.2022

Эксперт рассказал о росте числа связанных с политикой киберинцидентов

Доля киберинцидентов, связанных с политикой, после 24 февраля возросла – хакерами движет порыв навредить, а не заработать, однако подавляющее большинство атак в РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T07:06

2022-06-14T07:06

2022-06-14T07:06

петербургский международный экономический форум — 2022

сергей голованов

технологии

санкт-петербург

москва

россия

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Доля киберинцидентов, связанных с политикой, после 24 февраля возросла – хакерами движет порыв навредить, а не заработать, однако подавляющее большинство атак в мире все еще проводятся с целью наживы, заявил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.Он добавил, что к этому процессу подключились телефонные мошенники, которые полностью перешли на психологическое давление, и некоторые шифровальщики."То есть после 24 февраля доля киберинцидентов, связанных с политикой, возросла, но все равно осталась небольшой. Все остальное — подавляющее большинство атак продолжают проводиться с целью заработать", — заявил Голованов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220614/khakery-1795108990.html

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сергей голованов , технологии, санкт-петербург, москва, россия