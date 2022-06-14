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Эксперт рассказал о росте числа связанных с политикой киберинцидентов - РИА Новости, 14.06.2022
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Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220614/kiberintsident-1795110668.html
Эксперт рассказал о росте числа связанных с политикой киберинцидентов
Эксперт рассказал о росте числа связанных с политикой киберинцидентов - РИА Новости, 14.06.2022
Эксперт рассказал о росте числа связанных с политикой киберинцидентов
Доля киберинцидентов, связанных с политикой, после 24 февраля возросла – хакерами движет порыв навредить, а не заработать, однако подавляющее большинство атак в РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T07:06
2022-06-14T07:06
петербургский международный экономический форум — 2022
сергей голованов
технологии
санкт-петербург
москва
россия
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Доля киберинцидентов, связанных с политикой, после 24 февраля возросла – хакерами движет порыв навредить, а не заработать, однако подавляющее большинство атак в мире все еще проводятся с целью наживы, заявил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.Он добавил, что к этому процессу подключились телефонные мошенники, которые полностью перешли на психологическое давление, и некоторые шифровальщики."То есть после 24 февраля доля киберинцидентов, связанных с политикой, возросла, но все равно осталась небольшой. Все остальное — подавляющее большинство атак продолжают проводиться с целью заработать", — заявил Голованов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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сергей голованов , технологии, санкт-петербург, москва, россия
07:06 14.06.2022
 
Эксперт рассказал о росте числа связанных с политикой киберинцидентов

Эксперт Голованов: доля связанных с политикой киберинцидентов возросла, но она небольшая

© Фото : пресс-служба "Лаборатории Касперского"Главный эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов
Главный эксперт по кибербезопасности Лаборатории Касперского Сергей Голованов - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Фото : пресс-служба "Лаборатории Касперского"
Главный эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Доля киберинцидентов, связанных с политикой, после 24 февраля возросла – хакерами движет порыв навредить, а не заработать, однако подавляющее большинство атак в мире все еще проводятся с целью наживы, заявил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.
"Что произошло 24 февраля? У хакеров были порывы именно навредить, то есть ничего не украсть – ни деньги, ни базы, просто все уничтожить. И выгоды для злоумышленников в этом никакой. Однако, прежде чем что-то уничтожить, они копировали это себе, после чего в интернете появилась куча утечек. Так хакеры демонстрировали свои "успехи", — рассказал эксперт.
Он добавил, что к этому процессу подключились телефонные мошенники, которые полностью перешли на психологическое давление, и некоторые шифровальщики.
"То есть после 24 февраля доля киберинцидентов, связанных с политикой, возросла, но все равно осталась небольшой. Все остальное — подавляющее большинство атак продолжают проводиться с целью заработать", — заявил Голованов.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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