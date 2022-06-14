https://ria.ru/20220614/khakery-1795108006.html
Каждая вторая "успешная" атака хакеров является фейком, заявил эксперт
Каждая вторая "успешная" атака хакеров является фейком, заявил эксперт - РИА Новости, 14.06.2022
Каждая вторая "успешная" атака хакеров является фейком, заявил эксперт
Соотношение между настоящими, боевыми инцидентами и фейковыми в результате деятельности хакеров составляет 50 на 50, заявил в интервью РИА Новости в преддверии... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T05:49
2022-06-14T05:49
2022-06-14T05:49
петербургский международный экономический форум — 2022
технологии
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москва
россия
сергей голованов
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Соотношение между настоящими, боевыми инцидентами и фейковыми в результате деятельности хакеров составляет 50 на 50, заявил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.Он добавил, что никто после таких случаев подобным хакерам не верит. Но, к сожалению, на сообщения о таких инцидентах точно так же приходится реагировать, они похожи на ситуации с ложным минированием."Например, появилась в Telegram-канале информация, что взломана такая-то компания, появляется образец данных, которые якобы украли. Ты приезжаешь в эту компанию, ищешь компьютер, где хранились эти данные и выясняешь, что такого компьютера просто не существует. Взлом оказался просто фейком. То есть, выезжая по вызову об инциденте, 50 на 50 нужно понимать, что ты едешь просто так", — отметил Голованов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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технологии, санкт-петербург, москва, россия, сергей голованов
Каждая вторая "успешная" атака хакеров является фейком, заявил эксперт
Эксперт Kaspersky Голованов: каждая вторая "успешная" атака хакеров является фейком
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Соотношение между настоящими, боевыми инцидентами и фейковыми в результате деятельности хакеров составляет 50 на 50, заявил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.
"Есть настоящие инциденты – боевые, а есть шум. Помните историю с Burger King? Их тоже атаковали за то, что они не ушли из России. После чего эта компания опубликовала официальное сообщение с советом успокоиться и идти "делать уроки". И такие же хактивисты пытались взломать Роскосмос. "Лабораторию Касперского" уже якобы два раза взломали, я помню эти моменты. После изучения оказалось, что были выложены давно опубликованные данные", — рассказал эксперт.
Он добавил, что никто после таких случаев подобным хакерам не верит. Но, к сожалению, на сообщения о таких инцидентах точно так же приходится реагировать, они похожи на ситуации с ложным минированием.
"Например, появилась в Telegram-канале информация, что взломана такая-то компания, появляется образец данных, которые якобы украли. Ты приезжаешь в эту компанию, ищешь компьютер, где хранились эти данные и выясняешь, что такого компьютера просто не существует. Взлом оказался просто фейком. То есть, выезжая по вызову об инциденте, 50 на 50 нужно понимать, что ты едешь просто так", — отметил Голованов.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.