https://ria.ru/20220614/khakery-1795108006.html

Каждая вторая "успешная" атака хакеров является фейком, заявил эксперт

Каждая вторая "успешная" атака хакеров является фейком, заявил эксперт - РИА Новости, 14.06.2022

Каждая вторая "успешная" атака хакеров является фейком, заявил эксперт

Соотношение между настоящими, боевыми инцидентами и фейковыми в результате деятельности хакеров составляет 50 на 50, заявил в интервью РИА Новости в преддверии... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T05:49

2022-06-14T05:49

2022-06-14T05:49

петербургский международный экономический форум — 2022

технологии

санкт-петербург

москва

россия

сергей голованов

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Соотношение между настоящими, боевыми инцидентами и фейковыми в результате деятельности хакеров составляет 50 на 50, заявил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.Он добавил, что никто после таких случаев подобным хакерам не верит. Но, к сожалению, на сообщения о таких инцидентах точно так же приходится реагировать, они похожи на ситуации с ложным минированием."Например, появилась в Telegram-канале информация, что взломана такая-то компания, появляется образец данных, которые якобы украли. Ты приезжаешь в эту компанию, ищешь компьютер, где хранились эти данные и выясняешь, что такого компьютера просто не существует. Взлом оказался просто фейком. То есть, выезжая по вызову об инциденте, 50 на 50 нужно понимать, что ты едешь просто так", — отметил Голованов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220614/karty-1795107078.html

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технологии, санкт-петербург, москва, россия, сергей голованов