05:10 14.06.2022 (обновлено: 09:26 14.06.2022)
Российские банковские карты хакерам больше не нужны, заявил эксперт
Эксперт Kaspersky Голованов: российские банковские карты хакеров больше не интересуют
Девушка держит в руках банковскую карту для оплаты онлайн-покупок. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Карты российских банков с апреля 2022 года хакеров больше не интересуют — за рубежом они на них ничего купить не могут, таким образом, для карточного мошенничества остаются только возможности в России, заявил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.
По его словам, компания ведет подробные графики киберинцидентов, которые стали происходить после 24 февраля.
"Если мы возьмем график, например, торговли данными карт российских банков в интернете, то он тоже интересно выглядит. Наступает 24 февраля, и количество объявлений "продам картон" такого-то банка падает", — рассказывает эксперт.
При этом, по его словам, через несколько недель число объявлений резко выросло, а потом также резко упало и больше уровень не поднимался.
"С апреля 2022 года русские карты, видимо, хакерам не нужны — за рубежом они на них ничего купить не могут. Получается, что для карточного мошенничества остаются только возможности в России", — заключил эксперт.
В начале марта международные системы Visa и Mastercard после того, как западные страны ввели антироссийские санкции, заявили, что приостанавливают операции в России. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжают работать в России как обычно, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не доступны.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
9 июня, 02:17Аналитик описал схему обнуления счета на вашей карте