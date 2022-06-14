https://ria.ru/20220614/karty-1795107078.html

Российские банковские карты хакерам больше не нужны, заявил эксперт

Российские банковские карты хакерам больше не нужны, заявил эксперт - РИА Новости, 14.06.2022

Российские банковские карты хакерам больше не нужны, заявил эксперт

Карты российских банков с апреля 2022 года хакеров больше не интересуют — за рубежом они на них ничего купить не могут, таким образом, для карточного... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T05:10

2022-06-14T05:10

2022-06-14T09:26

петербургский международный экономический форум — 2022

сергей голованов

экономика

россия

санкт-петербург

visa, inc.

mastercard, inc.

москва

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Карты российских банков с апреля 2022 года хакеров больше не интересуют — за рубежом они на них ничего купить не могут, таким образом, для карточного мошенничества остаются только возможности в России, заявил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.По его словам, компания ведет подробные графики киберинцидентов, которые стали происходить после 24 февраля.При этом, по его словам, через несколько недель число объявлений резко выросло, а потом также резко упало и больше уровень не поднимался."С апреля 2022 года русские карты, видимо, хакерам не нужны — за рубежом они на них ничего купить не могут. Получается, что для карточного мошенничества остаются только возможности в России", — заключил эксперт.В начале марта международные системы Visa и Mastercard после того, как западные страны ввели антироссийские санкции, заявили, что приостанавливают операции в России. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжают работать в России как обычно, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не доступны.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220603/zakonoproekt-1792927937.html

https://ria.ru/20220609/obnulenie-1794131144.html

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санкт-петербург

москва

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сергей голованов , экономика, россия, санкт-петербург, visa, inc., mastercard, inc., москва