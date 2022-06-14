ЕК порекомендует предоставить Украине статуса кандидата в ЕС, пишет СМИ
Politico: ЕК намерена рекомендовать предоставление Украине статуса кандидата в Евросоюз
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Еврокомиссия примет решение рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, пишет газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.
Европейские комиссары в понедельник приступили к обсуждению вопроса предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС Украине, а также Молдавии и Грузии. Уже 17 июня ЕК должна определиться со своим мнением и подготовить соответствующую рекомендацию по Украине. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
Помимо обсуждений других деталей по статусу кандидата для Украины, в Еврокомиссии обсудили необходимость своим решением направить "сигнал" президенту России Владимиру Путину, отмечает издание. Против предоставления положительного решения по статусу кандидата все еще выступают по меньшей мере три европейских государства, добавили источники.
В субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев, где провела консультации в рамках подготовки доклада.
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. В настоящее время ЕК оценивает ответы Украины.