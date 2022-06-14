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ЕК порекомендует предоставить Украине статуса кандидата в ЕС, пишет СМИ - РИА Новости, 14.06.2022
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ЕК порекомендует предоставить Украине статуса кандидата в ЕС, пишет СМИ
ЕК порекомендует предоставить Украине статуса кандидата в ЕС, пишет СМИ - РИА Новости, 14.06.2022
ЕК порекомендует предоставить Украине статуса кандидата в ЕС, пишет СМИ
Еврокомиссия примет решение рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, пишет газета Politico со ссылкой на источники,... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T05:05
2022-06-14T05:05
в мире
урсула фон дер ляйен
владимир путин
владимир зеленский
украина
молдавия
еврокомиссия
киев
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Еврокомиссия примет решение рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, пишет газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.Европейские комиссары в понедельник приступили к обсуждению вопроса предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС Украине, а также Молдавии и Грузии. Уже 17 июня ЕК должна определиться со своим мнением и подготовить соответствующую рекомендацию по Украине. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.Помимо обсуждений других деталей по статусу кандидата для Украины, в Еврокомиссии обсудили необходимость своим решением направить "сигнал" президенту России Владимиру Путину, отмечает издание. Против предоставления положительного решения по статусу кандидата все еще выступают по меньшей мере три европейских государства, добавили источники.В субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев, где провела консультации в рамках подготовки доклада.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. В настоящее время ЕК оценивает ответы Украины.
https://ria.ru/20220613/gruziya-1795095101.html
https://ria.ru/20220613/podderzhka-1795033427.html
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в мире, урсула фон дер ляйен, владимир путин, владимир зеленский, украина, молдавия, еврокомиссия, киев, евросоюз, москва
05:05 14.06.2022
 
ЕК порекомендует предоставить Украине статуса кандидата в ЕС, пишет СМИ

Politico: ЕК намерена рекомендовать предоставление Украине статуса кандидата в Евросоюз

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Еврокомиссия примет решение рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, пишет газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.
Европейские комиссары в понедельник приступили к обсуждению вопроса предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС Украине, а также Молдавии и Грузии. Уже 17 июня ЕК должна определиться со своим мнением и подготовить соответствующую рекомендацию по Украине. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
Вчера, 23:16
Грузия отказалась пропускать Украину в Евросоюз "без очереди"
Помимо обсуждений других деталей по статусу кандидата для Украины, в Еврокомиссии обсудили необходимость своим решением направить "сигнал" президенту России Владимиру Путину, отмечает издание. Против предоставления положительного решения по статусу кандидата все еще выступают по меньшей мере три европейских государства, добавили источники.
В субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев, где провела консультации в рамках подготовки доклада.
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. В настоящее время ЕК оценивает ответы Украины.
Флаги Украины и Европейского Союза - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
Вчера, 14:59
Посол Украины заявил, что ожидает от Шольца поддержки по вступлению в ЕС
 
В миреУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинВладимир ЗеленскийУкраинаМолдавияЕврокомиссияКиевЕвросоюзМосква
 
 
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