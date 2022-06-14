Рейтинг@Mail.ru
Трюдо назвал неприемлемым присутствие канадцев в посольстве России - РИА Новости, 14.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220614/kanada-1795323751.html
Трюдо назвал неприемлемым присутствие канадцев в посольстве России
Трюдо назвал неприемлемым присутствие канадцев в посольстве России - РИА Новости, 14.06.2022
Трюдо назвал неприемлемым присутствие канадцев в посольстве России
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал неприемлемым присутствие представителей страны на праздновании Дня России в посольстве РФ в Оттаве. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T22:27
2022-06-14T22:27
в мире
мелани жоли
олег степанов
россия
канада
оттава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153042/70/1530427051_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_c994bb96056d2d0ee358ec3031194fa3.jpg
ОТТАВА, 14 июн - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал неприемлемым присутствие представителей страны на праздновании Дня России в посольстве РФ в Оттаве."Очевидно, что присутствие на этом мероприятии любого представителя Канады было абсолютно неприемлемым. Этого никогда не должно было случиться, и мы осуждаем такое", - заявил Трюдо в парламенте Канады.Ранее посольство РФ в Оттаве сообщило, что на приеме по случаю Дня России были представители общественности и МИД Канады. Глава МИД Канады Мелани Жоли позже назвала неприемлемым присутствие представителей ее ведомства на праздновании Дня России в посольстве РФ. В ответ на это посол РФ в Канаде Олег Степанов назвал проявлением непрофессионализма позицию о недопустимости участия официальных лиц в мероприятиях дипмиссии. По его мнению, посещение праздничных мероприятий - это обычная протокольная практика и проявление уважения.В канадских СМИ сообщалось, что в МИД Канады знали, что сотрудник ведомства планирует посетить прием в посольстве РФ, но Жоли узнала об этом позже из СМИ.
https://ria.ru/20220613/kontakty-1794975874.html
https://ria.ru/20220613/posolstvo-1794975377.html
россия
канада
оттава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153042/70/1530427051_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_0813fb1e1c939ed5bde749525c1f26c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мелани жоли, олег степанов, россия, канада, оттава
22:27 14.06.2022
 
Трюдо назвал неприемлемым присутствие канадцев в посольстве России

Джастин Трюдо назвал неприемлемым присутствие представителей Канады в посольстве России

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОТТАВА, 14 июн - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал неприемлемым присутствие представителей страны на праздновании Дня России в посольстве РФ в Оттаве.
"Очевидно, что присутствие на этом мероприятии любого представителя Канады было абсолютно неприемлемым. Этого никогда не должно было случиться, и мы осуждаем такое", - заявил Трюдо в парламенте Канады.
Торонто - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
Вчера, 05:05
Посол России в Канаде оценил уровень контактов с Оттавой
Ранее посольство РФ в Оттаве сообщило, что на приеме по случаю Дня России были представители общественности и МИД Канады. Глава МИД Канады Мелани Жоли позже назвала неприемлемым присутствие представителей ее ведомства на праздновании Дня России в посольстве РФ. В ответ на это посол РФ в Канаде Олег Степанов назвал проявлением непрофессионализма позицию о недопустимости участия официальных лиц в мероприятиях дипмиссии. По его мнению, посещение праздничных мероприятий - это обычная протокольная практика и проявление уважения.
В канадских СМИ сообщалось, что в МИД Канады знали, что сотрудник ведомства планирует посетить прием в посольстве РФ, но Жоли узнала об этом позже из СМИ.
Посол России в Канаде Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
Вчера, 04:59
Посол в Оттаве раскритиковал заявления главы МИД Канады
 
В миреМелани ЖолиОлег СтепановРоссияКанадаОттава
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала