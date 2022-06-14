https://ria.ru/20220614/kanada-1795323751.html

Трюдо назвал неприемлемым присутствие канадцев в посольстве России

Трюдо назвал неприемлемым присутствие канадцев в посольстве России - РИА Новости, 14.06.2022

Трюдо назвал неприемлемым присутствие канадцев в посольстве России

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал неприемлемым присутствие представителей страны на праздновании Дня России в посольстве РФ в Оттаве. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T22:27

2022-06-14T22:27

2022-06-14T22:27

в мире

мелани жоли

олег степанов

россия

канада

оттава

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153042/70/1530427051_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_c994bb96056d2d0ee358ec3031194fa3.jpg

ОТТАВА, 14 июн - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал неприемлемым присутствие представителей страны на праздновании Дня России в посольстве РФ в Оттаве."Очевидно, что присутствие на этом мероприятии любого представителя Канады было абсолютно неприемлемым. Этого никогда не должно было случиться, и мы осуждаем такое", - заявил Трюдо в парламенте Канады.Ранее посольство РФ в Оттаве сообщило, что на приеме по случаю Дня России были представители общественности и МИД Канады. Глава МИД Канады Мелани Жоли позже назвала неприемлемым присутствие представителей ее ведомства на праздновании Дня России в посольстве РФ. В ответ на это посол РФ в Канаде Олег Степанов назвал проявлением непрофессионализма позицию о недопустимости участия официальных лиц в мероприятиях дипмиссии. По его мнению, посещение праздничных мероприятий - это обычная протокольная практика и проявление уважения.В канадских СМИ сообщалось, что в МИД Канады знали, что сотрудник ведомства планирует посетить прием в посольстве РФ, но Жоли узнала об этом позже из СМИ.

https://ria.ru/20220613/kontakty-1794975874.html

https://ria.ru/20220613/posolstvo-1794975377.html

россия

канада

оттава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мелани жоли, олег степанов, россия, канада, оттава