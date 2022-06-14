https://ria.ru/20220614/investory-1795215488.html

Интерес иностранных инвесторов к Петербургу сохраняется, заявил Беглов

Интерес иностранных инвесторов к Петербургу сохраняется, заявил Беглов - РИА Новости, 14.06.2022

Интерес иностранных инвесторов к Петербургу сохраняется, заявил Беглов

Интерес к Санкт-Петербургу со стороны иностранных инвесторов сохраняется, город взаимодействует с новыми потенциальными партнерами из дружественных стран,... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T14:55

2022-06-14T14:55

2022-06-14T17:38

петербургский международный экономический форум — 2022

санкт-петербург

экономика

россия

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Интерес к Санкт-Петербургу со стороны иностранных инвесторов сохраняется, город взаимодействует с новыми потенциальными партнерами из дружественных стран, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов.По его словам, тренд на формирование новых экономических связей может стать одним из главных на Петербургском международном экономическом форуме. "Но, прежде всего, внутри переговорных комнат. До подписаний таких соглашений на форуме дело не дойдет. Переговорщикам необходимо вернуться в свои страны, взвесить все за и против", - отметил губернатор.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Читайте полный текст интервью Александра Беглова >>

https://ria.ru/20220323/dengi-1779669797.html

https://ria.ru/20220317/sanktsii-1778518781.html

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкт-петербург, экономика, россия, александр беглов