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Интерес иностранных инвесторов к Петербургу сохраняется, заявил Беглов - РИА Новости, 14.06.2022
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Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220614/investory-1795215488.html
Интерес иностранных инвесторов к Петербургу сохраняется, заявил Беглов
Интерес иностранных инвесторов к Петербургу сохраняется, заявил Беглов - РИА Новости, 14.06.2022
Интерес иностранных инвесторов к Петербургу сохраняется, заявил Беглов
Интерес к Санкт-Петербургу со стороны иностранных инвесторов сохраняется, город взаимодействует с новыми потенциальными партнерами из дружественных стран,... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T14:55
2022-06-14T17:38
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
экономика
россия
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Интерес к Санкт-Петербургу со стороны иностранных инвесторов сохраняется, город взаимодействует с новыми потенциальными партнерами из дружественных стран, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов.По его словам, тренд на формирование новых экономических связей может стать одним из главных на Петербургском международном экономическом форуме. "Но, прежде всего, внутри переговорных комнат. До подписаний таких соглашений на форуме дело не дойдет. Переговорщикам необходимо вернуться в свои страны, взвесить все за и против", - отметил губернатор.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Читайте полный текст интервью Александра Беглова &gt;&gt;
https://ria.ru/20220323/dengi-1779669797.html
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санкт-петербург, экономика, россия, александр беглов
14:55 14.06.2022 (обновлено: 17:38 14.06.2022)
 
Интерес иностранных инвесторов к Петербургу сохраняется, заявил Беглов

Беглов: Петербург взаимодействует с потенциальными инвесторами из дружественных стран

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Интерес к Санкт-Петербургу со стороны иностранных инвесторов сохраняется, город взаимодействует с новыми потенциальными партнерами из дружественных стран, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов.
"Интерес к Петербургу сохраняется. Наш город ценят, как серьезный рынок сбыта, важный сектор услуг, поставщика сложных технологических решений. Мы взаимодействуем с новыми потенциальными партнерами из дружественных стран. Есть те, кто готов занять место уходящих западных компаний. И в производственных цепочках, и в сфере потребительского рынка – ритейле и общественном питании", - сказал он.
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По его словам, тренд на формирование новых экономических связей может стать одним из главных на Петербургском международном экономическом форуме. "Но, прежде всего, внутри переговорных комнат. До подписаний таких соглашений на форуме дело не дойдет. Переговорщикам необходимо вернуться в свои страны, взвесить все за и против", - отметил губернатор.
"Двадцать лет назад нашей главной надеждой были иностранные капиталы, кредиты международных банков. Но сегодня мы живем в другой стране, намного более сильной. По инициативе президента в России заработали новые механизмы капиталовложений. Например, Петербургу на транспортные проекты выделяются 32 миллиарда рублей инфраструктурных бюджетных кредитов на 15 лет под 3% годовых. Таких условий на Западе нам никто никогда не предлагал. Мы можем, и будем развиваться сами. Но мы по-прежнему открыты для предложений", - сказал Беглов.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022Санкт-ПетербургЭкономикаРоссияАлександр Беглов
 
 
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