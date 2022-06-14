https://ria.ru/20220614/dnr-1795330045.html

Украинские войска снова обстреляли Гольмовский

Украинские войска снова обстреляли Гольмовский - РИА Новости, 14.06.2022

Украинские войска снова обстреляли Гольмовский

Украинские войска вновь обстреляли Гольмовский в Донецкой Народной Республике, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T23:28

2022-06-14T23:28

2022-06-14T23:28

специальная военная операция на украине

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155813/16/1558131615_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dafcd5ac010b5bbbd786f3aa2acfcc54.jpg

ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Гольмовский в Донецкой Народной Республике, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По данным ведомства, ранее во вторник украинские войска выпустили по Гольмовскому 17 снарядов калибром 122 миллиметра, три мины калибром 82 миллиметра и пять снарядов калибром 152 миллиметра.

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина