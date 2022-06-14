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Омбудсмен назвала реакцию Запада на обстрел Донецка двойными стандартами - РИА Новости, 14.06.2022
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Омбудсмен назвала реакцию Запада на обстрел Донецка двойными стандартами
Омбудсмен назвала реакцию Запада на обстрел Донецка двойными стандартами - РИА Новости, 14.06.2022
Омбудсмен назвала реакцию Запада на обстрел Донецка двойными стандартами
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что Запад в очередной раз продемонстрировал свое безразличие, и назвала показателем двойных стандартов его реакцию на... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T21:34
2022-06-14T21:34
в мире
здоровье - общество
денис пушилин
юрий ушаков
донецкая народная республика
донецк (днр)
россия
оон
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что Запад в очередной раз продемонстрировал свое безразличие, и назвала показателем двойных стандартов его реакцию на обстрел Донецка."Вчерашний обстрел Донецка стал не только трагедией и болью Донбасса, но и показателем… Показателем двойных стандартов... Налицо акт терроризма со стороны украинских боевиков. Однако внимание западных СМИ и международных правозащитных организаций он не привлек... В очередной раз Запад продемонстрировал свое безразличное отношение к военным преступлениям", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.По ее словам, только за одни сутки украинские боевики выпустили по ДНР более 600 единиц различных боеприпасов."Огонь ведется прицельно по мирным городам, в которых на данный момент остаются в основном старики, женщины и дети", - заявила Морозова.Она отметила, что продолжает официально уведомлять ООН и МККК о каждом факте противоправных действий украинский вооруженных формирований на территории ДНР и уведомила ЮНИСЕФ об обстреле центра охраны материнства и детства ДНР.В понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за последние восемь лет конфликта.Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков во вторник назвал удивительным отсутствие реакции Запада на обстрелы районов Донецка украинскими войсками. Он отметил, что со стороны западного сообщества по данной ситуации имел место только неясный комментарий со стороны представителя ООН.
https://ria.ru/20220614/kadyrov-1795274264.html
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в мире, здоровье - общество, денис пушилин, юрий ушаков, донецкая народная республика, донецк (днр), россия, оон, международный комитет красного креста (мккк), юнисеф
21:34 14.06.2022
 
Омбудсмен назвала реакцию Запада на обстрел Донецка двойными стандартами

Омбудсмен ДНР Морозова назвала реакцию Запада на обстрел Донецка двойными стандартами

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия массированного обстрела Куйбышевского и Киевского районов Донецка
Последствия массированного обстрела Куйбышевского и Киевского районов Донецка - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что Запад в очередной раз продемонстрировал свое безразличие, и назвала показателем двойных стандартов его реакцию на обстрел Донецка.
"Вчерашний обстрел Донецка стал не только трагедией и болью Донбасса, но и показателем… Показателем двойных стандартов... Налицо акт терроризма со стороны украинских боевиков. Однако внимание западных СМИ и международных правозащитных организаций он не привлек... В очередной раз Запад продемонстрировал свое безразличное отношение к военным преступлениям", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
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Кадырова возмутила "подлая позиция европейских СМИ" по обстрелу Донецка
По ее словам, только за одни сутки украинские боевики выпустили по ДНР более 600 единиц различных боеприпасов.
"Огонь ведется прицельно по мирным городам, в которых на данный момент остаются в основном старики, женщины и дети", - заявила Морозова.
Она отметила, что продолжает официально уведомлять ООН и МККК о каждом факте противоправных действий украинский вооруженных формирований на территории ДНР и уведомила ЮНИСЕФ об обстреле центра охраны материнства и детства ДНР.
В понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за последние восемь лет конфликта.
Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков во вторник назвал удивительным отсутствие реакции Запада на обстрелы районов Донецка украинскими войсками. Он отметил, что со стороны западного сообщества по данной ситуации имел место только неясный комментарий со стороны представителя ООН.
Крыша Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства, разрушенная в результате попадания снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
15:55Специальная военная операция на Украине
Мэр Донецка назвал обстрел города одним из самых ожесточенных за восемь лет
 
В миреЗдоровье - ОбществоДенис ПушилинЮрий УшаковДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)РоссияООНМеждународный комитет Красного Креста (МККК)ЮНИСЕФ
 
 
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