https://ria.ru/20220614/dnr-1795320949.html

Омбудсмен назвала реакцию Запада на обстрел Донецка двойными стандартами

Омбудсмен назвала реакцию Запада на обстрел Донецка двойными стандартами - РИА Новости, 14.06.2022

Омбудсмен назвала реакцию Запада на обстрел Донецка двойными стандартами

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что Запад в очередной раз продемонстрировал свое безразличие, и назвала показателем двойных стандартов его реакцию на... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T21:34

2022-06-14T21:34

2022-06-14T21:34

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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что Запад в очередной раз продемонстрировал свое безразличие, и назвала показателем двойных стандартов его реакцию на обстрел Донецка."Вчерашний обстрел Донецка стал не только трагедией и болью Донбасса, но и показателем… Показателем двойных стандартов... Налицо акт терроризма со стороны украинских боевиков. Однако внимание западных СМИ и международных правозащитных организаций он не привлек... В очередной раз Запад продемонстрировал свое безразличное отношение к военным преступлениям", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.По ее словам, только за одни сутки украинские боевики выпустили по ДНР более 600 единиц различных боеприпасов."Огонь ведется прицельно по мирным городам, в которых на данный момент остаются в основном старики, женщины и дети", - заявила Морозова.Она отметила, что продолжает официально уведомлять ООН и МККК о каждом факте противоправных действий украинский вооруженных формирований на территории ДНР и уведомила ЮНИСЕФ об обстреле центра охраны материнства и детства ДНР.В понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за последние восемь лет конфликта.Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков во вторник назвал удивительным отсутствие реакции Запада на обстрелы районов Донецка украинскими войсками. Он отметил, что со стороны западного сообщества по данной ситуации имел место только неясный комментарий со стороны представителя ООН.

https://ria.ru/20220614/kadyrov-1795274264.html

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