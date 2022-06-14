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Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 14.06.2022
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Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 14.06.2022
Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами
Украинские войска дважды обстреляли Куйбышевский район города Донецка, выпустив десять снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T17:58
2022-06-14T20:50
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Куйбышевский район города Донецка, выпустив десять снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 17.35 (совпадает с мск) — населенный пункт Пески — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибра 152 миллиметра, 17.40 — населенный пункт Пески — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибра 152 миллиметра", — говорится в Telegram-канале представительства.В 18:15 украинские националисты выпустили еще пять снарядов калибра 152 миллиметра по этому району.Как заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин, в результате обстрела ВСУ оказался существенно поврежден многоквартирный жилой дом по адресу улица Бутурлиновская, 52.Ранее В СЦКК также рассказали, что ВСУ дважды за день обстреливали его из "Градов". Пострадали женщина и подросток в возрасте 13 лет.Накануне украинские силовики в течение дня вели массированный обстрел Донецка, какого, по словам местных жителей, не было с 2015 года.Так, ВСУ выпустили по Буденновскому району, где находится Майский рынок, три снаряда калибра 155 миллиметров. На месте разрыва начался пожар. При обстреле рынка погибли пять мирных жителей, среди них мальчик 11 лет. Ранения получили еще 18 человек, в том числе двое детей.Атакам также подверглись и другие районы столицы ДНР — Кировский, Куйбышевский и Киевский, где из-за этого загорелся газопровод.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Вооруженные силы уже выполнили основную задачу первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220614/donetsk-1795231538.html
https://ria.ru/20220614/mobilizatsiya-1795276997.html
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
17:58 14.06.2022 (обновлено: 20:50 14.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами

ВСУ дважды обстреляли Куйбышевский район Донецка снарядами калибра 152 миллиметра

© AFP 2022 / STRСамоходная гаубица М109А3, предоставленные Норвегией Украине, во время боевых действий
Самоходная гаубица М109А3, предоставленные Норвегией Украине, во время боевых действий - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© AFP 2022 / STR
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Куйбышевский район города Донецка, выпустив десять снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 17.35 (совпадает с мск) — населенный пункт Пески — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибра 152 миллиметра, 17.40 — населенный пункт Пески — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибра 152 миллиметра", — говорится в Telegram-канале представительства.
Крыша Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства, разрушенная в результате попадания снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
15:55Специальная военная операция на Украине
Мэр Донецка назвал обстрел города одним из самых ожесточенных за восемь лет
В 18:15 украинские националисты выпустили еще пять снарядов калибра 152 миллиметра по этому району.
Как заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин, в результате обстрела ВСУ оказался существенно поврежден многоквартирный жилой дом по адресу улица Бутурлиновская, 52.
Ранее В СЦКК также рассказали, что ВСУ дважды за день обстреливали его из "Градов". Пострадали женщина и подросток в возрасте 13 лет.
Накануне украинские силовики в течение дня вели массированный обстрел Донецка, какого, по словам местных жителей, не было с 2015 года.
Украинские военнослужащие в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
18:03Специальная военная операция на Украине
Минобороны Украины заявило о сотнях тысяч мобилизованных
Так, ВСУ выпустили по Буденновскому району, где находится Майский рынок, три снаряда калибра 155 миллиметров. На месте разрыва начался пожар. При обстреле рынка погибли пять мирных жителей, среди них мальчик 11 лет. Ранения получили еще 18 человек, в том числе двое детей.
Атакам также подверглись и другие районы столицы ДНР — Кировский, Куйбышевский и Киевский, где из-за этого загорелся газопровод.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Вооруженные силы уже выполнили основную задачу первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
"Все это ужасно и страшно": жестокие обстрелы Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Нынешние обстрелы оказались для Донецка самыми сильными с 2015 года.

Пожарные расчеты МЧС ДНР тушат пожар в Киевском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
1 из 12

Нынешние обстрелы оказались для Донецка самыми сильными с 2015 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Обстреливался почти весь город, но больше всех досталось Пролетарскому, Куйбышевскому, Петровскому и Киевскому районам.

Женщина затягивает полиэтиленовой пленкой окно, разбитое в результате обстрелов ВСУ Донецка.
2 из 12

Обстреливался почти весь город, но больше всех досталось Пролетарскому, Куйбышевскому, Петровскому и Киевскому районам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

ВСУ вели огонь по городу с применением ствольной и реактивной артиллерии. Зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.

Сотрудник МЧС ДНР тушит пожар в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ
3 из 12

ВСУ вели огонь по городу с применением ствольной и реактивной артиллерии. Зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

От ударов пострадали жилые дома, больницы, гимназии, ясли-сад.

Мужчина выносит уцелевшие вещи из дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
4 из 12

От ударов пострадали жилые дома, больницы, гимназии, ясли-сад.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Снаряд попал в крышу родильного дома, рожениц пришлось эвакуировать в подвал.

Крыша Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства, разрушенная в результате попадания снаряда ВСУ. Рожениц эвакуировали в подвал
5 из 12

Снаряд попал в крышу родильного дома, рожениц пришлось эвакуировать в подвал.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Сообщения об обстреле роддома в Донецке вызвали чрезвычайную обеспокоенность в ООН.

Родильное отделение Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства, пострадавшего в результате попадания снаряда ВСУ в крышу здания. Рожениц эвакуировали в подвал
6 из 12

Сообщения об обстреле роддома в Донецке вызвали чрезвычайную обеспокоенность в ООН.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Прогремели взрывы на рынке в Буденновском районе. "Все это ужасно и страшно", — рассказал репортер Павел Кукушкин, который оказался их очевидцем и помогал вытаскивать раненых.

Сгоревшие палатки на рынке в Буденновском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
7 из 12

Прогремели взрывы на рынке в Буденновском районе. "Все это ужасно и страшно", — рассказал репортер Павел Кукушкин, который оказался их очевидцем и помогал вытаскивать раненых.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Всего в результате обстрелов Донецка повреждены 69 домостроений и 26 объектов гражданской инфраструктуры.

Сотрудник МЧС ДНР на стреле пожарной машины во время ликвидации последствий обстрелов со стороны ВСУ Донецка
8 из 12

Всего в результате обстрелов Донецка повреждены 69 домостроений и 26 объектов гражданской инфраструктуры.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

За сутки из-за обстрелов погибли пять жителей Донецка, пострадали еще около 40.

Сотрудники МЧС ДНР в квартире после тушения пожара, возникшего в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
9 из 12

За сутки из-за обстрелов погибли пять жителей Донецка, пострадали еще около 40.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Обстрелы были спланированной операцией украинских сил по уничтожению гражданского населения, считает официальный представитель ДНР Эдуард Басурин.

Сотрудник МЧС ДНР выкидывает вещи с балкона дома, сгоревшего в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
10 из 12

Обстрелы были спланированной операцией украинских сил по уничтожению гражданского населения, считает официальный представитель ДНР Эдуард Басурин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В Кремле назвали обстрелы в Донбассе со стороны Украины варварскими.

Машина МЧС ДНР возле дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
11 из 12

В Кремле назвали обстрелы в Донбассе со стороны Украины варварскими.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

После обстрелов Донецка глава ДНР Денис Пушилин запросил у России "дополнительные союзнические силы".

Сгоревшие палатки на рынке в Буденновском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
12 из 12

После обстрелов Донецка глава ДНР Денис Пушилин запросил у России "дополнительные союзнические силы".

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 12

Нынешние обстрелы оказались для Донецка самыми сильными с 2015 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
2 из 12

Обстреливался почти весь город, но больше всех досталось Пролетарскому, Куйбышевскому, Петровскому и Киевскому районам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 12

ВСУ вели огонь по городу с применением ствольной и реактивной артиллерии. Зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 12

От ударов пострадали жилые дома, больницы, гимназии, ясли-сад.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 12

Снаряд попал в крышу родильного дома, рожениц пришлось эвакуировать в подвал.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 12

Сообщения об обстреле роддома в Донецке вызвали чрезвычайную обеспокоенность в ООН.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 12

Прогремели взрывы на рынке в Буденновском районе. "Все это ужасно и страшно", — рассказал репортер Павел Кукушкин, который оказался их очевидцем и помогал вытаскивать раненых.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
8 из 12

Всего в результате обстрелов Донецка повреждены 69 домостроений и 26 объектов гражданской инфраструктуры.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 12

За сутки из-за обстрелов погибли пять жителей Донецка, пострадали еще около 40.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 12

Обстрелы были спланированной операцией украинских сил по уничтожению гражданского населения, считает официальный представитель ДНР Эдуард Басурин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 12

В Кремле назвали обстрелы в Донбассе со стороны Украины варварскими.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
12 из 12

После обстрелов Донецка глава ДНР Денис Пушилин запросил у России "дополнительные союзнические силы".

© РИА Новости / Сергей Аверин
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