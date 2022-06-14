https://ria.ru/20220614/dnr-1795274071.html

Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 14.06.2022

Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами

Украинские войска дважды обстреляли Куйбышевский район города Донецка, выпустив десять снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T17:58

2022-06-14T17:58

2022-06-14T20:50

в мире

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Куйбышевский район города Донецка, выпустив десять снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 17.35 (совпадает с мск) — населенный пункт Пески — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибра 152 миллиметра, 17.40 — населенный пункт Пески — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибра 152 миллиметра", — говорится в Telegram-канале представительства.В 18:15 украинские националисты выпустили еще пять снарядов калибра 152 миллиметра по этому району.Как заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин, в результате обстрела ВСУ оказался существенно поврежден многоквартирный жилой дом по адресу улица Бутурлиновская, 52.Ранее В СЦКК также рассказали, что ВСУ дважды за день обстреливали его из "Градов". Пострадали женщина и подросток в возрасте 13 лет.Накануне украинские силовики в течение дня вели массированный обстрел Донецка, какого, по словам местных жителей, не было с 2015 года.Так, ВСУ выпустили по Буденновскому району, где находится Майский рынок, три снаряда калибра 155 миллиметров. На месте разрыва начался пожар. При обстреле рынка погибли пять мирных жителей, среди них мальчик 11 лет. Ранения получили еще 18 человек, в том числе двое детей.Атакам также подверглись и другие районы столицы ДНР — Кировский, Куйбышевский и Киевский, где из-за этого загорелся газопровод.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Вооруженные силы уже выполнили основную задачу первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220614/donetsk-1795231538.html

https://ria.ru/20220614/mobilizatsiya-1795276997.html

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины