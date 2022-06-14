https://ria.ru/20220614/deputat-1795286900.html
Депутат Госдумы предложил ввести в школах "уроки трезвости"
Депутат Госдумы предложил ввести в школах "уроки трезвости" - РИА Новости, 14.06.2022
Депутат Госдумы предложил ввести в школах "уроки трезвости"
Россия может представить миру новую модель здорового общества, следует в 2023 году провести в России год трезвости, сообщил РИА Новости первый зампред комитета... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T18:29
2022-06-14T18:29
2022-06-14T18:29
общество
дети
госдума рф
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Россия может представить миру новую модель здорового общества, следует в 2023 году провести в России год трезвости, сообщил РИА Новости первый зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Николай Бурляев.Он также отметил, что стоит ввести уроки трезвости в школах, а в вузах - предмет собриологии."Я предложил ввести в школах уроки трезвости, а в вузах предмет собриологии – это наука об отрезвлении", - уточнил он.
https://ria.ru/20220606/vino-1793441354.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дети, госдума рф
Депутат Госдумы предложил ввести в школах "уроки трезвости"
Депутат ГД Бурляев предложил ввести в школах уроки трезвости, а в вузах собриологию
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Россия может представить миру новую модель здорового общества, следует в 2023 году провести в России год трезвости, сообщил РИА Новости первый зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Николай Бурляев.
"Россия может представить миру новую цивилизационную модель здорового общества в нездоровом мире… предложил в 2023 году провести у нас в России год трезвости", - сказал он.
Он также отметил, что стоит ввести уроки трезвости в школах, а в вузах - предмет собриологии.
"Я предложил ввести в школах уроки трезвости, а в вузах предмет собриологии – это наука об отрезвлении", - уточнил он.