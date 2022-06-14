https://ria.ru/20220614/deputat-1795286900.html

Депутат Госдумы предложил ввести в школах "уроки трезвости"

Депутат Госдумы предложил ввести в школах "уроки трезвости" - РИА Новости, 14.06.2022

Депутат Госдумы предложил ввести в школах "уроки трезвости"

Россия может представить миру новую модель здорового общества, следует в 2023 году провести в России год трезвости, сообщил РИА Новости первый зампред комитета... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T18:29

2022-06-14T18:29

2022-06-14T18:29

общество

дети

госдума рф

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Россия может представить миру новую модель здорового общества, следует в 2023 году провести в России год трезвости, сообщил РИА Новости первый зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Николай Бурляев.Он также отметил, что стоит ввести уроки трезвости в школах, а в вузах - предмет собриологии."Я предложил ввести в школах уроки трезвости, а в вузах предмет собриологии – это наука об отрезвлении", - уточнил он.

https://ria.ru/20220606/vino-1793441354.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, дети, госдума рф