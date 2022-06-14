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Депутат Госдумы предложил ввести в школах "уроки трезвости" - РИА Новости, 14.06.2022
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Депутат Госдумы предложил ввести в школах "уроки трезвости"
Депутат Госдумы предложил ввести в школах "уроки трезвости" - РИА Новости, 14.06.2022
Депутат Госдумы предложил ввести в школах "уроки трезвости"
Россия может представить миру новую модель здорового общества, следует в 2023 году провести в России год трезвости, сообщил РИА Новости первый зампред комитета... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T18:29
2022-06-14T18:29
общество
дети
госдума рф
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Россия может представить миру новую модель здорового общества, следует в 2023 году провести в России год трезвости, сообщил РИА Новости первый зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Николай Бурляев.Он также отметил, что стоит ввести уроки трезвости в школах, а в вузах - предмет собриологии."Я предложил ввести в школах уроки трезвости, а в вузах предмет собриологии – это наука об отрезвлении", - уточнил он.
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общество, дети, госдума рф
18:29 14.06.2022
 
Депутат Госдумы предложил ввести в школах "уроки трезвости"

Депутат ГД Бурляев предложил ввести в школах уроки трезвости, а в вузах собриологию

© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в фотобанкУченик во время урока
Ученик во время урока - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Антон Уницын
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Россия может представить миру новую модель здорового общества, следует в 2023 году провести в России год трезвости, сообщил РИА Новости первый зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Николай Бурляев.
"Россия может представить миру новую цивилизационную модель здорового общества в нездоровом мире… предложил в 2023 году провести у нас в России год трезвости", - сказал он.
Он также отметил, что стоит ввести уроки трезвости в школах, а в вузах - предмет собриологии.
"Я предложил ввести в школах уроки трезвости, а в вузах предмет собриологии – это наука об отрезвлении", - уточнил он.
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