https://ria.ru/20220614/chempionat-1795288557.html

В Москве прошел национальный чемпионат беспилотников "АвиаРобоТех – Старт"

В Москве прошел национальный чемпионат беспилотников "АвиаРобоТех – Старт" - РИА Новости, 14.06.2022

В Москве прошел национальный чемпионат беспилотников "АвиаРобоТех – Старт"

В Москве на ВДНХ прошел второй чемпионат по беспилотной авиации "АвиаРобоТех – Старт". РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T18:34

2022-06-14T18:34

2022-06-14T18:34

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

ано «развитие человеческого капитала»

фонд "сколково"

москва

общество

технологии

департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. В Москве на ВДНХ прошел второй чемпионат по беспилотной авиации "АвиаРобоТех – Старт".В чемпионате, организатором которого традиционно выступил Ресурсный центр профнавигации и развития компетенций АНО "Развитие человеческого капитала", приняли участие почти сто молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет.В прошлом году чемпионат был региональным — в нем участвовали 16 столичных команд. Сейчас состязание обрело всероссийский масштаб – в гонках беспилотников соревновалось 18 московских и шесть региональных команд. Показать свои умения в управлении дронами в Москву прибыли курсанты кадетских и военных училищ из Санкт-Петербурга, Твери, Перми, Рузы, Петрозаводска.По его словам, ребята, участвующие в соревнования, по сути, сдают экзамен."Они не только состязаются, но и сдают теорию, практические знания. Победители получат сертификат пилота беспилотного летательного аппарата. Они уже могут сегодня работать в компаниях", - подчеркнул глава департамента.На сегодняшний день курсы по управлению беспилотными авиационными системами внедряются в школьные образовательные учреждения, в технические вузы. Программы по БПЛА есть в шести детских технопарках, которые также курирует департамент."Но, учитывая, что прогресс идет семимильными шагами, нам нужно бежать в два раза быстрее", - отметил Фурсин.Беспилотная авиация настолько важна для города, что в настоящий момент департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы и Фонд "Сколково" создают зону для тестирования беспилотных авиационных систем в условиях мегаполиса, где разработчики смогут опробовать свои решения."Сейчас мы объявили отбор компаний, которые будут участвовать в пилотной зоне. Подать заявку на участие в проекте можно на цифровой платформе i.moscow", - рассказал глава департамента.Грузовые дроны начнут совершать пробные полеты уже в сентябре 2022 года, а в 2024 году запустят тестовые полеты беспилотных пассажирских аэротакси. Совершенно не исключено, что управлять этими беспилотниками будут участники второго чемпионата "АвиаРобоТех – Старт".Ловкость рук и сила мыслиПилотам из представленных на чемпионате 24 команд предстояло пройти испытания в двух категориях, не считая тест на знание теории.Первый этап назывался "Фастфлайт". На небольшом полигоне была смоделирована ситуация – тушение лесного пожара. Соревнующимся надо было пролететь над горкой, через туннель, подвести дрон к щиту и задержаться около голубых шариков, не приближаясь к соседним черным, за что начислялись штрафные очки. После чего – вернуть беспилотник на базу, в круг диаметром примерно 70 сантиметров.Второй этап "Нейротрек" оказался полностью инновационным. Ведь управлять дроном состязавшимся предстояло при помощи силы мысли. Притом без всякой мистики. Участники надевали на головы специальный нейроинтерфейс, который считывал параметры мозговой активности и преобразовывал их в сигналы управления беспилотником.Другая участница команды-победителя Таисия Гришина признается, что этот этап все-таки вызвал некоторые трудности.Ребята отмечают организацию чемпионата на высочайшем уровне. Конечно, каждый из победителей связывает свое будущее с беспилотниками.А победителями в итоге стали: команда Колледжа современных технологий с первым местом, Московский индустриальный колледж – со вторым, детский технопарк "Москва" - с третьим.Награду "За волю к победе" получила команда школы № 1354 "Вектор", за "Командный дух" отмечен детский технопарк "Мосгормаш", награда "Сила мысли" досталась Политехническому колледжу имени Н.Н. Годовикова. За "Успешный старт" награждена команда Петрозаводского президентского кадетского училища, а "Приз зрительских симпатий" завоевало Кемеровское президентское кадетское училище.Подготовка к профессии будущегоПопробовать свои силы в сфере беспилотных технологий могли не только участники соревнований, но и, в принципе, все желающие. На территории проведения чемпионата работали десять мастер-классов – начиная от простых ("Рисование 3D-ручкой"), до специализированных, требующих определенных знаний и умений.Например, гости чемпионата могли собрать беспилотник своими руками. И не просто собрать, а попробовать сделать это с помощью аддитивных технологий, подразумевающих послойное наращивание объекта. Можно было узнать о нанопокрытиях беспилотников и попробовать себя в нейроуправлении. Мастер-классы были представлены детскими технопарками "Москва" и "Мосгормаш".Чемпионат "АвиаРобоТех – Старт" - далеко не единственный, который проводит Ресурсный центр профнавигации и развития компетенций АНО "РЧК". Среди них каждый молодой человек, интересующийся высокими технологиями, может найти себе состязание по душе.В этом году, по ее словам, будет дан старт новому направлению – созданию беспилотных внедорожников в масштабе 1:10. К этом начинанию будут привлекаться дети с десяти лет."Какие планы на будущее? Во-первых, выход на международный уровень. Во-вторых, мы будем развивать такие направления, как аддитивные и нанотехнологии. Мы ведь не только проводим чемпионаты. Самое главное, что перед каждым из них реализуется программа подготовки специалистов, которая длится от 3 месяцев до полугода. Мы набираем ребят из колледжей, школ, вузов и готовим их к той профессии, которая, возможно, станет их делом в будущем", - говорит Марченко.

https://ria.ru/20220603/fursin-1792708919.html

https://ria.ru/20220328/chempionat-1780507903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), ано «развитие человеческого капитала», фонд "сколково", москва, общество, технологии, департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы