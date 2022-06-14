Рейтинг@Mail.ru
Счетная палата выявила бюджетные нарушения на 676 миллиардов рублей - РИА Новости, 14.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220614/byudzhet-1795218121.html
Счетная палата выявила бюджетные нарушения на 676 миллиардов рублей
Счетная палата выявила бюджетные нарушения на 676 миллиардов рублей - РИА Новости, 14.06.2022
Счетная палата выявила бюджетные нарушения на 676 миллиардов рублей
Счетная палата России обнаружила нарушения на сумму 676 миллиардов рублей по итогам проверки исполнения федерального бюджета за 2021 год, сообщил глава Счётной... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T15:06
2022-06-14T15:06
алексей кудрин
экономика
россия
совет федерации рф
бюджет
счетная палата рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147595/15/1475951553_0:0:2852:1605_1920x0_80_0_0_26865d32f3db13202663a48a0a59c636.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Счетная палата России обнаружила нарушения на сумму 676 миллиардов рублей по итогам проверки исполнения федерального бюджета за 2021 год, сообщил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.При этом Кудрин отметил, что правительство РФ впервые за пять лет исполнило бюджет с максимальным показателем - 97,5%, при том, что в течение года с учётом антикризисных мер бюджет был увеличен на два триллиона рублей. "При этом остатков, неисполненных расходов мы насчитали 645 миллиардов. Я хочу напомнить, что в прошлом году это был триллион. 645 миллиардов – это оставшееся ресурсы, как правило, это законтрактованные уже вещи, которые переходят на очередной год. Есть где-то и то, что не успели законтрактовать даже. Тем не менее, наблюдается положительная динамика по сокращению такого рода неиспользованных остатков", - уточнил он.Глава Счетной палаты напомнил, что за последний месяц ведомство отчиталось перед Советом Федерации и Государственной Думой о работе за прошлый год, а также представило Государственной Думе заключение на отчёт правительства об исполнении бюджета за 2021 год. По словам Кудрина, это была большая работа по проверке более 90 главных распорядителей бюджетных средств, и эта работа впервые завершена за полгода, на три месяца раньше, чем обычно. "И теперь у нас есть возможность рассмотреть отчёт правительства летом, в весеннюю сессию. Тем самым мы даём замечания, отмечаем недостатки, которые могут использоваться при формировании бюджета на очередной год, который будет представлен правительством в сентябре", - добавил Кудрин.Кроме того, Совет Федерации и Государственная Дума, по его словам, отметили повышение качества аудиторских проверок, их аналитическую часть, открытость, достижения в совершенствовании методологии."И сразу скажу, что мы только за прошлый год нашли нарушений во всей работе, по всем проверкам на 1,5 триллиона (рублей - ред.). В основном это нарушения, связанные с бухгалтерским учётом, нецелевым использованием, нарушением процедур закупок. Допустим, в закупках – это, в основном, определение минимальной и максимальной цены при закупках", - заключил Кудрин.
https://ria.ru/20220614/regiony-1795216744.html
https://ria.ru/20220614/zaporozhe-1795213512.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147595/15/1475951553_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_075b7b3aeaf4a3266315f050c1009fd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей кудрин, экономика, россия, совет федерации рф, бюджет, счетная палата рф
15:06 14.06.2022
 
Счетная палата выявила бюджетные нарушения на 676 миллиардов рублей

Счетная палата нашла нарушения на 676 миллиардов рублей при исполнении бюджета за 2021 год

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание Счетной Палаты РФ в Москве
Здание Счетной Палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Здание Счетной Палаты РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Счетная палата России обнаружила нарушения на сумму 676 миллиардов рублей по итогам проверки исполнения федерального бюджета за 2021 год, сообщил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"При оценке бюджета, мы тоже сейчас заключение закончили, мы, конечно, отмечаем правдивость и достоверность отчёта правительства, вместе с тем, тоже нашли нарушений на 676 миллиардов рублей", - сказал он.
При этом Кудрин отметил, что правительство РФ впервые за пять лет исполнило бюджет с максимальным показателем - 97,5%, при том, что в течение года с учётом антикризисных мер бюджет был увеличен на два триллиона рублей. "При этом остатков, неисполненных расходов мы насчитали 645 миллиардов. Я хочу напомнить, что в прошлом году это был триллион. 645 миллиардов – это оставшееся ресурсы, как правило, это законтрактованные уже вещи, которые переходят на очередной год. Есть где-то и то, что не успели законтрактовать даже. Тем не менее, наблюдается положительная динамика по сокращению такого рода неиспользованных остатков", - уточнил он.
Глава Счетной палаты напомнил, что за последний месяц ведомство отчиталось перед Советом Федерации и Государственной Думой о работе за прошлый год, а также представило Государственной Думе заключение на отчёт правительства об исполнении бюджета за 2021 год. По словам Кудрина, это была большая работа по проверке более 90 главных распорядителей бюджетных средств, и эта работа впервые завершена за полгода, на три месяца раньше, чем обычно. "И теперь у нас есть возможность рассмотреть отчёт правительства летом, в весеннюю сессию. Тем самым мы даём замечания, отмечаем недостатки, которые могут использоваться при формировании бюджета на очередной год, который будет представлен правительством в сентябре", - добавил Кудрин.
Президент России Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
15:00
Кудрин заявил о снижении самостоятельности российских регионов
Кроме того, Совет Федерации и Государственная Дума, по его словам, отметили повышение качества аудиторских проверок, их аналитическую часть, открытость, достижения в совершенствовании методологии.
"И сразу скажу, что мы только за прошлый год нашли нарушений во всей работе, по всем проверкам на 1,5 триллиона (рублей - ред.). В основном это нарушения, связанные с бухгалтерским учётом, нецелевым использованием, нарушением процедур закупок. Допустим, в закупках – это, в основном, определение минимальной и максимальной цены при закупках", - заключил Кудрин.
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14:48Специальная военная операция на Украине
Запорожские власти пообещали сделать регион в составе России бездотационным
 
Алексей КудринЭкономикаРоссияСовет Федерации РФБюджетСчетная палата РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала