https://ria.ru/20220614/but-1795116608.html

Адвокат рассказал, в каком случае Бута могут обменять на американцев

Адвокат рассказал, в каком случае Бута могут обменять на американцев - РИА Новости, 14.06.2022

Адвокат рассказал, в каком случае Бута могут обменять на американцев

Обмен российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего тюремный срок в США, на кого-либо из осужденных в России американцев должны одобрить в Белом доме, заявил РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T08:41

2022-06-14T08:41

2022-06-14T09:42

в мире

виктор бут

сша

россия

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Обмен российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего тюремный срок в США, на кого-либо из осужденных в России американцев должны одобрить в Белом доме, заявил РИА Новости адвокат россиянина Стив Зиссу.В начале июня стало известно, что состояние здоровья Бута резко ухудшилось. Из-за отсутствия квалифицированной медицинской помощи у него обострилась начавшаяся еще полгода назад неизвестная инфекция. За это время россиянина ни разу не осмотрел специализированный врач, диагноз ему так и не поставили.Адвокат Зиссу готовит судебный иск против Бюро тюрем США за неоказание Буту квалифицированной медицинской помощи.Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма.Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл в первой инстанции два процесса об экстрадиции, однако затем на стадии апелляции, эти решения судов были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бута вывезли в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств.В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям — 25 лет тюрьмы. Россиянин уже отбыл больше половины этого срока.Читайте полный текст интервью адвоката Стива Зиссу >>

https://ria.ru/20220614/obmen-1795108550.html

https://ria.ru/20220521/obmen-1789874671.html

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, виктор бут, сша, россия