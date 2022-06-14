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Адвокат рассказал, в каком случае Бута могут обменять на американцев
Адвокат рассказал, в каком случае Бута могут обменять на американцев - РИА Новости, 14.06.2022
Адвокат рассказал, в каком случае Бута могут обменять на американцев
Обмен российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего тюремный срок в США, на кого-либо из осужденных в России американцев должны одобрить в Белом доме, заявил РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T08:41
2022-06-14T08:41
2022-06-14T09:42
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Обмен российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего тюремный срок в США, на кого-либо из осужденных в России американцев должны одобрить в Белом доме, заявил РИА Новости адвокат россиянина Стив Зиссу.В начале июня стало известно, что состояние здоровья Бута резко ухудшилось. Из-за отсутствия квалифицированной медицинской помощи у него обострилась начавшаяся еще полгода назад неизвестная инфекция. За это время россиянина ни разу не осмотрел специализированный врач, диагноз ему так и не поставили.Адвокат Зиссу готовит судебный иск против Бюро тюрем США за неоказание Буту квалифицированной медицинской помощи.Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма.Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл в первой инстанции два процесса об экстрадиции, однако затем на стадии апелляции, эти решения судов были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бута вывезли в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств.В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям — 25 лет тюрьмы. Россиянин уже отбыл больше половины этого срока.Читайте полный текст интервью адвоката Стива Зиссу >>
https://ria.ru/20220614/obmen-1795108550.html
https://ria.ru/20220521/obmen-1789874671.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, виктор бут, сша, россия
08:41 14.06.2022 (обновлено: 09:42 14.06.2022)
Адвокат рассказал, в каком случае Бута могут обменять на американцев
Адвокат Зиссу: обмен Бута на осужденных в России американцев должен одобрить Байден
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Обмен российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего тюремный срок в США, на кого-либо из осужденных в России американцев должны одобрить в Белом доме, заявил РИА Новости адвокат россиянина Стив Зиссу.
"Президент Байден должен одобрить любой обмен. <…> Надеюсь, он сделает это до того, как здоровье Виктора будет необратимо надломлено из-за отказа в оказании ему медицинской помощи ", — сказал защитник.
В начале июня стало известно, что состояние здоровья Бута резко ухудшилось. Из-за отсутствия квалифицированной медицинской помощи у него обострилась начавшаяся еще полгода назад неизвестная инфекция. За это время россиянина ни разу не осмотрел специализированный врач, диагноз ему так и не поставили.
Адвокат Зиссу готовит судебный иск против Бюро тюрем США
за неоказание Буту квалифицированной медицинской помощи.
Виктора Бута
арестовали в Таиланде
по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма.
Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл в первой инстанции два процесса об экстрадиции, однако затем на стадии апелляции, эти решения судов были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бута вывезли в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств.
В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке
признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям — 25 лет тюрьмы. Россиянин уже отбыл больше половины этого срока.