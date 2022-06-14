https://ria.ru/20220614/but-1795104500.html

Защита Виктора Бута готовит иск к бюро тюрем США за неоказание медпомощи

Защита Виктора Бута готовит иск к бюро тюрем США за неоказание медпомощи - РИА Новости, 14.06.2022

Защита Виктора Бута готовит иск к бюро тюрем США за неоказание медпомощи

Защита российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в США, готовит судебный иск против американского бюро тюрем в связи с тем, что... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T03:13

2022-06-14T03:13

2022-06-14T09:42

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Защита российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в США, готовит судебный иск против американского бюро тюрем в связи с тем, что россиянину не оказывают квалифицированную медицинскую помощь, сообщил РИА Новости адвокат Бута Стив Зиссу.Ранее сообщалось о резком ухудшении состояния здоровья Бута, у которого еще полгода назад началась неизвестная инфекция, обострившаяся на фоне отсутствия квалифицированной медицинской помощи. За полгода россиянина ни разу не осматривал врач-специалист, диагноз ему так и не поставлен.По его словам, "американский суд не потерпит нарушения прав человека в отношении заключенных со стороны бюро тюрем США, а речь идет именно об этом"."По законам США "забота и содержание" заключенного находятся в ведении министерства юстиции", — отметил Зиссу."Не только неоказание медицинской помощи заключенному, но даже выдача ему лекарств без медицинского осмотра врачом и диагноза – это нарушение, которое в суде защитить невозможно", — заключил адвокат.Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств.В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям – 25 лет тюрьмы. Россиянин уже отбыл больше половины этого срока.Читайте полный текст интервью адвоката Стива Зиссу >>

https://ria.ru/20220608/but-1793996923.html

https://ria.ru/20220531/obmen-1791931785.html

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