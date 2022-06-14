03:13 14.06.2022 (обновлено: 09:42 14.06.2022)
Защита Виктора Бута готовит иск к бюро тюрем США за неоказание медпомощи
Адвокат Зиссу: защита Виктора Бута готовит иск к бюро тюрем США за неоказание медпомощи
© AP Photo / Apichart WeerawongВиктор Бут
© AP Photo / Apichart Weerawong
Виктор Бут. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Защита российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в США, готовит судебный иск против американского бюро тюрем в связи с тем, что россиянину не оказывают квалифицированную медицинскую помощь, сообщил РИА Новости адвокат Бута Стив Зиссу.
Ранее сообщалось о резком ухудшении состояния здоровья Бута, у которого еще полгода назад началась неизвестная инфекция, обострившаяся на фоне отсутствия квалифицированной медицинской помощи. За полгода россиянина ни разу не осматривал врач-специалист, диагноз ему так и не поставлен.
"Можно подать иск в федеральный суд, чтобы заставить тюрьму предоставить Виктору надлежащую медицинскую помощь. Мы сейчас готовим такой иск", — сказал адвокат.
По его словам, "американский суд не потерпит нарушения прав человека в отношении заключенных со стороны бюро тюрем США, а речь идет именно об этом".
"По законам США "забота и содержание" заключенного находятся в ведении министерства юстиции", — отметил Зиссу.
"Не только неоказание медицинской помощи заключенному, но даже выдача ему лекарств без медицинского осмотра врачом и диагноза – это нарушение, которое в суде защитить невозможно", — заключил адвокат.
Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.
Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств.
В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям – 25 лет тюрьмы. Россиянин уже отбыл больше половины этого срока.