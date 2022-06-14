https://ria.ru/20220614/biden-1795113265.html

Белый дом подтвердил намерение Байдена баллотироваться на второй срок

Белый дом подтвердил намерение Байдена баллотироваться на второй срок - РИА Новости, 14.06.2022

Белый дом подтвердил намерение Байдена баллотироваться на второй срок

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила намерение действующего президента США Джо Байдена баллотироваться на второй срок на выборах в... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T07:47

2022-06-14T07:47

2022-06-14T07:47

в мире

джо байден

барак обама

дональд трамп

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карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила намерение действующего президента США Джо Байдена баллотироваться на второй срок на выборах в 2024 году.Пресс-секретарь Белого дома отвергла заявления, которые содержались в ранее опубликованном материале газеты New York Times о том, что проблемой для выдвижения на второй срок у действующего 79-летнего президента якобы является его возраст. Жан-Пьер добавила, что в американской администрации не фокусируются на этом вопросе, а президент сосредоточен на работе для жителей США и улучшении их жизней.Ранее СМИ сообщали, что Байден говорил бывшему американскому лидеру Бараку Обаме, что планирует баллотироваться на второй срок в 2024 году. Сам Джо Байден заявлял, что будет считать везением, если его соперником на выборах 2024 года вновь станет Дональд Трамп. Планы нынешнего американского президента вновь участвовать в выборах в 2024 году подтверждала в прошлом году и бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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в мире, джо байден, барак обама, дональд трамп, сша, вашингтон, карин жан-пьер