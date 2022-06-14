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Белый дом подтвердил намерение Байдена баллотироваться на второй срок - РИА Новости, 14.06.2022
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Белый дом подтвердил намерение Байдена баллотироваться на второй срок
Белый дом подтвердил намерение Байдена баллотироваться на второй срок - РИА Новости, 14.06.2022
Белый дом подтвердил намерение Байдена баллотироваться на второй срок
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила намерение действующего президента США Джо Байдена баллотироваться на второй срок на выборах в... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T07:47
2022-06-14T07:47
в мире
джо байден
барак обама
дональд трамп
сша
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила намерение действующего президента США Джо Байдена баллотироваться на второй срок на выборах в 2024 году.Пресс-секретарь Белого дома отвергла заявления, которые содержались в ранее опубликованном материале газеты New York Times о том, что проблемой для выдвижения на второй срок у действующего 79-летнего президента якобы является его возраст. Жан-Пьер добавила, что в американской администрации не фокусируются на этом вопросе, а президент сосредоточен на работе для жителей США и улучшении их жизней.Ранее СМИ сообщали, что Байден говорил бывшему американскому лидеру Бараку Обаме, что планирует баллотироваться на второй срок в 2024 году. Сам Джо Байден заявлял, что будет считать везением, если его соперником на выборах 2024 года вновь станет Дональд Трамп. Планы нынешнего американского президента вновь участвовать в выборах в 2024 году подтверждала в прошлом году и бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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в мире, джо байден, барак обама, дональд трамп, сша, вашингтон, карин жан-пьер
07:47 14.06.2022
 
Белый дом подтвердил намерение Байдена баллотироваться на второй срок

Представитель Белого дома Жан-Пьер подтвердила намерение Байдена идти на второй срок

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден возле Белого дома в Вашингтоне
Президент США Джо Байден возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила намерение действующего президента США Джо Байдена баллотироваться на второй срок на выборах в 2024 году.
"Что я могу сказать, это то, что президент неоднократно говорил, что планирует баллотироваться в 2024 году… Все, что я могу сказать, что президент намерен делать то, что президент планирует делать", — сказала Жан-Пьер в эфире телеканала CNN.
Пресс-секретарь Белого дома отвергла заявления, которые содержались в ранее опубликованном материале газеты New York Times о том, что проблемой для выдвижения на второй срок у действующего 79-летнего президента якобы является его возраст. Жан-Пьер добавила, что в американской администрации не фокусируются на этом вопросе, а президент сосредоточен на работе для жителей США и улучшении их жизней.
Ранее СМИ сообщали, что Байден говорил бывшему американскому лидеру Бараку Обаме, что планирует баллотироваться на второй срок в 2024 году. Сам Джо Байден заявлял, что будет считать везением, если его соперником на выборах 2024 года вновь станет Дональд Трамп. Планы нынешнего американского президента вновь участвовать в выборах в 2024 году подтверждала в прошлом году и бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Президент США Джо Байден в Восточном зале Белого дома - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
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В миреДжо БайденБарак ОбамаДональд ТрампСШАВашингтонКарин Жан-Пьер
 
 
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