https://ria.ru/20220614/beglov-1795328205.html

Тысячу специалистов из Петербурга привлекут к восстановлению Мариуполя

Тысячу специалистов из Петербурга привлекут к восстановлению Мариуполя - РИА Новости, 14.06.2022

Тысячу специалистов из Петербурга привлекут к восстановлению Мариуполя

Около 1 тысячи петербургских специалистов разного профиля планируется привлечь к восстановлению Мариуполя, сообщает пресс-служба администрации губернатора... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T23:05

2022-06-14T23:05

2022-06-14T23:05

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александр беглов

денис пушилин

мариуполь

санкт-петербург

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Около 1 тысячи петербургских специалистов разного профиля планируется привлечь к восстановлению Мариуполя, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин во вторник в Смольном провели заседание рабочей группы по взаимодействию между Санкт-Петербургом и Мариуполем."(Беглов) отметил, что в Мариуполе будут работать порядка тысячи петербургских специалистов", - говорится в сообщении.По словам Беглова, план совместных действий, который власти Петербурга и Мариуполя разработали после подписания соглашения о побратимстве этих городов, "претворяется в жизнь". Так, передовая группа петербургских специалистов и 70 единиц техники уже занимаются разбором завалов и обследованием пострадавших от обстрелов зданий, чтобы оценить возможность их восстановления.На маршруты в Мариуполе вышли 4 автобуса, прибывших из Петербурга. В ближайшее время туда будут доставлены еще 20 автобусов."Сейчас нам очень важно наладить горизонтальные связи по всем направлениям – в здравоохранении, социальной сфере, строительстве, благоустройстве, обеспечить работу общественного транспорта, организовать видеоконференцсвязь для постоянного общения", - резюмировал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.Как отметил Пушилин, в настоящее время все группы специалистов, помогающих в восстановлении Мариуполя, работают по своим направлениям."Восстановление Мариуполя началось. Детально проработаны многие вопросы. Промежуточные результаты уже есть. Трудятся команды специалистов – каждая по своему направлению. Работы предстоит много: нужно подготовиться к зимнему периоду, восстановить коммуникации, в первую очередь энергоснабжение, подвести воду в жилые кварталы", - сказал глава ДНР.Первого июня Беглов посетил Мариуполь и подписал соглашение о побратимстве между городами с руководителем мариупольской администрации Константином Иващенко. На прошлой неделе в Мариуполь из Петербурга уже прибыла колонна строительной техники: самосвалы, погрузчики, краны. Начались работы по возведению строительного городка, где будет координироваться работа по восстановлению Октябрьского района Мариуполя. По словам Беглова, Петербург поможет восстановить драматический театр и филармонию в этом городе, инженерную и социальную инфраструктуру, а также поможет подготовить жилые дома к зиме.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь, проведя карательную операцию. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил.

https://ria.ru/20220614/soglasheniya-1795219487.html

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

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в мире, жкх, александр беглов, денис пушилин, мариуполь, санкт-петербург, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр