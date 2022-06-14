https://ria.ru/20220614/bashkiriya-1795314581.html

Башкирия на ПМЭФ заключит более 30 крупных инвестиционных соглашений

Башкирия на ПМЭФ заключит более 30 крупных инвестиционных соглашений - РИА Новости, 14.06.2022

Башкирия на ПМЭФ заключит более 30 крупных инвестиционных соглашений

Республика Башкортостан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подпишет более 30 соглашений, чтобы привлечь в регион новые... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T20:37

2022-06-14T20:37

2022-06-14T20:39

экономика

радий хабиров

туймазинский район

уфа

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

камаз (завод)

втб

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УФА, 14 июн – РИА Новости. Республика Башкортостан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подпишет более 30 соглашений, чтобы привлечь в регион новые инвестиции и создать новые рабочие места, сообщили в пресс-службе главы республики.В пресс-службе отметили, что глава Башкирии Радий Хабиров возглавит официальную делегацию республики на форуме."В рамках форума Башкортостан планирует заключить более 30 соглашений, которые позволят привлечь в регион дополнительные инвестиции и создать новые рабочие места", - говорится в сообщении.По данным властей, в числе основных документов, которые подпишут на ПМЭФ - дорожная карта с ПАО "КАМАЗ" о развитии промышленного парка в Туймазинском районе, межрегиональное соглашение о развитии туристического проекта "Большой Урал", договор об инвестиционных намерениях с белорусской компанией "АМКОДОР", а также меморандум о реализации транспортных проектов совместно с Банком ВТБ."Важным событием форума станет подписание Радием Хабировым соглашения о проведении в 2024 году в Уфе международного форума "Россия – спортивная держава", - добавили в пресс-службе.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220614/pmef-1795191672.html

https://ria.ru/20220614/pmef-1795195438.html

туймазинский район

уфа

санкт-петербург

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экономика, радий хабиров, туймазинский район, уфа, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), камаз (завод), втб