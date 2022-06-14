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Башкирия на ПМЭФ заключит более 30 крупных инвестиционных соглашений - РИА Новости, 14.06.2022
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Башкирия на ПМЭФ заключит более 30 крупных инвестиционных соглашений
Башкирия на ПМЭФ заключит более 30 крупных инвестиционных соглашений - РИА Новости, 14.06.2022
Башкирия на ПМЭФ заключит более 30 крупных инвестиционных соглашений
Республика Башкортостан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подпишет более 30 соглашений, чтобы привлечь в регион новые... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T20:37
2022-06-14T20:39
экономика
радий хабиров
туймазинский район
уфа
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
камаз (завод)
втб
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УФА, 14 июн – РИА Новости. Республика Башкортостан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подпишет более 30 соглашений, чтобы привлечь в регион новые инвестиции и создать новые рабочие места, сообщили в пресс-службе главы республики.В пресс-службе отметили, что глава Башкирии Радий Хабиров возглавит официальную делегацию республики на форуме."В рамках форума Башкортостан планирует заключить более 30 соглашений, которые позволят привлечь в регион дополнительные инвестиции и создать новые рабочие места", - говорится в сообщении.По данным властей, в числе основных документов, которые подпишут на ПМЭФ - дорожная карта с ПАО "КАМАЗ" о развитии промышленного парка в Туймазинском районе, межрегиональное соглашение о развитии туристического проекта "Большой Урал", договор об инвестиционных намерениях с белорусской компанией "АМКОДОР", а также меморандум о реализации транспортных проектов совместно с Банком ВТБ."Важным событием форума станет подписание Радием Хабировым соглашения о проведении в 2024 году в Уфе международного форума "Россия – спортивная держава", - добавили в пресс-службе.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220614/pmef-1795191672.html
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экономика, радий хабиров, туймазинский район, уфа, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), камаз (завод), втб
20:37 14.06.2022 (обновлено: 20:39 14.06.2022)
 
Башкирия на ПМЭФ заключит более 30 крупных инвестиционных соглашений

Пресс-служба президента: Башкирия на ПМЭФ заключит более 30 крупных инвестсоглашений

© Depositphotos / Eugene_RШихан Куштау
Шихан Куштау - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Depositphotos / Eugene_R
Шихан Куштау. Архивное фото
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УФА, 14 июн – РИА Новости. Республика Башкортостан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подпишет более 30 соглашений, чтобы привлечь в регион новые инвестиции и создать новые рабочие места, сообщили в пресс-службе главы республики.
В пресс-службе отметили, что глава Башкирии Радий Хабиров возглавит официальную делегацию республики на форуме.
Баннер Петербургского международного экономического форума
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"В рамках форума Башкортостан планирует заключить более 30 соглашений, которые позволят привлечь в регион дополнительные инвестиции и создать новые рабочие места", - говорится в сообщении.
По данным властей, в числе основных документов, которые подпишут на ПМЭФ - дорожная карта с ПАО "КАМАЗ" о развитии промышленного парка в Туймазинском районе, межрегиональное соглашение о развитии туристического проекта "Большой Урал", договор об инвестиционных намерениях с белорусской компанией "АМКОДОР", а также меморандум о реализации транспортных проектов совместно с Банком ВТБ.
"Важным событием форума станет подписание Радием Хабировым соглашения о проведении в 2024 году в Уфе международного форума "Россия – спортивная держава", - добавили в пресс-службе.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаРадий ХабировТуймазинский районУфаСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)КамАЗ (завод)ВТБ
 
 
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