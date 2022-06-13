https://ria.ru/20220613/vybory-1794969712.html

Левый союз Меланшона сократил отставание от коалиции Макрона

Левый союз Меланшона сократил отставание от коалиции Макрона - РИА Новости, 13.06.2022

Левый союз Меланшона сократил отставание от коалиции Макрона

Левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона сократил отставание от коалиции президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T00:54

2022-06-13T00:54

2022-06-13T01:03

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона сократил отставание от коалиции президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" в первом туре выборов в парламент Франции до 0,56 процента, свидетельствуют данные МВД Франции после обработки 95 процента голосов.По данным МВД, коалицию Макрона поддержали 25,54 процента избирателей, союз Меланшона — 24,98 процента. На третьей строчке расположилась "Национальное объединение" Марин Ле Пен с 19,32 процента голосов.Для выхода во второй тур объединение должно было набрать не менее 12,5 процентов голосов зарегистрированных избирателей в своем округе.Второй тур состоится 19 июня. Для победы в нем достаточно набрать простое большинство голосов. По итогам изберут 577 депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) сроком на пять лет.В выборах участвует президентская коалиция "Вместе!" (Ensemble!), объединяющая основанную Макроном партию "Возрождение" (ранее называлась "Вперед, Республика!"), центристскую партию "Демократическое движение" и правоцентристские партии "Горизонты" и "Действовать".Также за места в парламенте борется левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), в которую входят "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, "Социалистическая партия", "Коммунистическая партия" и партия "Европа-Экология-Зеленые".В голосовании также принимают участие крайне правые партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и "Отвоевание" Эрика Земмура.

https://ria.ru/20220612/vybory-1794965251.html

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в мире, жан-люк меланшон, эммануэль макрон, марин ле пен, франция, москва