https://ria.ru/20220613/virusy-1794254622.html

Становятся все опаснее. Ученые рассказали об изменениях в поведении вирусов

Становятся все опаснее. Ученые рассказали об изменениях в поведении вирусов - РИА Новости, 13.06.2022

Становятся все опаснее. Ученые рассказали об изменениях в поведении вирусов

Во время пандемии COVID-19 все прочие инфекции словно отступили. Сейчас возвращаются и ведут себя порой неожиданно. Оспа обезьян передается от человека к... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T08:00

2022-06-13T08:00

2022-06-13T08:08

наука

биология

здоровье

вирусы

грипп

оспа обезьян

воз

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Во время пандемии COVID-19 все прочие инфекции словно отступили. Сейчас возвращаются и ведут себя порой неожиданно. Оспа обезьян передается от человека к человеку, аденовирус, ранее вызывавший безобидные желудочно-кишечные расстройства, вдруг стал причиной тяжелого гепатита, а энтеровирусный везикулярный стоматит, хорошо известная детская "болезнь грязных рук", приобрела в Малайзии характер эпидемии. О том, почему так происходит и чего ждать дальше, — в материале РИА Новости.Новые старые знакомыеВ середине мая сразу из нескольких европейских стран пришли сообщения о случаях оспы обезьян у человека. Этот вирус известен с 1970-х, но за пределами Африки его почти не выявляли. Сейчас, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), уже более тысячи подтвержденных диагнозов как минимум в тридцати неэндемичных странах Европы, Северной и Южной Америки, Австралии и Ближнего Востока. Только в Великобритании — более 300. Особенность нынешней вспышки в том, что вирус научился передаваться от человека к человеку.За две недели до этого медики в Европе и США отметили массовые поражения печени у детей, не связанные с известными вирусами гепатита. К 20 мая в 33 странах зафиксировали 566 случаев острого гепатита непонятной этиологии. У большинства инфицированных нашли аденовирус F41 — хорошо изученный патоген, обычно вызывающий детский гастроэнтерит — желудочно-кишечные расстройства, реже сопровождающийся респираторными симптомами. У взрослых, как правило, есть к нему антитела, так как они переболели еще в раннем детстве.В Малайзии — масштабная вспышка везикулярного стоматита. Это энтеровирусная инфекция, именуемая также синдромом "рука — нога — рот" (по органам, где появляется сыпь). К 16 мая заболели более 47 тысяч, в основном дети младше шести лет. Год назад было в двадцать раз меньше. В двух случаях возникли тяжелые осложнения — энцефалит, воспаление головного мозга.По данным службы эпиднадзора страны, заболевание связано с тремя вирусами: Коксаки А16, Коксаки А6 и энтеровирусом 71. Эти патогены размножаются, как правило, в желудочно-кишечном тракте, попадая туда с грязной пищей или водой. Значительно реже передаются воздушно-капельным путем. Именно это, по мнению экспертов, произошло сейчас, и распространение инфекции приняло эпидемический характер. Эпицентры — преимущественно в детских садах.Иногда необычны не симптомы, а время всплеска привычных вирусных заболеваний. Так, за первые две недели мая в Европе и США резко увеличилось количество госпитализаций с гриппом, в то время как осенью и зимой таких практически не было. Вспышка еще одной традиционно зимней детской ОРВИ, вызываемой респираторно-синцитиальным вирусом (RSV), случилась там же в конце лета — начале осени 2021-го. Дефицит антител и новые угрозыВсе это совпало с отменой антиковидных ограничений. Поэтому первое, что приходит на ум, — усиление восприимчивости организма к инфекциям после длительной изоляции.Этим, в частности, хорошо объясняется гепатит из-за аденовируса F41. Обычно с ним встречаются в раннем детстве, но в пандемию школы и детские сады не работали, дети были частично или полностью изолированы, носили маски.Ученые установили, что у детей, рожденных на второй год пандемии, в целом понижен уровень антител из-за того, что их матери во время беременности были защищены от многих респираторных патогенов.Если дело действительно в дефиците приобретенного иммунитета, новые аномальные вспышки инфекций, скорее всего, неизбежны, считает эксперт ВОЗ, голландский вирусолог Марион Купманс. По ее мнению, такая ситуация сохранится еще год-два, до тех пор, пока не восстановится допандемическое равновесие антител организма с окружающими болезнетворными микробами."Мы можем столкнуться с периодом, когда трудно будет понять, чего ожидать от болезней, о которых мы, казалось бы, знаем все", — говорит она.Специалисты предсказывают всплеск среди детей опасной болезни с симптомами полиомиелита — острого вялого миелита (AFM, Acute flaccid myelitis). Вызывающий ее энтеровирус D68 поражает клетки спинного мозга, что приводит к параличу мышц. Раньше заболевание было достаточно редким, но последние восемь лет медики фиксируют примерно по миллиону случаев в год. Вспышки отмечали в 2014, 2016, 2018 годах, а в "ковидных" 2020-м и 2021-м ничего не было. Получается, что в мире сейчас множество детей младше четырех лет без антител к энтеровирусу D68.Мутации и изоляцияВторая возможная причина — эволюция самих вирусов. Геномный анализ нынешнего вируса оспы обезьян и сравнение со штаммами предыдущих лет выявил два новых варианта, содержащих около 40 мутаций. Это примерно в пять раз больше нормальной частоты изменений для этого патогена. Многие связаны с ферментом, отвечающим за устойчивое распространение.Хотя и тут фактор снятия ковидных ограничений наверняка сыграл немаловажную роль. По информации, опубликованной CDC, заражение оспой обезьян уже фиксировали в США в июле и ноябре 2021-го, однако не придали этому значения, так как в обоих случаях речь шла о путешественниках, вернувшихся из Нигерии.Профессор Дэвид Хейманн, председатель комитета экспертов Программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ, считает, что вирус давно находился за пределами Африки и мутировал, а когда отменили меры по борьбе с пандемией COVID-19 и возобновились международные поездки, быстро распространился по миру.Ученые предполагают, что есть и другие инфекции, которые за два последних года повысили трансмиссивность и сейчас готовы проявиться. Это прежде всего вирусы гриппа. Медики опасаются, что грядущий осенне-зимний сезон окажется самым тяжелым, так как сформировалась большая прослойка людей, несколько лет не болевших гриппом и не прививавшихся.По мнению специалистов, риск глобальных или локальных вспышек тех или иных вирусных инфекций останется высоким два-три года. Потом сформируется коллективный иммунитет к новым вариантам патогенов и все успокоится.

https://ria.ru/20220508/gepatit-1787198233.html

https://ria.ru/20220302/kovid-1775880496.html

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2022

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

биология, здоровье, вирусы, грипп, оспа обезьян, воз, коронавирус covid-19