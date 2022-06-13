https://ria.ru/20220613/ukraina-1795071355.html

В Германии призвали Евросоюз не жалеть Украину

В Германии призвали Евросоюз не жалеть Украину - РИА Новости, 14.06.2022

В Германии призвали Евросоюз не жалеть Украину

Текущая ситуация на Украине не должна стать критерием вступления в Евросоюз, пишет газета Tagesspiegel. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-13T19:31

2022-06-13T19:31

2022-06-14T07:29

в мире

украина

еврокомиссия

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албания

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Текущая ситуация на Украине не должна стать критерием вступления в Евросоюз, пишет газета Tagesspiegel."Жалость к раздираемой кризисом стране не должна повлиять на решение, кто станет кандидатом на вступление в ЕС. Наоборот, это скорее повод проявить осторожность", — говорится в материале.Албания, Северная Македония и Сербия уже давно имеют статус кандидата и ведут переговоры о членстве. По мнению автора статьи, пропускать Украину вперед было бы неправильно.Страны-кандидаты должны самостоятельно проявить инициативу. Речь идет не только о внутриполитических реформах, но и о переориентации системы ценностей и геополитического курса."Это должно пробудить в претендентах соревновательный дух: посмотрим, кто из них быстрее продвинется к вступлению", — заключил он.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе поездки в Киев заявила, что ЕК сформулирует мнение о том, должна ли Украина быть кандидатом на вступление в ЕС к концу следующей недели.Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. В настоящее время ЕК оценивает ответы Украины и, как сообщалось ранее, ожидается, что она представит свои рекомендации по возможности предоставлению Украине статуса кандидата главам ЕС в ближайшее время.

https://ria.ru/20220613/melnik-1795054847.html

https://ria.ru/20220613/evropa-1794905919.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, еврокомиссия, евросоюз, албания