19:31 13.06.2022 (обновлено: 07:29 14.06.2022)
В Германии призвали Евросоюз не жалеть Украину
Tagesspiegel: Украину нельзя принимать в ЕС раньше других желающих только из-за конфликта
Рабочий визит Владимира Зеленского в Германию. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Текущая ситуация на Украине не должна стать критерием вступления в Евросоюз, пишет газета Tagesspiegel.
"Жалость к раздираемой кризисом стране не должна повлиять на решение, кто станет кандидатом на вступление в ЕС. Наоборот, это скорее повод проявить осторожность", — говорится в материале.
Албания, Северная Македония и Сербия уже давно имеют статус кандидата и ведут переговоры о членстве. По мнению автора статьи, пропускать Украину вперед было бы неправильно.
Страны-кандидаты должны самостоятельно проявить инициативу. Речь идет не только о внутриполитических реформах, но и о переориентации системы ценностей и геополитического курса.
"Это должно пробудить в претендентах соревновательный дух: посмотрим, кто из них быстрее продвинется к вступлению", — заключил он.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе поездки в Киев заявила, что ЕК сформулирует мнение о том, должна ли Украина быть кандидатом на вступление в ЕС к концу следующей недели.
Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. В настоящее время ЕК оценивает ответы Украины и, как сообщалось ранее, ожидается, что она представит свои рекомендации по возможности предоставлению Украине статуса кандидата главам ЕС в ближайшее время.