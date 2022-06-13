https://ria.ru/20220613/ukraina-1794991834.html

Bloomberg раскрыл ужасные последствия вступления Украины в ЕС

Bloomberg раскрыл ужасные последствия вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 13.06.2022

Bloomberg раскрыл ужасные последствия вступления Украины в ЕС

Предоставление Украине полноправного членства в Европейском союзе создаст много новых проблем для блока, пишет американское издание Bloomberg. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T09:58

2022-06-13T09:58

2022-06-13T13:57

в мире

владимир зеленский

украина

киев

брюссель

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Предоставление Украине полноправного членства в Европейском союзе создаст много новых проблем для блока, пишет американское издание Bloomberg.По его мнению, спешить с их членством — плохая идея."Экономика, судебная система и другие институты этих стран не готовы к вступлению в ЕС. Это безрассудно", — отметил автор публикации.Клут также указал на запутанную и громоздкую систему управления союза."Растущее число институтов и комиссаров, вавилонский хаос языков, традиций и национальных интересов — наименьшая из проблем. Устарелые договоры ЕС не соответствуют реальности", — добавил он.Кроме того, как подметил обозреватель, у ЕС нет механизма для изгнания "заблудших" членов.Так, присоединение занимает годы или десятилетия, в течение которых страны-претенденты должны принять все законы союза, но как только они войдут, Брюссель не сможет их исключить, подытожили в издании.Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение к ЕС 28 февраля, а в мае Еврокомиссия получила от Киева заполненную анкету для начала переговоров. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, сейчас комиссия готовит экспертное заключение для стран — членов союза.Некоторые страны — Чехия, Болгария, Польша, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония — поддерживают идею присоединения Украины к ЕС, но с этим согласны далеко не все. В частности, как писало агентство Bloomberg, Нидерланды и Дания выступают против предоставления Киеву статуса кандидата, а Германия в качестве компромисса предлагает вариант, при котором этот статус был бы условным.

https://ria.ru/20220612/ukraina-1794843781.html

https://ria.ru/20220605/erdogan-1793294286.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир зеленский, украина, киев, брюссель, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, политика