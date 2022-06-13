09:58 13.06.2022 (обновлено: 13:57 13.06.2022)
Bloomberg раскрыл ужасные последствия вступления Украины в ЕС
Bloomberg: вступление Украины в ЕС развалит блок
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Предоставление Украине полноправного членства в Европейском союзе создаст много новых проблем для блока, пишет американское издание Bloomberg.
"ЕС, который никогда не был образцом эффективного управления, может рухнуть или даже распасться", — подчеркнул обозреватель Андреас Клут, добавив, что это предупреждение также относится к принятию Молдовы, Грузии, Албании, Северной Македонии и других стран, уже стоящих в очереди.
По его мнению, спешить с их членством — плохая идея.
"Экономика, судебная система и другие институты этих стран не готовы к вступлению в ЕС. Это безрассудно", — отметил автор публикации.
Клут также указал на запутанную и громоздкую систему управления союза.
"Растущее число институтов и комиссаров, вавилонский хаос языков, традиций и национальных интересов — наименьшая из проблем. Устарелые договоры ЕС не соответствуют реальности", — добавил он.
Кроме того, как подметил обозреватель, у ЕС нет механизма для изгнания "заблудших" членов.
Так, присоединение занимает годы или десятилетия, в течение которых страны-претенденты должны принять все законы союза, но как только они войдут, Брюссель не сможет их исключить, подытожили в издании.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение к ЕС 28 февраля, а в мае Еврокомиссия получила от Киева заполненную анкету для начала переговоров. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, сейчас комиссия готовит экспертное заключение для стран — членов союза.
Некоторые страны — Чехия, Болгария, Польша, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония — поддерживают идею присоединения Украины к ЕС, но с этим согласны далеко не все. В частности, как писало агентство Bloomberg, Нидерланды и Дания выступают против предоставления Киеву статуса кандидата, а Германия в качестве компромисса предлагает вариант, при котором этот статус был бы условным.