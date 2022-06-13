Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg раскрыл ужасные последствия вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 13.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220613/ukraina-1794991834.html
Bloomberg раскрыл ужасные последствия вступления Украины в ЕС
Bloomberg раскрыл ужасные последствия вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 13.06.2022
Bloomberg раскрыл ужасные последствия вступления Украины в ЕС
Предоставление Украине полноправного членства в Европейском союзе создаст много новых проблем для блока, пишет американское издание Bloomberg. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T09:58
2022-06-13T13:57
в мире
владимир зеленский
украина
киев
брюссель
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793013862_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_2c7016ddfe9984b64fe3e6cb216e435c.jpg
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Предоставление Украине полноправного членства в Европейском союзе создаст много новых проблем для блока, пишет американское издание Bloomberg.По его мнению, спешить с их членством — плохая идея."Экономика, судебная система и другие институты этих стран не готовы к вступлению в ЕС. Это безрассудно", — отметил автор публикации.Клут также указал на запутанную и громоздкую систему управления союза."Растущее число институтов и комиссаров, вавилонский хаос языков, традиций и национальных интересов — наименьшая из проблем. Устарелые договоры ЕС не соответствуют реальности", — добавил он.Кроме того, как подметил обозреватель, у ЕС нет механизма для изгнания "заблудших" членов.Так, присоединение занимает годы или десятилетия, в течение которых страны-претенденты должны принять все законы союза, но как только они войдут, Брюссель не сможет их исключить, подытожили в издании.Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение к ЕС 28 февраля, а в мае Еврокомиссия получила от Киева заполненную анкету для начала переговоров. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, сейчас комиссия готовит экспертное заключение для стран — членов союза.Некоторые страны — Чехия, Болгария, Польша, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония — поддерживают идею присоединения Украины к ЕС, но с этим согласны далеко не все. В частности, как писало агентство Bloomberg, Нидерланды и Дания выступают против предоставления Киеву статуса кандидата, а Германия в качестве компромисса предлагает вариант, при котором этот статус был бы условным.
https://ria.ru/20220612/ukraina-1794843781.html
https://ria.ru/20220605/erdogan-1793294286.html
украина
киев
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793013862_0:0:2349:1762_1920x0_80_0_0_cf7a54cd95a9113ae4e3a6393cbc3827.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, украина, киев, брюссель, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, политика
09:58 13.06.2022 (обновлено: 13:57 13.06.2022)
 
Bloomberg раскрыл ужасные последствия вступления Украины в ЕС

Bloomberg: вступление Украины в ЕС развалит блок

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Предоставление Украине полноправного членства в Европейском союзе создаст много новых проблем для блока, пишет американское издание Bloomberg.
"ЕС, который никогда не был образцом эффективного управления, может рухнуть или даже распасться", — подчеркнул обозреватель Андреас Клут, добавив, что это предупреждение также относится к принятию Молдовы, Грузии, Албании, Северной Македонии и других стран, уже стоящих в очереди.
По его мнению, спешить с их членством — плохая идея.
"Экономика, судебная система и другие институты этих стран не готовы к вступлению в ЕС. Это безрассудно", — отметил автор публикации.
Клут также указал на запутанную и громоздкую систему управления союза.
"Растущее число институтов и комиссаров, вавилонский хаос языков, традиций и национальных интересов — наименьшая из проблем. Устарелые договоры ЕС не соответствуют реальности", — добавил он.
Кроме того, как подметил обозреватель, у ЕС нет механизма для изгнания "заблудших" членов.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Вчера, 09:16
"Никакого вступления в ЕС". Французы возмутились поведением Украины
Так, присоединение занимает годы или десятилетия, в течение которых страны-претенденты должны принять все законы союза, но как только они войдут, Брюссель не сможет их исключить, подытожили в издании.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение к ЕС 28 февраля, а в мае Еврокомиссия получила от Киева заполненную анкету для начала переговоров. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, сейчас комиссия готовит экспертное заключение для стран — членов союза.
Некоторые страны — Чехия, Болгария, Польша, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония — поддерживают идею присоединения Украины к ЕС, но с этим согласны далеко не все. В частности, как писало агентство Bloomberg, Нидерланды и Дания выступают против предоставления Киеву статуса кандидата, а Германия в качестве компромисса предлагает вариант, при котором этот статус был бы условным.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 16:38
Эрдоган заявил о панике в Европе из-за конфликта на Украине
 
В миреВладимир ЗеленскийУкраинаКиевБрюссельУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в РоссииПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала