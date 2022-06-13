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Эрдоган заявит на саммите НАТО, что Турция не пойдет на компромисс - РИА Новости, 13.06.2022
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Эрдоган заявит на саммите НАТО, что Турция не пойдет на компромисс
Эрдоган заявит на саммите НАТО, что Турция не пойдет на компромисс - РИА Новости, 13.06.2022
Эрдоган заявит на саммите НАТО, что Турция не пойдет на компромисс
Президент Турции Тайип Эрдоган заявит на саммите НАТО в Мадриде, что Турция не пойдет на компромисс в своей позиции по "поддерживающим терроризм странам",... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T20:05
2022-06-13T20:21
в мире
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
турция
россия
финляндия
нато
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АНКАРА, 13 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявит на саммите НАТО в Мадриде, что Турция не пойдет на компромисс в своей позиции по "поддерживающим терроризм странам", сообщила канцелярия турецкого лидера.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана."Управление коммуникаций при администрации президента Турции проведет 17 июня в Брюсселе дискуссию, на которой обсудят "будущее НАТО после войны в Украине". Панель позволит донести тезисы Турции до всего мира, используя возможности публичной дипломатии. Перед саммитом НАТО, на котором президент Реджеп Тайип Эрдоган примет участие 28-30 июня, Управление коммуникаций проведет 28 июня в Мадриде дискуссию для информирования международной общественности. Ожидается, что президент Эрдоган на саммите НАТО подчеркнет, что "Турция не пойдет на компромисс по своей позиции в отношении стран, поддерживающих терроризм и террористические организации" - сообщила канцелярия.Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем он не считает вступление Швеции и Финляндии в эту организацию экзистенциальной угрозой для России. Сам Владимир Путин отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Хельсинки был бы ошибочным, так как никаких угроз для Финляндии не существует.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220518/erdogan-1789118667.html
https://ria.ru/20220603/arktika-1792735876.html
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в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков (спецпредставитель президента), турция, россия, финляндия, нато, рабочая партия курдистана
20:05 13.06.2022 (обновлено: 20:21 13.06.2022)
 
Эрдоган заявит на саммите НАТО, что Турция не пойдет на компромисс

Эрдоган заявит на саммите НАТО в Мадриде, что Турция не пойдет на компромисс

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 13 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявит на саммите НАТО в Мадриде, что Турция не пойдет на компромисс в своей позиции по "поддерживающим терроризм странам", сообщила канцелярия турецкого лидера.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
Почетный караул турецкой армии, Анкара, Турция - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 08:00
Эрдоган принуждает Финляндию и Швецию к публичному унижению
"Управление коммуникаций при администрации президента Турции проведет 17 июня в Брюсселе дискуссию, на которой обсудят "будущее НАТО после войны в Украине". Панель позволит донести тезисы Турции до всего мира, используя возможности публичной дипломатии. Перед саммитом НАТО, на котором президент Реджеп Тайип Эрдоган примет участие 28-30 июня, Управление коммуникаций проведет 28 июня в Мадриде дискуссию для информирования международной общественности. Ожидается, что президент Эрдоган на саммите НАТО подчеркнет, что "Турция не пойдет на компромисс по своей позиции в отношении стран, поддерживающих терроризм и террористические организации" - сообщила канцелярия.
Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем он не считает вступление Швеции и Финляндии в эту организацию экзистенциальной угрозой для России. Сам Владимир Путин отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Хельсинки был бы ошибочным, так как никаких угроз для Финляндии не существует.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Морская нефтеперерабатывающая платформа Приразломная - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 08:00
Битва за Арктику: чем грозит вступление Швеции и Финляндии в НАТО
 
В миреВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ТурцияРоссияФинляндияНАТОРабочая партия Курдистана
 
 
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