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США снова обвинили Россию в "вывозе зерна с Украины" - РИА Новости, 13.06.2022
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США снова обвинили Россию в "вывозе зерна с Украины"
США снова обвинили Россию в "вывозе зерна с Украины" - РИА Новости, 13.06.2022
США снова обвинили Россию в "вывозе зерна с Украины"
США в сотрудничестве с другими государствами стремятся не допустить продажу Россией зерна, якобы вывезенного с Украины, заявила в понедельник официальный... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T23:31
2022-06-13T23:37
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. США в сотрудничестве с другими государствами стремятся не допустить продажу Россией зерна, якобы вывезенного с Украины, заявила в понедельник официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Я не могу комментировать материал того издания, которое вы цитируете. Однако могу сказать, что мы работаем с другими странами над тем, чтобы не допустить продажу зерна, которое, вероятно, было украдено", - сказала Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга.Таким образом она прокомментировала публикации ряда западных СМИ о том, что администрация США предостерегла ряд африканских стран от закупки у России зерна, поскольку оно "могло быть украдено" у Украины.С аналогичными утверждениями относительно якобы украденном Россией зерне ранее выступили представители Евросоюза. В Москве эти обвинения отвергают. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в этой связи заявил на минувшей неделе, что, призывая не покупать у России зерно, такие страны стремятся извлечь для себя пользу, перепродавая украинское зерно по завышенным ценам.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
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цены на нефть, константин косачев, владимир путин, россия, украина, сша, совет федерации рф, оон
23:31 13.06.2022 (обновлено: 23:37 13.06.2022)
 
США снова обвинили Россию в "вывозе зерна с Украины"

Белый дом снова обвинил Россию в "вывозе зерна с Украины"

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкУрожай пшеницы на полях в Волгоградской области
Урожай пшеницы на полях в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Урожай пшеницы на полях в Волгоградской области. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. США в сотрудничестве с другими государствами стремятся не допустить продажу Россией зерна, якобы вывезенного с Украины, заявила в понедельник официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Я не могу комментировать материал того издания, которое вы цитируете. Однако могу сказать, что мы работаем с другими странами над тем, чтобы не допустить продажу зерна, которое, вероятно, было украдено", - сказала Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга.
Комбайн во время уборки пшеницы - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
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Запад запрещает кормить голодающий мир тоталитарным зерном из России
Таким образом она прокомментировала публикации ряда западных СМИ о том, что администрация США предостерегла ряд африканских стран от закупки у России зерна, поскольку оно "могло быть украдено" у Украины.
С аналогичными утверждениями относительно якобы украденном Россией зерне ранее выступили представители Евросоюза. В Москве эти обвинения отвергают. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в этой связи заявил на минувшей неделе, что, призывая не покупать у России зерно, такие страны стремятся извлечь для себя пользу, перепродавая украинское зерно по завышенным ценам.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
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Цены на нефтьКонстантин КосачевВладимир ПутинРоссияУкраинаСШАСовет Федерации РФООН
 
 
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