https://ria.ru/20220613/ssha-1795088593.html
США ожидают новых личных контактов с властями КНР
США ожидают новых личных контактов с властями КНР - РИА Новости, 13.06.2022
США ожидают новых личных контактов с властями КНР
США ожидают новых личных контактов с представителями властей Китая в ближайшие месяцы, но конкретных планов пока нет, заявил в понедельник журналистам... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T22:13
2022-06-13T22:13
2022-06-13T22:13
в мире
цены на нефть
джо байден
си цзиньпин
сша
китай
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. США ожидают новых личных контактов с представителями властей Китая в ближайшие месяцы, но конкретных планов пока нет, заявил в понедельник журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.Таким образом чиновник Белого дома прокомментировал возможность проведения двухстороннего саммита с участием президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина."Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы состоятся новые встречи. Однако на текущий момент мы не готовы объявить ничего конкретного", - сказал представитель администрации США в ходе телефонного спецбрифинга.
https://ria.ru/20220613/bayden-1795042380.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, джо байден, си цзиньпин, сша, китай
США ожидают новых личных контактов с властями КНР
Белый дом: США ожидают новых контактов с представителями властей Китая в ближайшие месяцы