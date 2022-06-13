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США ожидают новых личных контактов с властями КНР - РИА Новости, 13.06.2022
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США ожидают новых личных контактов с властями КНР
США ожидают новых личных контактов с властями КНР - РИА Новости, 13.06.2022
США ожидают новых личных контактов с властями КНР
США ожидают новых личных контактов с представителями властей Китая в ближайшие месяцы, но конкретных планов пока нет, заявил в понедельник журналистам... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T22:13
2022-06-13T22:13
в мире
цены на нефть
джо байден
си цзиньпин
сша
китай
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. США ожидают новых личных контактов с представителями властей Китая в ближайшие месяцы, но конкретных планов пока нет, заявил в понедельник журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.Таким образом чиновник Белого дома прокомментировал возможность проведения двухстороннего саммита с участием президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина."Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы состоятся новые встречи. Однако на текущий момент мы не готовы объявить ничего конкретного", - сказал представитель администрации США в ходе телефонного спецбрифинга.
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в мире, цены на нефть, джо байден, си цзиньпин, сша, китай
22:13 13.06.2022
 
США ожидают новых личных контактов с властями КНР

Белый дом: США ожидают новых контактов с представителями властей Китая в ближайшие месяцы

© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкАмериканский флаг возле здания Капитолия
Американский флаг возле здания Капитолия - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Американский флаг возле здания Капитолия. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. США ожидают новых личных контактов с представителями властей Китая в ближайшие месяцы, но конкретных планов пока нет, заявил в понедельник журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
Таким образом чиновник Белого дома прокомментировал возможность проведения двухстороннего саммита с участием президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.
"Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы состоятся новые встречи. Однако на текущий момент мы не готовы объявить ничего конкретного", - сказал представитель администрации США в ходе телефонного спецбрифинга.
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В миреЦены на нефтьДжо БайденСи ЦзиньпинСШАКитай
 
 
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