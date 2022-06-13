https://ria.ru/20220613/ssha-1795088593.html

США ожидают новых личных контактов с властями КНР

США ожидают новых личных контактов с властями КНР - РИА Новости, 13.06.2022

США ожидают новых личных контактов с властями КНР

США ожидают новых личных контактов с представителями властей Китая в ближайшие месяцы, но конкретных планов пока нет, заявил в понедельник журналистам... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T22:13

2022-06-13T22:13

2022-06-13T22:13

в мире

цены на нефть

джо байден

си цзиньпин

сша

китай

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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. США ожидают новых личных контактов с представителями властей Китая в ближайшие месяцы, но конкретных планов пока нет, заявил в понедельник журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.Таким образом чиновник Белого дома прокомментировал возможность проведения двухстороннего саммита с участием президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина."Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы состоятся новые встречи. Однако на текущий момент мы не готовы объявить ничего конкретного", - сказал представитель администрации США в ходе телефонного спецбрифинга.

https://ria.ru/20220613/bayden-1795042380.html

сша

китай

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, джо байден, си цзиньпин, сша, китай