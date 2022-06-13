https://ria.ru/20220613/pozdravlenie-1794976783.html

Президент Туркмении поздравил Путина с Днем России

Президент Туркмении поздравил Путина с Днем России - РИА Новости, 13.06.2022

Президент Туркмении поздравил Путина с Днем России

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России, сообщает в понедельник русскоязычная газета правительства... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T06:36

2022-06-13T06:36

2022-06-13T06:36

владимир путин

михаил мишустин

россия

туркмения

день россии

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АШХАБАД, 13 июн — РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России, сообщает в понедельник русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан"."От имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично от всей души поздравляю Вас и весь народ вашей страны с Днем России", — говорится в поздравительной телеграмме туркменского лидера, опубликованной в газете.По словам Бердымухамедова, "традиционно дружественные отношения между Туркменистаном и Российской Федерацией характеризуются высоким уровнем и последовательной динамикой развития и представляют собой подлинный пример взаимного уважения и доверия"."Туркмено-российские межгосударственные связи прошли испытание временем, и в настоящее время двустороннее стратегическое партнерство между нами неуклонно крепнет во имя процветания наших стран. Мы готовы и в дальнейшем прилагать все усилия для развития наших отношений по восходящей линии", — подчеркнул глава Туркмении.Он пожелал Владимиру Путину "крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному народу Российской Федерации — благополучия и прогресса".Также Бердымухамедов поздравил с Днем России премьера Михаила Мишустина.

https://ria.ru/20220613/flag-1794969255.html

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владимир путин, михаил мишустин, россия, туркмения, день россии, в мире, ашхабад