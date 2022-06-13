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Джабаров сравнил идею передать Киеву ядерное оружие с расстройством ума - РИА Новости, 13.06.2022
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Джабаров сравнил идею передать Киеву ядерное оружие с расстройством ума
Джабаров сравнил идею передать Киеву ядерное оружие с расстройством ума - РИА Новости, 13.06.2022
Джабаров сравнил идею передать Киеву ядерное оружие с расстройством ума
Заявления о возможности передачи Украине ядерного оружия лежат за гранью реальности и граничат с расстройством ума, заявил первый зампред комитета Совета... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T10:00
2022-06-13T10:00
в мире
польша
украина
евросоюз
европарламент
мид польши
радослав сикорский
совет федерации рф
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Заявления о возможности передачи Украине ядерного оружия лежат за гранью реальности и граничат с расстройством ума, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Ранее экс-глава МИД Польши, экс-министр обороны страны и ныне депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что Запад имеет право поставить Украине ядерное оружие."Заявления о возможной передаче ядерного оружия Украине лежат за гранью реальности. Честно говоря, это граничит с каким-то расстройством ума, потому что такие заявления политик не имеет права делать", - написал Джабаров в своем Telegram-канале.По словам сенатора, подобные высказывания похожи на заявление человека, "не вполне адекватного". "Он не понимает, что такое ядерное оружие на Украине? Он, наверное, думает, что Польша будет сидеть в стороне Европарламента, если начнется ядерный конфликт. Трудно объяснить, как такой в прошлом высокорангированный дипломат может допускать такие высказывания", - отметил он.Как подчеркнул Джабаров, Запад уже неоднократно закрывал глаза на исполнение взятых на себя обязательств, в том числе, по международному сотрудничеству, однако сейчас речь идёт о коллективной безопасности, одинаково важной для всех."Есть договор о нераспространении ядерного оружия. Мир должен понимать, что ему грозит, когда такое оружие попадает в руки неадекватных политиков", - заключил российский сенатор.
https://ria.ru/20220612/oruzhie-1794911377.html
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в мире, польша, украина, евросоюз, европарламент, мид польши, радослав сикорский, совет федерации рф, владимир джабаров
10:00 13.06.2022
 
Джабаров сравнил идею передать Киеву ядерное оружие с расстройством ума

Сенатор Джабаров: идея передать Киеву ядерное оружие граничит с расстройством ума

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Заявления о возможности передачи Украине ядерного оружия лежат за гранью реальности и граничат с расстройством ума, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее экс-глава МИД Польши, экс-министр обороны страны и ныне депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что Запад имеет право поставить Украине ядерное оружие.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
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"Заявления о возможной передаче ядерного оружия Украине лежат за гранью реальности. Честно говоря, это граничит с каким-то расстройством ума, потому что такие заявления политик не имеет права делать", - написал Джабаров в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, подобные высказывания похожи на заявление человека, "не вполне адекватного". "Он не понимает, что такое ядерное оружие на Украине? Он, наверное, думает, что Польша будет сидеть в стороне Европарламента, если начнется ядерный конфликт. Трудно объяснить, как такой в прошлом высокорангированный дипломат может допускать такие высказывания", - отметил он.
Как подчеркнул Джабаров, Запад уже неоднократно закрывал глаза на исполнение взятых на себя обязательств, в том числе, по международному сотрудничеству, однако сейчас речь идёт о коллективной безопасности, одинаково важной для всех.
"Есть договор о нераспространении ядерного оружия. Мир должен понимать, что ему грозит, когда такое оружие попадает в руки неадекватных политиков", - заключил российский сенатор.
Депутат Государственной Думы РФ, председатель Комитета по международным делам Леонид Эдуардович Слуцкий - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
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В миреПольшаУкраинаЕвросоюзЕвропарламентМИД ПольшиРадослав СикорскийСовет Федерации РФВладимир Джабаров
 
 
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