Джабаров сравнил идею передать Киеву ядерное оружие с расстройством ума
Сенатор Джабаров: идея передать Киеву ядерное оружие граничит с расстройством ума
Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Заявления о возможности передачи Украине ядерного оружия лежат за гранью реальности и граничат с расстройством ума, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее экс-глава МИД Польши, экс-министр обороны страны и ныне депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что Запад имеет право поставить Украине ядерное оружие.
"Заявления о возможной передаче ядерного оружия Украине лежат за гранью реальности. Честно говоря, это граничит с каким-то расстройством ума, потому что такие заявления политик не имеет права делать", - написал Джабаров в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, подобные высказывания похожи на заявление человека, "не вполне адекватного". "Он не понимает, что такое ядерное оружие на Украине? Он, наверное, думает, что Польша будет сидеть в стороне Европарламента, если начнется ядерный конфликт. Трудно объяснить, как такой в прошлом высокорангированный дипломат может допускать такие высказывания", - отметил он.
Как подчеркнул Джабаров, Запад уже неоднократно закрывал глаза на исполнение взятых на себя обязательств, в том числе, по международному сотрудничеству, однако сейчас речь идёт о коллективной безопасности, одинаково важной для всех.
"Есть договор о нераспространении ядерного оружия. Мир должен понимать, что ему грозит, когда такое оружие попадает в руки неадекватных политиков", - заключил российский сенатор.