https://ria.ru/20220613/oruzhie-1794992199.html

Джабаров сравнил идею передать Киеву ядерное оружие с расстройством ума

Джабаров сравнил идею передать Киеву ядерное оружие с расстройством ума - РИА Новости, 13.06.2022

Джабаров сравнил идею передать Киеву ядерное оружие с расстройством ума

Заявления о возможности передачи Украине ядерного оружия лежат за гранью реальности и граничат с расстройством ума, заявил первый зампред комитета Совета... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T10:00

2022-06-13T10:00

2022-06-13T10:00

в мире

польша

украина

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радослав сикорский

совет федерации рф

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Заявления о возможности передачи Украине ядерного оружия лежат за гранью реальности и граничат с расстройством ума, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Ранее экс-глава МИД Польши, экс-министр обороны страны и ныне депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что Запад имеет право поставить Украине ядерное оружие."Заявления о возможной передаче ядерного оружия Украине лежат за гранью реальности. Честно говоря, это граничит с каким-то расстройством ума, потому что такие заявления политик не имеет права делать", - написал Джабаров в своем Telegram-канале.По словам сенатора, подобные высказывания похожи на заявление человека, "не вполне адекватного". "Он не понимает, что такое ядерное оружие на Украине? Он, наверное, думает, что Польша будет сидеть в стороне Европарламента, если начнется ядерный конфликт. Трудно объяснить, как такой в прошлом высокорангированный дипломат может допускать такие высказывания", - отметил он.Как подчеркнул Джабаров, Запад уже неоднократно закрывал глаза на исполнение взятых на себя обязательств, в том числе, по международному сотрудничеству, однако сейчас речь идёт о коллективной безопасности, одинаково важной для всех."Есть договор о нераспространении ядерного оружия. Мир должен понимать, что ему грозит, когда такое оружие попадает в руки неадекватных политиков", - заключил российский сенатор.

https://ria.ru/20220612/oruzhie-1794911377.html

https://ria.ru/20220612/bezopasnost-1794909046.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, польша, украина, евросоюз, европарламент, мид польши, радослав сикорский, совет федерации рф, владимир джабаров