https://ria.ru/20220613/khusnullin-1795084526.html

Хуснуллин назвал бесплатный проезд электромобилей возможным

Хуснуллин назвал бесплатный проезд электромобилей возможным - РИА Новости, 13.06.2022

Хуснуллин назвал бесплатный проезд электромобилей возможным

Возможность льготного проезда по платным трассам "Автодора" для владельцев электромобилей и беспилотников обсуждается, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T21:21

2022-06-13T21:21

2022-06-13T21:30

авто

вячеслав петушенко

россия

тверь

санкт-петербург

автодор

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ОРЕХОВО-ЗУЕВО (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Возможность льготного проезда по платным трассам "Автодора" для владельцев электромобилей и беспилотников обсуждается, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Мы действительно обсуждаем такие вопросы", - сказал он, отвечая на вопрос о бесплатном проезде электромобилей по платным трассам."Мы вообще обсуждаем возможности запуска беспилотников. Например, вот сейчас мы обсуждали обход Твери. Кто ездил в Санкт-Петербург, знает, что в районе Твери приходится ехать со светофорами. Сейчас мы будем строить новый обход, также нам этот обход Твери нужен, чтобы запустить беспилотный транспорт. И если мы эту систему беспилотного транспорта запустим, наверное, и беспилотникам будут какие-то льготы, возможно и электромобилям. Но это все считать нужно", - рассказал вице-премьер.Хуснуллин уточнил, что уже обсуждал это предложение с главой "Автодора" Вячеславом Петушенко. Если в таких мерах будет необходимость, тему вынесут на повестку наблюдательного совета госкомпании, добавил он.Как на прошлой неделе сообщало издание "Коммерсант", Минтранс РФ предложил дать преференции владельцами электрокаров в РФ - бесплатный проезд по платным дорогам и отмену транспортного налога.

https://ria.ru/20220606/transport-1793607480.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220523/elektromobil-1790115254.html

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авто, вячеслав петушенко, россия, тверь, санкт-петербург, автодор