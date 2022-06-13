21:21 13.06.2022 (обновлено: 21:30 13.06.2022)
Хуснуллин назвал бесплатный проезд электромобилей возможным
Хуснуллин: обсуждается возможность льготного проезда по платным трассам для электромобилей
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЭлектромобиль едет по федеральной территории Сириус в Сочи
Электромобиль едет по федеральной территории Сириус в Сочи. Архивное фото
ОРЕХОВО-ЗУЕВО (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Возможность льготного проезда по платным трассам "Автодора" для владельцев электромобилей и беспилотников обсуждается, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Мы действительно обсуждаем такие вопросы", - сказал он, отвечая на вопрос о бесплатном проезде электромобилей по платным трассам.
"Мы вообще обсуждаем возможности запуска беспилотников. Например, вот сейчас мы обсуждали обход Твери. Кто ездил в Санкт-Петербург, знает, что в районе Твери приходится ехать со светофорами. Сейчас мы будем строить новый обход, также нам этот обход Твери нужен, чтобы запустить беспилотный транспорт. И если мы эту систему беспилотного транспорта запустим, наверное, и беспилотникам будут какие-то льготы, возможно и электромобилям. Но это все считать нужно", - рассказал вице-премьер.
Хуснуллин уточнил, что уже обсуждал это предложение с главой "Автодора" Вячеславом Петушенко. Если в таких мерах будет необходимость, тему вынесут на повестку наблюдательного совета госкомпании, добавил он.
Как на прошлой неделе сообщало издание "Коммерсант", Минтранс РФ предложил дать преференции владельцами электрокаров в РФ - бесплатный проезд по платным дорогам и отмену транспортного налога.