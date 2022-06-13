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Хуснуллин назвал бесплатный проезд электромобилей возможным - РИА Новости, 13.06.2022
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Хуснуллин назвал бесплатный проезд электромобилей возможным
Хуснуллин назвал бесплатный проезд электромобилей возможным - РИА Новости, 13.06.2022
Хуснуллин назвал бесплатный проезд электромобилей возможным
Возможность льготного проезда по платным трассам "Автодора" для владельцев электромобилей и беспилотников обсуждается, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T21:21
2022-06-13T21:30
авто
вячеслав петушенко
россия
тверь
санкт-петербург
автодор
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ОРЕХОВО-ЗУЕВО (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Возможность льготного проезда по платным трассам "Автодора" для владельцев электромобилей и беспилотников обсуждается, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Мы действительно обсуждаем такие вопросы", - сказал он, отвечая на вопрос о бесплатном проезде электромобилей по платным трассам."Мы вообще обсуждаем возможности запуска беспилотников. Например, вот сейчас мы обсуждали обход Твери. Кто ездил в Санкт-Петербург, знает, что в районе Твери приходится ехать со светофорами. Сейчас мы будем строить новый обход, также нам этот обход Твери нужен, чтобы запустить беспилотный транспорт. И если мы эту систему беспилотного транспорта запустим, наверное, и беспилотникам будут какие-то льготы, возможно и электромобилям. Но это все считать нужно", - рассказал вице-премьер.Хуснуллин уточнил, что уже обсуждал это предложение с главой "Автодора" Вячеславом Петушенко. Если в таких мерах будет необходимость, тему вынесут на повестку наблюдательного совета госкомпании, добавил он.Как на прошлой неделе сообщало издание "Коммерсант", Минтранс РФ предложил дать преференции владельцами электрокаров в РФ - бесплатный проезд по платным дорогам и отмену транспортного налога.
https://ria.ru/20220606/transport-1793607480.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220523/elektromobil-1790115254.html
россия
тверь
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авто, вячеслав петушенко, россия, тверь, санкт-петербург, автодор
21:21 13.06.2022 (обновлено: 21:30 13.06.2022)
 
Хуснуллин назвал бесплатный проезд электромобилей возможным

Хуснуллин: обсуждается возможность льготного проезда по платным трассам для электромобилей

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЭлектромобиль едет по федеральной территории Сириус в Сочи
Электромобиль едет по федеральной территории Сириус в Сочи - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Электромобиль едет по федеральной территории Сириус в Сочи. Архивное фото
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ОРЕХОВО-ЗУЕВО (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Возможность льготного проезда по платным трассам "Автодора" для владельцев электромобилей и беспилотников обсуждается, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Мы действительно обсуждаем такие вопросы", - сказал он, отвечая на вопрос о бесплатном проезде электромобилей по платным трассам.
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"Мы вообще обсуждаем возможности запуска беспилотников. Например, вот сейчас мы обсуждали обход Твери. Кто ездил в Санкт-Петербург, знает, что в районе Твери приходится ехать со светофорами. Сейчас мы будем строить новый обход, также нам этот обход Твери нужен, чтобы запустить беспилотный транспорт. И если мы эту систему беспилотного транспорта запустим, наверное, и беспилотникам будут какие-то льготы, возможно и электромобилям. Но это все считать нужно", - рассказал вице-премьер.
Хуснуллин уточнил, что уже обсуждал это предложение с главой "Автодора" Вячеславом Петушенко. Если в таких мерах будет необходимость, тему вынесут на повестку наблюдательного совета госкомпании, добавил он.
Как на прошлой неделе сообщало издание "Коммерсант", Минтранс РФ предложил дать преференции владельцами электрокаров в РФ - бесплатный проезд по платным дорогам и отмену транспортного налога.
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АвтоВячеслав ПетушенкоРоссияТверьСанкт-ПетербургАвтодор
 
 
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