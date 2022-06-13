https://ria.ru/20220613/kazakhstan-1794982343.html

Назарбаев встретился с Путиным в Москве

Назарбаев встретился с Путиным в Москве - РИА Новости, 13.06.2022

Назарбаев встретился с Путиным в Москве

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным и поздравил российского лидера с Днем России,... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T08:26

2022-06-13T08:26

2022-06-13T08:32

в мире

казахстан

нурсултан назарбаев

день россии

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москва

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АЛМА-АТА, 13 июн - РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным и поздравил российского лидера с Днем России, сообщила пресс-служба Назарбаева."Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и поздравил его с Днем России", - говорится в сообщении на сайте бывшего президента Казахстана.Согласно сообщению, "в ходе дружеской встречи первый президент Казахстана и президент России обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления отношений между двумя странами"."Было отмечено, что сотрудничество Казахстана и России развивается на основе равноправного диалога. Стороны пожелали друг другу крепкого здоровья, благополучия, выразив уверенность в дальнейшем продолжении сложившихся дружественных контактов во благо процветания народов Казахстана и России", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220612/rossiya-1794759817.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, казахстан, нурсултан назарбаев, день россии, владимир путин, москва