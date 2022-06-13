08:26 13.06.2022 (обновлено: 08:32 13.06.2022)
Назарбаев встретился с Путиным в Москве
Назарбаев встретился с Путиным в Москве и поздравил его с Днем России
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев во время встречи
Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев во время встречи. Архивное фото
АЛМА-АТА, 13 июн - РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным и поздравил российского лидера с Днем России, сообщила пресс-служба Назарбаева.
"Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и поздравил его с Днем России", - говорится в сообщении на сайте бывшего президента Казахстана.
Согласно сообщению, "в ходе дружеской встречи первый президент Казахстана и президент России обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления отношений между двумя странами".
"Было отмечено, что сотрудничество Казахстана и России развивается на основе равноправного диалога. Стороны пожелали друг другу крепкого здоровья, благополучия, выразив уверенность в дальнейшем продолжении сложившихся дружественных контактов во благо процветания народов Казахстана и России", - отмечается в сообщении.
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