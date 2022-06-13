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Назарбаев встретился с Путиным в Москве - РИА Новости, 13.06.2022
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Назарбаев встретился с Путиным в Москве
Назарбаев встретился с Путиным в Москве - РИА Новости, 13.06.2022
Назарбаев встретился с Путиным в Москве
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным и поздравил российского лидера с Днем России,... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T08:26
2022-06-13T08:32
в мире
казахстан
нурсултан назарбаев
день россии
владимир путин
москва
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АЛМА-АТА, 13 июн - РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным и поздравил российского лидера с Днем России, сообщила пресс-служба Назарбаева."Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и поздравил его с Днем России", - говорится в сообщении на сайте бывшего президента Казахстана.Согласно сообщению, "в ходе дружеской встречи первый президент Казахстана и президент России обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления отношений между двумя странами"."Было отмечено, что сотрудничество Казахстана и России развивается на основе равноправного диалога. Стороны пожелали друг другу крепкого здоровья, благополучия, выразив уверенность в дальнейшем продолжении сложившихся дружественных контактов во благо процветания народов Казахстана и России", - отмечается в сообщении.
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в мире, казахстан, нурсултан назарбаев, день россии, владимир путин, москва
08:26 13.06.2022 (обновлено: 08:32 13.06.2022)
 
Назарбаев встретился с Путиным в Москве

Назарбаев встретился с Путиным в Москве и поздравил его с Днем России

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев во время встречи
Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев во время встречи. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 13 июн - РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным и поздравил российского лидера с Днем России, сообщила пресс-служба Назарбаева.
"Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и поздравил его с Днем России", - говорится в сообщении на сайте бывшего президента Казахстана.
Согласно сообщению, "в ходе дружеской встречи первый президент Казахстана и президент России обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления отношений между двумя странами".
"Было отмечено, что сотрудничество Казахстана и России развивается на основе равноправного диалога. Стороны пожелали друг другу крепкого здоровья, благополучия, выразив уверенность в дальнейшем продолжении сложившихся дружественных контактов во благо процветания народов Казахстана и России", - отмечается в сообщении.
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В миреКазахстанНурсултан НазарбаевДень РоссииВладимир ПутинМосква
 
 
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