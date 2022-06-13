https://ria.ru/20220613/kandidat-1794973462.html

ЕК начинает дебаты по предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС

ЕК начинает дебаты по предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС - РИА Новости, 13.06.2022

ЕК начинает дебаты по предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС

Европейские комиссары приступают в понедельник к обсуждению вопроса предоставления статуса кандидата на вступление в Евросоюз Украине, а также Молдавии и... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T02:47

2022-06-13T02:47

2022-06-13T02:47

в мире

урсула фон дер ляйен

владимир зеленский

майя санду

украина

молдавия

грузия

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 13 июн — РИА Новости. Европейские комиссары приступают в понедельник к обсуждению вопроса предоставления статуса кандидата на вступление в Евросоюз Украине, а также Молдавии и Грузии.В понедельник пройдут общие дебаты, а уже в пятницу 17 июня Еврокомиссия должна определиться со своим мнением и подготовить соответствующую рекомендацию. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.Статус кандидата необходим для начала переговоров о вступлении в ЕС.В субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев, где провела консультации в рамках подготовки доклада. "Мы хотим поддержать Украину на ее европейском пути. Мы хотим смотреть в будущее", — сказала глава Еврокомиссия по итогам визита. По ее словам, Украина многое сделала, но еще необходимо сделать очень многое.По сообщения европейских СМИ, Еврокомиссия может представить позитивное для Украины заключение, но с оговорками. "Невозможно сказать украинцам, что они отвечают всем требования", — пишет бельгийская Le Soir со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника. По его словам, Украина не соответствовала статусу кандидата и до начала конфликта.По мнению издания, Еврокомиссия может "проявить креативность" и предложить для Украины и Молдавии "условный или предварительный" статус кандидата, учитывая политическую составляющую вопроса.Также ряд лидеров ЕС не готовы поддержать предоставление "безусловного статуса кандидата" Украине и Молдавии. При этом такое решение принимается только единогласно.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Президент Молдавии Майя Санду подписала такой документ 3 марта. Грузинские власти изначально планировали подать заявку в 2024 году, однако Тбилиси решил ускорить процесс. Премьер Ираклий Гарибашвили подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в ЕС также 3 марта.Лидеры фракций Европейского парламента на прошлой неделе призвали участников саммита ЕС 23-24 июня предоставить статус страны-кандидата Украине и Молдавии, а также продолжить работу над таким статусом для Грузии.

https://ria.ru/20220611/ukraina-1794807600.html

https://ria.ru/20220613/napominanie-1794970727.html

https://ria.ru/20220612/sholts-1794825900.html

украина

молдавия

грузия

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в мире, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, майя санду, украина, молдавия, грузия, еврокомиссия, евросоюз