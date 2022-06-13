Рейтинг@Mail.ru
ЕК начинает дебаты по предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС - РИА Новости, 13.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220613/kandidat-1794973462.html
ЕК начинает дебаты по предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС
ЕК начинает дебаты по предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС - РИА Новости, 13.06.2022
ЕК начинает дебаты по предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС
Европейские комиссары приступают в понедельник к обсуждению вопроса предоставления статуса кандидата на вступление в Евросоюз Украине, а также Молдавии и... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T02:47
2022-06-13T02:47
в мире
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
майя санду
украина
молдавия
грузия
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:19:3185:1811_1920x0_80_0_0_af65ee98bfefa4929c6f58c63523f142.jpg
БРЮССЕЛЬ, 13 июн — РИА Новости. Европейские комиссары приступают в понедельник к обсуждению вопроса предоставления статуса кандидата на вступление в Евросоюз Украине, а также Молдавии и Грузии.В понедельник пройдут общие дебаты, а уже в пятницу 17 июня Еврокомиссия должна определиться со своим мнением и подготовить соответствующую рекомендацию. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.Статус кандидата необходим для начала переговоров о вступлении в ЕС.В субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев, где провела консультации в рамках подготовки доклада. "Мы хотим поддержать Украину на ее европейском пути. Мы хотим смотреть в будущее", — сказала глава Еврокомиссия по итогам визита. По ее словам, Украина многое сделала, но еще необходимо сделать очень многое.По сообщения европейских СМИ, Еврокомиссия может представить позитивное для Украины заключение, но с оговорками. "Невозможно сказать украинцам, что они отвечают всем требования", — пишет бельгийская Le Soir со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника. По его словам, Украина не соответствовала статусу кандидата и до начала конфликта.По мнению издания, Еврокомиссия может "проявить креативность" и предложить для Украины и Молдавии "условный или предварительный" статус кандидата, учитывая политическую составляющую вопроса.Также ряд лидеров ЕС не готовы поддержать предоставление "безусловного статуса кандидата" Украине и Молдавии. При этом такое решение принимается только единогласно.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Президент Молдавии Майя Санду подписала такой документ 3 марта. Грузинские власти изначально планировали подать заявку в 2024 году, однако Тбилиси решил ускорить процесс. Премьер Ираклий Гарибашвили подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в ЕС также 3 марта.Лидеры фракций Европейского парламента на прошлой неделе призвали участников саммита ЕС 23-24 июня предоставить статус страны-кандидата Украине и Молдавии, а также продолжить работу над таким статусом для Грузии.
https://ria.ru/20220611/ukraina-1794807600.html
https://ria.ru/20220613/napominanie-1794970727.html
https://ria.ru/20220612/sholts-1794825900.html
украина
молдавия
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_158c9b8db380b71ba32394c6685594f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, майя санду, украина, молдавия, грузия, еврокомиссия, евросоюз
02:47 13.06.2022
 
ЕК начинает дебаты по предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС

ЕК начинает дебаты по предоставлению Украине, Молдавии и Грузии статуса кандидата в ЕС

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 13 июн — РИА Новости. Европейские комиссары приступают в понедельник к обсуждению вопроса предоставления статуса кандидата на вступление в Евросоюз Украине, а также Молдавии и Грузии.
В понедельник пройдут общие дебаты, а уже в пятницу 17 июня Еврокомиссия должна определиться со своим мнением и подготовить соответствующую рекомендацию. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
Статус кандидата необходим для начала переговоров о вступлении в ЕС.
В субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев, где провела консультации в рамках подготовки доклада. "Мы хотим поддержать Украину на ее европейском пути. Мы хотим смотреть в будущее", — сказала глава Еврокомиссия по итогам визита. По ее словам, Украина многое сделала, но еще необходимо сделать очень многое.
Флаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 20:50
Bloomberg: Украине выдвинули условия для получения статуса кандидата в ЕС
По сообщения европейских СМИ, Еврокомиссия может представить позитивное для Украины заключение, но с оговорками. "Невозможно сказать украинцам, что они отвечают всем требования", — пишет бельгийская Le Soir со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника. По его словам, Украина не соответствовала статусу кандидата и до начала конфликта.
По мнению издания, Еврокомиссия может "проявить креативность" и предложить для Украины и Молдавии "условный или предварительный" статус кандидата, учитывая политическую составляющую вопроса.
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
01:15
Чехия будет постоянно напоминать об Украине в ЕС, заявил глава МИД страны
Также ряд лидеров ЕС не готовы поддержать предоставление "безусловного статуса кандидата" Украине и Молдавии. При этом такое решение принимается только единогласно.
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Президент Молдавии Майя Санду подписала такой документ 3 марта. Грузинские власти изначально планировали подать заявку в 2024 году, однако Тбилиси решил ускорить процесс. Премьер Ираклий Гарибашвили подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в ЕС также 3 марта.
Лидеры фракций Европейского парламента на прошлой неделе призвали участников саммита ЕС 23-24 июня предоставить статус страны-кандидата Украине и Молдавии, а также продолжить работу над таким статусом для Грузии.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Вчера, 03:09
На Украине раскрыли, как Шольц действует против Киева чужими руками
 
В миреУрсула фон дер ЛяйенВладимир ЗеленскийМайя СандуУкраинаМолдавияГрузияЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала