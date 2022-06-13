ЕК начинает дебаты по предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС
ЕК начинает дебаты по предоставлению Украине, Молдавии и Грузии статуса кандидата в ЕС
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 июн — РИА Новости. Европейские комиссары приступают в понедельник к обсуждению вопроса предоставления статуса кандидата на вступление в Евросоюз Украине, а также Молдавии и Грузии.
В понедельник пройдут общие дебаты, а уже в пятницу 17 июня Еврокомиссия должна определиться со своим мнением и подготовить соответствующую рекомендацию. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
Статус кандидата необходим для начала переговоров о вступлении в ЕС.
В субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев, где провела консультации в рамках подготовки доклада. "Мы хотим поддержать Украину на ее европейском пути. Мы хотим смотреть в будущее", — сказала глава Еврокомиссия по итогам визита. По ее словам, Украина многое сделала, но еще необходимо сделать очень многое.
По сообщения европейских СМИ, Еврокомиссия может представить позитивное для Украины заключение, но с оговорками. "Невозможно сказать украинцам, что они отвечают всем требования", — пишет бельгийская Le Soir со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника. По его словам, Украина не соответствовала статусу кандидата и до начала конфликта.
По мнению издания, Еврокомиссия может "проявить креативность" и предложить для Украины и Молдавии "условный или предварительный" статус кандидата, учитывая политическую составляющую вопроса.
Также ряд лидеров ЕС не готовы поддержать предоставление "безусловного статуса кандидата" Украине и Молдавии. При этом такое решение принимается только единогласно.
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Президент Молдавии Майя Санду подписала такой документ 3 марта. Грузинские власти изначально планировали подать заявку в 2024 году, однако Тбилиси решил ускорить процесс. Премьер Ираклий Гарибашвили подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в ЕС также 3 марта.
Лидеры фракций Европейского парламента на прошлой неделе призвали участников саммита ЕС 23-24 июня предоставить статус страны-кандидата Украине и Молдавии, а также продолжить работу над таким статусом для Грузии.