https://ria.ru/20220613/gaz-1795046072.html
Турция потратит более десяти миллиардов долларов на "доставку" газа из моря
Турция потратит более десяти миллиардов долларов на "доставку" газа из моря - РИА Новости, 13.06.2022
Турция потратит более десяти миллиардов долларов на "доставку" газа из моря
Турция спускает в море первую трубу, по которой природный газ с месторождения Сакарья в Черном море будет доставляться на сушу, сообщил Министр энергетики и... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T16:15
2022-06-13T16:15
2022-06-13T16:17
цены на нефть
турция
черное море
сакарья (провинция)
природный газ
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АНКАРА, 13 июн – РИА Новости. Турция спускает в море первую трубу, по которой природный газ с месторождения Сакарья в Черном море будет доставляться на сушу, сообщил Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект по добыче и транспортировке 540 миллиардов кубометров газа в Черном море, сообщала ранее газета "Сабах". Общая длина морской части газопровода от турецкого газового месторождения Сакарья на шельфе Черного моря до порта Фильос составит 155 километров. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году."Мы готовы? Остались считанные часы. Первая труба, по которой черноморский природный газ будет доставляться на сушу, спускается в море", - написал Донмез в Twitter.
https://ria.ru/20220602/gaz-1792642296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, турция, черное море, сакарья (провинция), природный газ
16:15 13.06.2022 (обновлено: 16:17 13.06.2022)
Турция потратит более десяти миллиардов долларов на "доставку" газа из моря
Донмез заявил о спуске первой трубы для доставки природного газа из Черного моря на сушу