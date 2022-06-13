https://ria.ru/20220613/gaz-1795046072.html

Турция потратит более десяти миллиардов долларов на "доставку" газа из моря

Турция потратит более десяти миллиардов долларов на "доставку" газа из моря - РИА Новости, 13.06.2022

Турция потратит более десяти миллиардов долларов на "доставку" газа из моря

Турция спускает в море первую трубу, по которой природный газ с месторождения Сакарья в Черном море будет доставляться на сушу, сообщил Министр энергетики и... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T16:15

2022-06-13T16:15

2022-06-13T16:17

цены на нефть

турция

черное море

сакарья (провинция)

природный газ

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АНКАРА, 13 июн – РИА Новости. Турция спускает в море первую трубу, по которой природный газ с месторождения Сакарья в Черном море будет доставляться на сушу, сообщил Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект по добыче и транспортировке 540 миллиардов кубометров газа в Черном море, сообщала ранее газета "Сабах". Общая длина морской части газопровода от турецкого газового месторождения Сакарья на шельфе Черного моря до порта Фильос составит 155 километров. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году."Мы готовы? Остались считанные часы. Первая труба, по которой черноморский природный газ будет доставляться на сушу, спускается в море", - написал Донмез в Twitter.

https://ria.ru/20220602/gaz-1792642296.html

турция

черное море

сакарья (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, турция, черное море, сакарья (провинция), природный газ