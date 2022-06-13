https://ria.ru/20220613/frantsiya-1795060795.html

Служба санбезопасности Франции опасается вторжения японского хрущика

Служба санбезопасности Франции опасается вторжения японского хрущика - РИА Новости, 13.06.2022

Служба санбезопасности Франции опасается вторжения японского хрущика

Национальное агентство санитарной безопасности Франции (Anses) предупредило об угрозе вторжения японского хрущика – злостного вредителя сотен видов растений. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T18:01

2022-06-13T18:01

2022-06-13T18:11

франция

италия

швейцария

экология

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Национальное агентство санитарной безопасности Франции (Anses) предупредило об угрозе вторжения японского хрущика – злостного вредителя сотен видов растений.Как отмечает ведомство, японский хрущик (Popillia japonica), который относится к подсемейству хлебных жуков, в 2014 году уже был обнаружен в Италии, а в 2017 году - в Швейцарии. Таким образом, вероятность его проникновения на территорию Франции "очень высока".Жертвами жука могут стать более чем 400 видах растений, включая ценные пищевые - сливы, яблоки, виноград, кукуруза, соевые бобы и спаржа. Он пожирает листья кленов и тополей и декоративных растений, таких как розы.Фитосанитары предупреждают, что предотвратить появление японского хрущика во Франции почти невозможно: ему благоприятствуют ее температурные условия, растительный мир соответствуют его пищевым привычкам, жук легко передвигается – он может летать или "путешествовать автостопом" на любом биологическом или механическом носителе.В связи с высокой степенью угрозы Anses призывает начинать активную борьбу сразу после обнаружения насекомого. Агентство рекомендует размещать ловушки, оснащенные половыми феромонами и цветочными аттрактантами, вдоль границы со странами, которые уже стали ареалом обитания хрущика, и вблизи пунктов въезда на территорию страны (порты, аэропорты, дороги).Агентство отмечает, что именно усилия по ликвидации японского хрущика в начальной стадии вторжения оказалось успешными в американских штатах Орегон и Калифорния.

https://ria.ru/20220408/sarancha-1782617528.html

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италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

франция, италия, швейцария, экология