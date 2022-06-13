https://ria.ru/20220613/donetsk-1795094961.html

Полянский возмутился отсутствием реакции Запада на обстрел роддома в ДНР

Полянский возмутился отсутствием реакции Запада на обстрел роддома в ДНР - РИА Новости, 13.06.2022

Полянский возмутился отсутствием реакции Запада на обстрел роддома в ДНР

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский возмутился отсутствием реакции ряда западных СМИ на обстрел роддома в Донецке украинскими РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T23:15

2022-06-13T23:15

2022-06-13T23:15

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский возмутился отсутствием реакции ряда западных СМИ на обстрел роддома в Донецке украинскими войсками.Ранее в понедельник корреспондент РИА Новости передавал, что в Донецке украинский снаряд попал в крышу роддома, рожениц эвакуировали в подвал. Благодаря оперативным действиям сотрудников жертв удалось избежать."Где же реакция западных СМИ? Все эти Би-Би-Си, Рейтер, Франс Пресс и так далее, которые кричали об ущербе, нанесенном роддому в Мариуполе, который использовался украинскими националистами в качестве огневой позиции? Действия Украины намеренно направлены против гражданского населения. Услышим ли мы слово осуждения?" - написал Полянский в Twitter в качестве реакции на сообщение об обстреле роддома украинскими войсками.В понедельник Донецк находился под самым интенсивным обстрелом с 2015 года. Украинская сторона обстреливает практически все районы города, наиболее подвержены обстрелу Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский районы. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы".

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html

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в мире, денис пушилин, донецк (днр), россия, мариуполь, би-би-си, twitter