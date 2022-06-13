https://ria.ru/20220613/dnr-1795082850.html

ВСУ выпустили 13 снарядов и три ракеты из "Урагана" по Донецку

ВСУ выпустили 13 снарядов и три ракеты из "Урагана" по Донецку - РИА Новости, 13.06.2022

ВСУ выпустили 13 снарядов и три ракеты из "Урагана" по Донецку

Украинские войска за пять минут выпустили 13 снарядов калибром 155 миллиметров и три ракеты из БМ-27 "Ураган" по Донецку, заявили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T21:03

2022-06-13T21:03

2022-06-13T21:03

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили 13 снарядов калибром 155 миллиметров и три ракеты из БМ-27 "Ураган" по Донецку, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.Согласно сообщению, обстрелы проводились со стороны населенного пункта Первомайское. Обстрелам подверглись Киевский и Куйбышевский районы Донецка.

донецк (днр)

куйбышевский район

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), куйбышевский район