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Во время обстрела ВСУ населенного пункта Любовка погибла женщина

Во время обстрела ВСУ населенного пункта Любовка погибла женщина - РИА Новости, 13.06.2022

Во время обстрела ВСУ населенного пункта Любовка погибла женщина

Одна женщина погибла в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Любовка в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T20:39

2022-06-13T20:39

2022-06-13T20:39

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

украина

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Одна женщина погибла в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Любовка в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила уточненная информация о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины следующих населенных пунктов: н.п. Любовка: - погибла женщина 1953 г. р.", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

донецкая народная республика

украина

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина