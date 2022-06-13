Селфи XX века: о чем говорят автопортреты на выставке "Точки зрения"

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Алина Кравцова. Взгляд человека на самого себя субъективен — это особенно очевидно на выставке, открывшейся в Музее русского импрессионизма. "Точки зрения" — собрание автопортретов и портретов известных художников начала XX века. Почему некоторые мастера не любили собственные изображения и кто, наоборот, больше всего писал себя — в материале РИА Новости.ОзарениеКуратор выставки, посвященной советскому коллекционированию, обратила внимание, что московский экономист и коллекционер Яков Рубинштейн старался раздобыть чей-то портрет, если у него уже был автопортрет этого человека, и наоборот. Это послужило отправной точкой для создания масштабной экспозиции."Точки зрения" позволяют увидеть, как можно по-разному изобразить одного и того же человека. Так, ученица Ильи Репина Анна Остроумова-Лебедева представила себя в образе румянощекой красавицы на розовом фоне, подчеркнув свою женственность. На картине Филиппа Малявина она — строгая дама в темном платье и очках. Остроумова не любила этот портрет, хотя автор считал, что подчеркнул ее современность и прогрессивность.В случае с Елизаветой Кругликовой — наоборот. Художница предпочитала демократичный образ, часто с сигаретой в руке, а на портрете Михаила Нестерова выглядит аристократкой. Кстати, Кругликова была первой русской женщиной, носившей мужской костюм.Автопортрет Бориса Кустодиева — карикатурный. Георгий Верейский тремя годами ранее изобразил прикованного к постели художника в той же обстановке, но получился он у него статным и респектабельным, а домашняя одежда смотрится как элегантный костюм.Автопортрету Исаака Бродского тоже присуща безобидная карикатурность — автор вывел на передний план обстановку. Борис Кустодиев обращает внимание на тягу друга к красивой жизни и коллекционированию.Зинаида Серебрякова, которую многие знают по работе "За туалетом. Автопортрет", в жизни была совсем другой — с более вытянутым лицом и тонким носом."Она уходила в стилизацию сознательно, не потому что видела себя по-особому, — объясняет куратор выставки Наталья Свиридова. — Это творческий ход. Портрет — не обязательно правдивое изображение, для этого есть фото. Чаще всего это эксперимент и личное высказывание".Художница часто рисовала себя, потому что ей было удобно изображать модель, которая всегда под рукой. На выставке много ее автопортретов. Так же нередко писал себя Илья Репин — по его "селфи" можно рассказывать биографию. Считается, что он изменил русский портретный жанр, привнеся в него элементы импрессионизма. Любили автопортреты Мелиоти, Ларионов, Гончарова.Магия зеркал и карнавальные маскиВ начале XX века в России возникали новые художественные течения — символизм, авангардизм, кубизм, конструктивизм, футуризм, лучизм. Единомышленники объединялись в творческие союзы — "Мир искусства", "Голубая роза", товарищество передвижников.В некоторых работах сочетаются разные жанры. Тогда же в портретах появились и новые мотивы — зеркала, маски, карнавальные или старинные костюмы, окна, средневековые города в качестве фона или даже городские микромиры. Так, на картине Николая Ульянова "Автопортрет с парикмахером" кажется, что он находится в зеркальной комнате. По холстам можно понять и взаимоотношения мастеров. Илью Репина и Исаака Бродского связывали общие дела, Бориса Кустодиева и Ивана Куликова — дружба. Есть в экспозиции и семейные пары — Фаворские, Кардовские.Многоликий ШаляпинЛегендарный бас увлекался живописью и скульптурой. Работ, связанных с ним, оказалось так много, что их выделили в спецпроект "Точки зрения: Федор Шаляпин".На полотнах — его знаменитые образы Ивана Грозного и Бориса Годунова, Демона и Фарлафа, Дона Базилио и Дон Кихота. Одна из самых монументальных — картина Александра Головина, изобразившего Шаляпина в роли Демона. Певец позирует в сценическом костюме в декорационной мастерской Мариинского театра. Рядом с этим холстом — карикатурная зарисовка закулисья: артист с рюмкой и килькой, нанизанной на вилку.Здесь и оригиналы костюмов певца, а в некоторых частях зала слышны знаменитые арии в исполнении Шаляпина.Еще одна знаковая работа — портрет артиста кисти Бориса Кустодиева. Тут оперный бас предстает в роскошной соболиной шубе, полученной в качестве гонорара."Существует две версии картины, — уточняет куратор. — Эта, большая, так понравилась самому певцу, что он увез ее с собой в эмиграцию. В его семье работа хранилась до 1968-го, пока наследники не передали ее в Санкт-Петербургский музей музыкального и театрального искусства". Борис Кустодиев сделал себе копию поменьше — она в постоянной экспозиции Русского музея в Санкт-Петербурге.Выставка "Точки зрения" и спецпроект "Точки зрения: Федор Шаляпин" в Музее русского импрессионизма открыты до 2 октября.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Алина Кравцова. Взгляд человека на самого себя субъективен — это особенно очевидно на выставке, открывшейся в Музее русского импрессионизма. "Точки зрения" — собрание автопортретов и портретов известных художников начала XX века. Почему некоторые мастера не любили собственные изображения и кто, наоборот, больше всего писал себя — в материале РИА Новости.
Озарение
Куратор выставки, посвященной советскому коллекционированию, обратила внимание, что московский экономист и коллекционер Яков Рубинштейн старался раздобыть чей-то портрет, если у него уже был автопортрет этого человека, и наоборот. Это послужило отправной точкой для создания масштабной экспозиции.
"Точки зрения" позволяют увидеть, как можно по-разному изобразить одного и того же человека. Так, ученица Ильи Репина Анна Остроумова-Лебедева представила себя в образе румянощекой красавицы на розовом фоне, подчеркнув свою женственность. На картине Филиппа Малявина она — строгая дама в темном платье и очках. Остроумова не любила этот портрет, хотя автор считал, что подчеркнул ее современность и прогрессивность.
Портрет и автопортрет А. П. Остроумовой-Лебедевой
В случае с Елизаветой Кругликовой — наоборот. Художница предпочитала демократичный образ, часто с сигаретой в руке, а на портрете Михаила Нестерова выглядит аристократкой. Кстати, Кругликова была первой русской женщиной, носившей мужской костюм.
Посетительница на выставке "Точки зрения" в Музее русского импрессионизма в Москве
Автопортрет Бориса Кустодиева — карикатурный. Георгий Верейский тремя годами ранее изобразил прикованного к постели художника в той же обстановке, но получился он у него статным и респектабельным, а домашняя одежда смотрится как элегантный костюм.
Автопортрету Исаака Бродского тоже присуща безобидная карикатурность — автор вывел на передний план обстановку. Борис Кустодиев обращает внимание на тягу друга к красивой жизни и коллекционированию.
"Она уходила в стилизацию сознательно, не потому что видела себя по-особому, — объясняет куратор выставки Наталья Свиридова. — Это творческий ход. Портрет — не обязательно правдивое изображение, для этого есть фото. Чаще всего это эксперимент и личное высказывание".
Художница часто рисовала себя, потому что ей было удобно изображать модель, которая всегда под рукой. На выставке много ее автопортретов. Так же нередко писал себя Илья Репин — по его "селфи" можно рассказывать биографию. Считается, что он изменил русский портретный жанр, привнеся в него элементы импрессионизма. Любили автопортреты Мелиоти, Ларионов, Гончарова.
"Во-первых, это связано с изменением точки зрения на роль художника в обществе, — говорит куратор. — Во-вторых, новая живописная техника позволяла писать быстро. Академическая послойная живопись, когда нужно ждать высыхания на каждом этапе, заставляла художников экономить время на себе. Так, у Боровиковского нет ни одного автопортрета".
Магия зеркал и карнавальные маски
В начале XX века в России возникали новые художественные течения — символизм, авангардизм, кубизм, конструктивизм, футуризм, лучизм. Единомышленники объединялись в творческие союзы — "Мир искусства", "Голубая роза", товарищество передвижников.
В некоторых работах сочетаются разные жанры.
"До середины XIX века теоретики считали, что по портретам нельзя судить о развитии изобразительного искусства, — рассказывает Наталья Свиридова. — Думали, это слишком консервативный жанр с очень узкими задачами — передать сходство с человеком. С начала XX столетия все изменилось".
Тогда же в портретах появились и новые мотивы — зеркала, маски, карнавальные или старинные костюмы, окна, средневековые города в качестве фона или даже городские микромиры.
Посетитель возле картины "Автопортрет с парикмахером" художника Николая Ульянова, представленной на выставке "Точки зрения" в Музее русского импрессионизма в Москве
По холстам можно понять и взаимоотношения мастеров. Илью Репина и Исаака Бродского связывали общие дела, Бориса Кустодиева и Ивана Куликова — дружба. Есть в экспозиции и семейные пары — Фаворские, Кардовские.
На полотнах — его знаменитые образы Ивана Грозного и Бориса Годунова, Демона и Фарлафа, Дона Базилио и Дон Кихота.
"Кого-то вдохновляли роли, кто-то делал частные портреты, — отмечает сокуратор спецпроекта Анна Скляревская. — Многоликость певца как человека, артиста и художника мы и пытались раскрыть. Все эти разные точки зрения на него здесь представлены".
Одна из самых монументальных — картина Александра Головина, изобразившего Шаляпина в роли Демона. Певец позирует в сценическом костюме в декорационной мастерской Мариинского театра. Рядом с этим холстом — карикатурная зарисовка закулисья: артист с рюмкой и килькой, нанизанной на вилку.
Экскурсовод возле картины "Портрет Шаляпина" художника Бориса Кустодиева на выставке "Точки зрения" в Музее русского импрессионизма в Москве
"Существует две версии картины, — уточняет куратор. — Эта, большая, так понравилась самому певцу, что он увез ее с собой в эмиграцию. В его семье работа хранилась до 1968-го, пока наследники не передали ее в Санкт-Петербургский музей музыкального и театрального искусства". Борис Кустодиев сделал себе копию поменьше — она в постоянной экспозиции Русского музея в Санкт-Петербурге.
Выставка "Точки зрения" и спецпроект "Точки зрения: Федор Шаляпин" в Музее русского импрессионизма открыты до 2 октября.
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