Рейтинг@Mail.ru
Селфи XX века: о чем говорят автопортреты на выставке "Точки зрения" - РИА Новости, 13.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220613/avtoportrety-1794256059.html
Селфи XX века: о чем говорят автопортреты на выставке "Точки зрения"
Селфи XX века: о чем говорят автопортреты на выставке "Точки зрения" - РИА Новости, 13.06.2022
Селфи XX века: о чем говорят автопортреты на выставке "Точки зрения"
Взгляд человека на самого себя субъективен — это особенно очевидно на выставке, открывшейся в Музее русского импрессионизма. "Точки зрения" — собрание... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T08:00
2022-06-13T08:08
культура
борис кустодиев
федор шаляпин
илья репин
мир искусства
мариинский театр
что посмотреть
русский музей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794228663_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_a8090185650e8ead3c56182b7d5ff230.jpg
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Алина Кравцова. Взгляд человека на самого себя субъективен — это особенно очевидно на выставке, открывшейся в Музее русского импрессионизма. "Точки зрения" — собрание автопортретов и портретов известных художников начала XX века. Почему некоторые мастера не любили собственные изображения и кто, наоборот, больше всего писал себя — в материале РИА Новости.ОзарениеКуратор выставки, посвященной советскому коллекционированию, обратила внимание, что московский экономист и коллекционер Яков Рубинштейн старался раздобыть чей-то портрет, если у него уже был автопортрет этого человека, и наоборот. Это послужило отправной точкой для создания масштабной экспозиции."Точки зрения" позволяют увидеть, как можно по-разному изобразить одного и того же человека. Так, ученица Ильи Репина Анна Остроумова-Лебедева представила себя в образе румянощекой красавицы на розовом фоне, подчеркнув свою женственность. На картине Филиппа Малявина она — строгая дама в темном платье и очках. Остроумова не любила этот портрет, хотя автор считал, что подчеркнул ее современность и прогрессивность.В случае с Елизаветой Кругликовой — наоборот. Художница предпочитала демократичный образ, часто с сигаретой в руке, а на портрете Михаила Нестерова выглядит аристократкой. Кстати, Кругликова была первой русской женщиной, носившей мужской костюм.Автопортрет Бориса Кустодиева — карикатурный. Георгий Верейский тремя годами ранее изобразил прикованного к постели художника в той же обстановке, но получился он у него статным и респектабельным, а домашняя одежда смотрится как элегантный костюм.Автопортрету Исаака Бродского тоже присуща безобидная карикатурность — автор вывел на передний план обстановку. Борис Кустодиев обращает внимание на тягу друга к красивой жизни и коллекционированию.Зинаида Серебрякова, которую многие знают по работе "За туалетом. Автопортрет", в жизни была совсем другой — с более вытянутым лицом и тонким носом."Она уходила в стилизацию сознательно, не потому что видела себя по-особому, — объясняет куратор выставки Наталья Свиридова. — Это творческий ход. Портрет — не обязательно правдивое изображение, для этого есть фото. Чаще всего это эксперимент и личное высказывание".Художница часто рисовала себя, потому что ей было удобно изображать модель, которая всегда под рукой. На выставке много ее автопортретов. Так же нередко писал себя Илья Репин — по его "селфи" можно рассказывать биографию. Считается, что он изменил русский портретный жанр, привнеся в него элементы импрессионизма. Любили автопортреты Мелиоти, Ларионов, Гончарова.Магия зеркал и карнавальные маскиВ начале XX века в России возникали новые художественные течения — символизм, авангардизм, кубизм, конструктивизм, футуризм, лучизм. Единомышленники объединялись в творческие союзы — "Мир искусства", "Голубая роза", товарищество передвижников.В некоторых работах сочетаются разные жанры. Тогда же в портретах появились и новые мотивы — зеркала, маски, карнавальные или старинные костюмы, окна, средневековые города в качестве фона или даже городские микромиры. Так, на картине Николая Ульянова "Автопортрет с парикмахером" кажется, что он находится в зеркальной комнате. По холстам можно понять и взаимоотношения мастеров. Илью Репина и Исаака Бродского связывали общие дела, Бориса Кустодиева и Ивана Куликова — дружба. Есть в экспозиции и семейные пары — Фаворские, Кардовские.Многоликий ШаляпинЛегендарный бас увлекался живописью и скульптурой. Работ, связанных с ним, оказалось так много, что их выделили в спецпроект "Точки зрения: Федор Шаляпин".На полотнах — его знаменитые образы Ивана Грозного и Бориса Годунова, Демона и Фарлафа, Дона Базилио и Дон Кихота. Одна из самых монументальных — картина Александра Головина, изобразившего Шаляпина в роли Демона. Певец позирует в сценическом костюме в декорационной мастерской Мариинского театра. Рядом с этим холстом — карикатурная зарисовка закулисья: артист с рюмкой и килькой, нанизанной на вилку.Здесь и оригиналы костюмов певца, а в некоторых частях зала слышны знаменитые арии в исполнении Шаляпина.Еще одна знаковая работа — портрет артиста кисти Бориса Кустодиева. Тут оперный бас предстает в роскошной соболиной шубе, полученной в качестве гонорара."Существует две версии картины, — уточняет куратор. — Эта, большая, так понравилась самому певцу, что он увез ее с собой в эмиграцию. В его семье работа хранилась до 1968-го, пока наследники не передали ее в Санкт-Петербургский музей музыкального и театрального искусства". Борис Кустодиев сделал себе копию поменьше — она в постоянной экспозиции Русского музея в Санкт-Петербурге.Выставка "Точки зрения" и спецпроект "Точки зрения: Федор Шаляпин" в Музее русского импрессионизма открыты до 2 октября.
https://ria.ru/20220611/belarus-1794512107.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алина Кравцова
Алина Кравцова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794228663_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_e5bda5e098cb1182bb2a2ea4b49d1605.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
борис кустодиев, федор шаляпин, илья репин, мир искусства, мариинский театр, что посмотреть , русский музей, санкт-петербург, музеи, куда сходить
08:00 13.06.2022 (обновлено: 08:08 13.06.2022)
 

Селфи XX века: о чем говорят автопортреты на выставке "Точки зрения"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВыставка "Точки зрения"
Выставка Точки зрения - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Алина Кравцова. Взгляд человека на самого себя субъективен — это особенно очевидно на выставке, открывшейся в Музее русского импрессионизма. "Точки зрения" — собрание автопортретов и портретов известных художников начала XX века. Почему некоторые мастера не любили собственные изображения и кто, наоборот, больше всего писал себя — в материале РИА Новости.

Озарение

Куратор выставки, посвященной советскому коллекционированию, обратила внимание, что московский экономист и коллекционер Яков Рубинштейн старался раздобыть чей-то портрет, если у него уже был автопортрет этого человека, и наоборот. Это послужило отправной точкой для создания масштабной экспозиции.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Посетитель на выставке "Точки зрения" в Музее русского импрессионизма в Москве

Посетитель на выставке Точки зрения в Музее русского импрессионизма в Москве
1 из 3

Посетитель на выставке "Точки зрения" в Музее русского импрессионизма в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Посетительница на выставке "Точки зрения" в Музее русского импрессионизма в Москве

Посетительница на выставке Точки зрения в Музее русского импрессионизма в Москве
2 из 3

Посетительница на выставке "Точки зрения" в Музее русского импрессионизма в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Посетители на выставке "Точки зрения" в Музее русского импрессионизма в Москве

Посетители на выставке Точки зрения в Музее русского импрессионизма в Москве
3 из 3

Посетители на выставке "Точки зрения" в Музее русского импрессионизма в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 3

Посетитель на выставке "Точки зрения" в Музее русского импрессионизма в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 3

Посетительница на выставке "Точки зрения" в Музее русского импрессионизма в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 3

Посетители на выставке "Точки зрения" в Музее русского импрессионизма в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
"Точки зрения" позволяют увидеть, как можно по-разному изобразить одного и того же человека. Так, ученица Ильи Репина Анна Остроумова-Лебедева представила себя в образе румянощекой красавицы на розовом фоне, подчеркнув свою женственность. На картине Филиппа Малявина она — строгая дама в темном платье и очках. Остроумова не любила этот портрет, хотя автор считал, что подчеркнул ее современность и прогрессивность.
© Филипп Малявин (1896)/ Государственный Русский музей, собрание KGalleryПортрет и автопортрет А. П. Остроумовой-Лебедевой
Портрет и автопортрет А. П. Остроумовой
© Филипп Малявин (1896)/ Государственный Русский музей, собрание KGallery
Портрет и автопортрет А. П. Остроумовой-Лебедевой
В случае с Елизаветой Кругликовой — наоборот. Художница предпочитала демократичный образ, часто с сигаретой в руке, а на портрете Михаила Нестерова выглядит аристократкой. Кстати, Кругликова была первой русской женщиной, носившей мужской костюм.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетительница на выставке "Точки зрения" в Музее русского импрессионизма в Москве
Посетительница на выставке Точки зрения в Музее русского импрессионизма в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Посетительница на выставке "Точки зрения" в Музее русского импрессионизма в Москве
Автопортрет Бориса Кустодиева — карикатурный. Георгий Верейский тремя годами ранее изобразил прикованного к постели художника в той же обстановке, но получился он у него статным и респектабельным, а домашняя одежда смотрится как элегантный костюм.
Автопортрету Исаака Бродского тоже присуща безобидная карикатурность — автор вывел на передний план обстановку. Борис Кустодиев обращает внимание на тягу друга к красивой жизни и коллекционированию.
© Борис Кустодиев, Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств, Портрет и автопортрет Исаака Бродского
Портрет и автопортрет Исаака Бродского
© Борис Кустодиев, Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств,
Портрет и автопортрет Исаака Бродского
Зинаида Серебрякова, которую многие знают по работе "За туалетом. Автопортрет", в жизни была совсем другой — с более вытянутым лицом и тонким носом.
© Зинаида Серебрякова Автопортрет Зинаиды Серебряковой. (1909)
Автопортрет Зинаиды Серебряковой. (1909)
1 из 2
Автопортрет Зинаиды Серебряковой. (1909)
© Зинаида Серебрякова
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Посетительница фотографирует картины с изображением Зинаиды Серебряковой

Посетительница фотографирует картины, представленные на выставке Точки зрения в Музее русского импрессионизма в Москве
2 из 2

Посетительница фотографирует картины с изображением Зинаиды Серебряковой

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 2
Автопортрет Зинаиды Серебряковой. (1909)
© Зинаида Серебрякова
2 из 2

Посетительница фотографирует картины с изображением Зинаиды Серебряковой

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
"Она уходила в стилизацию сознательно, не потому что видела себя по-особому, — объясняет куратор выставки Наталья Свиридова. — Это творческий ход. Портрет — не обязательно правдивое изображение, для этого есть фото. Чаще всего это эксперимент и личное высказывание".
Художница часто рисовала себя, потому что ей было удобно изображать модель, которая всегда под рукой. На выставке много ее автопортретов. Так же нередко писал себя Илья Репин — по его "селфи" можно рассказывать биографию. Считается, что он изменил русский портретный жанр, привнеся в него элементы импрессионизма. Любили автопортреты Мелиоти, Ларионов, Гончарова.

"Во-первых, это связано с изменением точки зрения на роль художника в обществе, — говорит куратор. Во-вторых, новая живописная техника позволяла писать быстро. Академическая послойная живопись, когда нужно ждать высыхания на каждом этапе, заставляла художников экономить время на себе. Так, у Боровиковского нет ни одного автопортрета".

Магия зеркал и карнавальные маски

В начале XX века в России возникали новые художественные течения — символизм, авангардизм, кубизм, конструктивизм, футуризм, лучизм. Единомышленники объединялись в творческие союзы — "Мир искусства", "Голубая роза", товарищество передвижников.
В некоторых работах сочетаются разные жанры.

"До середины XIX века теоретики считали, что по портретам нельзя судить о развитии изобразительного искусства, — рассказывает Наталья Свиридова. — Думали, это слишком консервативный жанр с очень узкими задачами — передать сходство с человеком. С начала XX столетия все изменилось".

Тогда же в портретах появились и новые мотивы — зеркала, маски, карнавальные или старинные костюмы, окна, средневековые города в качестве фона или даже городские микромиры.
© Александра Родченко / Частное собрание, Варвара Степанова / ГМИИ им. А. С. Пушкина

Автопортреты Александра Родченко и Варвары Степановой. Черный круг на лбу — отсылка к "Черному квадрату" Малевича

Автопортреты Александра Родченко и Варвары Степановой
1 из 5

Автопортреты Александра Родченко и Варвары Степановой. Черный круг на лбу — отсылка к "Черному квадрату" Малевича

© Александра Родченко / Частное собрание, Варвара Степанова / ГМИИ им. А. С. Пушкина
© Сарьяна Мартирос / Государственный музей Востока

Мартирос Сарьян изобразил себя в духе времени — с маской

Автопортрет Сарьяна Мартироса
2 из 5

Мартирос Сарьян изобразил себя в духе времени — с маской

© Сарьяна Мартирос / Государственный музей Востока
© Василий Беляшин / Собрание Р. Д. Бабичева

Автопортрет Василия Беляшина с самоваром. (1922)

Автопортрет с самоваром. (1922)
3 из 5

Автопортрет Василия Беляшина с самоваром. (1922)

© Василий Беляшин / Собрание Р. Д. Бабичева
© Владимир Татлин / Костромской государственный художественный музейАвтопортрет Владимира Татлина
Автопортрет Владимира Татлина
4 из 5
Автопортрет Владимира Татлина
© Владимир Татлин / Костромской государственный художественный музей
© Барт Виктор / Костромской музей-заповедникДвойной портрет (1911)
Двойной портрет (1911)
5 из 5
Двойной портрет (1911)
© Барт Виктор / Костромской музей-заповедник
1 из 5

Автопортреты Александра Родченко и Варвары Степановой. Черный круг на лбу — отсылка к "Черному квадрату" Малевича

© Александра Родченко / Частное собрание, Варвара Степанова / ГМИИ им. А. С. Пушкина
2 из 5

Мартирос Сарьян изобразил себя в духе времени — с маской

© Сарьяна Мартирос / Государственный музей Востока
3 из 5

Автопортрет Василия Беляшина с самоваром. (1922)

© Василий Беляшин / Собрание Р. Д. Бабичева
4 из 5
Автопортрет Владимира Татлина
© Владимир Татлин / Костромской государственный художественный музей
5 из 5
Двойной портрет (1911)
© Барт Виктор / Костромской музей-заповедник
Так, на картине Николая Ульянова "Автопортрет с парикмахером" кажется, что он находится в зеркальной комнате.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетитель возле картины "Автопортрет с парикмахером" художника Николая Ульянова, представленной на выставке "Точки зрения" в Музее русского импрессионизма в Москве
Посетитель возле картину Автопортрет с парикмахером художника Николай Ульянова, представленную на выставке Точки зрения в Музее русского импрессионизма в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Посетитель возле картины "Автопортрет с парикмахером" художника Николая Ульянова, представленной на выставке "Точки зрения" в Музее русского импрессионизма в Москве
По холстам можно понять и взаимоотношения мастеров. Илью Репина и Исаака Бродского связывали общие дела, Бориса Кустодиева и Ивана Куликова — дружба. Есть в экспозиции и семейные пары — Фаворские, Кардовские.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетительница на выставке "Точки зрения" в Музее русского импрессионизма в Москве
Посетительница на выставке Точки зрения в Музее русского импрессионизма в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Посетительница на выставке "Точки зрения" в Музее русского импрессионизма в Москве

Многоликий Шаляпин

Легендарный бас увлекался живописью и скульптурой. Работ, связанных с ним, оказалось так много, что их выделили в спецпроект "Точки зрения: Федор Шаляпин".
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Афиша к опере "Псковитянка" Николая Римского-Корсакова, представленная на выставке "Точки зрения" в Музее русского импрессионизма в Москве

Афиша к опере Псковитянка Николая Римского-Корсакова, представленная на выставке Точки зрения в Музее русского импрессионизма в Москве
1 из 3

Афиша к опере "Псковитянка" Николая Римского-Корсакова, представленная на выставке "Точки зрения" в Музее русского импрессионизма в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Посетительницы возле картины "Ф. И. Шаляпин" художника Василия Шухаева, представленной на выставке "Точки зрения" в Музее русского импрессионизма в Москве

Посетительницы возле картины Ф.И. Шаляпин художника Василия Шухаева, представленную на выставке Точки зрения в Музее русского импрессионизма в Москве
2 из 3

Посетительницы возле картины "Ф. И. Шаляпин" художника Василия Шухаева, представленной на выставке "Точки зрения" в Музее русского импрессионизма в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Посетительница на выставке "Точки зрения" в Музее русского импрессионизма в Москве

Посетительница на выставке Точки зрения в Музее русского импрессионизма в Москве
3 из 3

Посетительница на выставке "Точки зрения" в Музее русского импрессионизма в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 3

Афиша к опере "Псковитянка" Николая Римского-Корсакова, представленная на выставке "Точки зрения" в Музее русского импрессионизма в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 3

Посетительницы возле картины "Ф. И. Шаляпин" художника Василия Шухаева, представленной на выставке "Точки зрения" в Музее русского импрессионизма в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 3

Посетительница на выставке "Точки зрения" в Музее русского импрессионизма в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
На полотнах — его знаменитые образы Ивана Грозного и Бориса Годунова, Демона и Фарлафа, Дона Базилио и Дон Кихота.

"Кого-то вдохновляли роли, кто-то делал частные портреты, — отмечает сокуратор спецпроекта Анна Скляревская. — Многоликость певца как человека, артиста и художника мы и пытались раскрыть. Все эти разные точки зрения на него здесь представлены".

Одна из самых монументальных — картина Александра Головина, изобразившего Шаляпина в роли Демона. Певец позирует в сценическом костюме в декорационной мастерской Мариинского театра. Рядом с этим холстом — карикатурная зарисовка закулисья: артист с рюмкой и килькой, нанизанной на вилку.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетители на выставке "Точки зрения" в Музее русского импрессионизма в Москве
Посетители на выставке Точки зрения в Музее русского импрессионизма в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Посетители на выставке "Точки зрения" в Музее русского импрессионизма в Москве
Здесь и оригиналы костюмов певца, а в некоторых частях зала слышны знаменитые арии в исполнении Шаляпина.
Еще одна знаковая работа — портрет артиста кисти Бориса Кустодиева. Тут оперный бас предстает в роскошной соболиной шубе, полученной в качестве гонорара.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭкскурсовод возле картины "Портрет Шаляпина" художника Бориса Кустодиева на выставке "Точки зрения" в Музее русского импрессионизма в Москве
Экскурсовод возле картину Портрет Шаляпина художника Бориса Кустоедова на выставке Точки зрения в Музее русского импрессионизма в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Экскурсовод возле картины "Портрет Шаляпина" художника Бориса Кустодиева на выставке "Точки зрения" в Музее русского импрессионизма в Москве
"Существует две версии картины, — уточняет куратор. — Эта, большая, так понравилась самому певцу, что он увез ее с собой в эмиграцию. В его семье работа хранилась до 1968-го, пока наследники не передали ее в Санкт-Петербургский музей музыкального и театрального искусства". Борис Кустодиев сделал себе копию поменьше — она в постоянной экспозиции Русского музея в Санкт-Петербурге.
Выставка "Точки зрения" и спецпроект "Точки зрения: Федор Шаляпин" в Музее русского импрессионизма открыты до 2 октября.
Посетитель фотографирует картину художника Глеба Отчика Четыре на четыре (2019 год) на выставке Беларусь живописная. Современная белорусская живопись: от классики до эксперимента - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 08:00Культура
От пейзажа до космоса: чем подкупают белорусские картины в Третьяковке
 
КультураБорис КустодиевФедор ШаляпинИлья РепинМир искусстваМариинский театрчто посмотретьРусский музейСанкт-ПетербургМузеикуда сходить
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала