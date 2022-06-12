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Антиалкогольные меры сохранили жизни 3,5 миллиона россиян, заявил онколог - РИА Новости, 12.06.2022
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Антиалкогольные меры сохранили жизни 3,5 миллиона россиян, заявил онколог
Антиалкогольные меры сохранили жизни 3,5 миллиона россиян, заявил онколог - РИА Новости, 12.06.2022
Антиалкогольные меры сохранили жизни 3,5 миллиона россиян, заявил онколог
Антиалкогольная государственная политика в России помогла сохранить жизни 3,5 миллиона россиян, заявил главный внештатный онколог Минздрава России Иван Стилиди. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T16:56
2022-06-12T16:56
общество
здоровье - общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Антиалкогольная государственная политика в России помогла сохранить жизни 3,5 миллиона россиян, заявил главный внештатный онколог Минздрава России Иван Стилиди.Президент РФ Владимир Путин в День России провел церемонию вручения медалей Героя Труда РФ и знаков лауреатов государственных премий за 2021 год. Глава государства отметил заслуги директора НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Ивана Стилиди."Увеличение стоимости акцизной марки, запрет рекламы алкогольной продукции, ограничение розничной торговли, запрет продаж спиртного в ночное время, жесткий контроль производства и пресечение изготовления фальсификатов привели к снижению смертности у мужчин в два раза, с 1000 до 450 человек на 100 тысяч населения. То есть антиалкогольная государственная политика положительно повлияла на демографическую ситуацию в стране, помогла сохранить жизни 3,5 миллионам россиян", - сказал Стилиди журналистам.Он отметил, что НМИЦ онкологии им. Н.Блохина при поддержке Минздрава России осуществил масштабный популяционный эпидемиологический проект, большой раздел проекта посвящен профилактике опасного потребления алкоголя в стране.Результаты проведенного исследования повлияли на выработку государственной политики в отношении профилактики неумеренного потребления алкоголя, пояснил Стилиди. В рамках концепции по снижению масштабов злоупотребления алкоголем был принят целый ряд мер, которые дали хороший эффект, уточнил он.
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общество, здоровье - общество, владимир путин, россия
16:56 12.06.2022
 
Антиалкогольные меры сохранили жизни 3,5 миллиона россиян, заявил онколог

Онколог Стилиди: антиалкогольная политика в России сохранила жизни 3,5 миллиона человек

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЦех розлива игристых вин на винодельческом предприятии "Фанагория" в Краснодарском крае
Цех розлива игристых вин на винодельческом предприятии Фанагория в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Цех розлива игристых вин на винодельческом предприятии "Фанагория" в Краснодарском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Антиалкогольная государственная политика в России помогла сохранить жизни 3,5 миллиона россиян, заявил главный внештатный онколог Минздрава России Иван Стилиди.
Президент РФ Владимир Путин в День России провел церемонию вручения медалей Героя Труда РФ и знаков лауреатов государственных премий за 2021 год. Глава государства отметил заслуги директора НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Ивана Стилиди.
"Увеличение стоимости акцизной марки, запрет рекламы алкогольной продукции, ограничение розничной торговли, запрет продаж спиртного в ночное время, жесткий контроль производства и пресечение изготовления фальсификатов привели к снижению смертности у мужчин в два раза, с 1000 до 450 человек на 100 тысяч населения. То есть антиалкогольная государственная политика положительно повлияла на демографическую ситуацию в стране, помогла сохранить жизни 3,5 миллионам россиян", - сказал Стилиди журналистам.
Он отметил, что НМИЦ онкологии им. Н.Блохина при поддержке Минздрава России осуществил масштабный популяционный эпидемиологический проект, большой раздел проекта посвящен профилактике опасного потребления алкоголя в стране.
Белгород - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 18:25Белгородская область
В Белгородской области запретили продавать алкоголь накануне выпускных
Результаты проведенного исследования повлияли на выработку государственной политики в отношении профилактики неумеренного потребления алкоголя, пояснил Стилиди. В рамках концепции по снижению масштабов злоупотребления алкоголем был принят целый ряд мер, которые дали хороший эффект, уточнил он.
 
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