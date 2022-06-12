https://ria.ru/20220612/zhizn-1794917276.html

Антиалкогольные меры сохранили жизни 3,5 миллиона россиян, заявил онколог

Антиалкогольные меры сохранили жизни 3,5 миллиона россиян, заявил онколог - РИА Новости, 12.06.2022

Антиалкогольные меры сохранили жизни 3,5 миллиона россиян, заявил онколог

Антиалкогольная государственная политика в России помогла сохранить жизни 3,5 миллиона россиян, заявил главный внештатный онколог Минздрава России Иван Стилиди. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T16:56

2022-06-12T16:56

2022-06-12T16:56

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владимир путин

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Антиалкогольная государственная политика в России помогла сохранить жизни 3,5 миллиона россиян, заявил главный внештатный онколог Минздрава России Иван Стилиди.Президент РФ Владимир Путин в День России провел церемонию вручения медалей Героя Труда РФ и знаков лауреатов государственных премий за 2021 год. Глава государства отметил заслуги директора НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Ивана Стилиди."Увеличение стоимости акцизной марки, запрет рекламы алкогольной продукции, ограничение розничной торговли, запрет продаж спиртного в ночное время, жесткий контроль производства и пресечение изготовления фальсификатов привели к снижению смертности у мужчин в два раза, с 1000 до 450 человек на 100 тысяч населения. То есть антиалкогольная государственная политика положительно повлияла на демографическую ситуацию в стране, помогла сохранить жизни 3,5 миллионам россиян", - сказал Стилиди журналистам.Он отметил, что НМИЦ онкологии им. Н.Блохина при поддержке Минздрава России осуществил масштабный популяционный эпидемиологический проект, большой раздел проекта посвящен профилактике опасного потребления алкоголя в стране.Результаты проведенного исследования повлияли на выработку государственной политики в отношении профилактики неумеренного потребления алкоголя, пояснил Стилиди. В рамках концепции по снижению масштабов злоупотребления алкоголем был принят целый ряд мер, которые дали хороший эффект, уточнил он.

https://ria.ru/20220610/alkogol-1794650476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, владимир путин, россия