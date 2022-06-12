https://ria.ru/20220612/zapad-1794913907.html

Daily Express: Запад недооценил мощь России

Daily Express: Запад недооценил мощь России - РИА Новости, 12.06.2022

Daily Express: Запад недооценил мощь России

Западу нельзя приуменьшать экономическую силу, которой обладает Россия, пишет DailyExpress. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T16:30

2022-06-12T16:30

2022-06-12T17:28

цены на нефть

владимир путин

россия

сша

москва

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Западу нельзя приуменьшать экономическую силу, которой обладает Россия, пишет DailyExpress.По мнению автора статьи Джонатана Саксти, США, Евросоюз и другие страны совершают ошибку, недооценивая значимость Москвы в мировой торговле.Обозреватель также признал неэффективность нынешних санкций, поскольку Кремль найдет новые рынки для своих ресурсов."Россия находит пути на западные рынки даже через сторонние нефтеперерабатывающие заводы", — подытожил он.После начала российской спецоперации по освобождению Донбасса Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле происходящее назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220612/sanktsii-1794864368.html

https://ria.ru/20220612/nato-1794847047.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

цены на нефть, владимир путин, россия, сша, москва, санкции в отношении россии, в мире