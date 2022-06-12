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Daily Express: Запад недооценил мощь России - РИА Новости, 12.06.2022
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Daily Express: Запад недооценил мощь России
Daily Express: Запад недооценил мощь России - РИА Новости, 12.06.2022
Daily Express: Запад недооценил мощь России
Западу нельзя приуменьшать экономическую силу, которой обладает Россия, пишет DailyExpress. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T16:30
2022-06-12T17:28
цены на нефть
владимир путин
россия
сша
москва
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Западу нельзя приуменьшать экономическую силу, которой обладает Россия, пишет DailyExpress.По мнению автора статьи Джонатана Саксти, США, Евросоюз и другие страны совершают ошибку, недооценивая значимость Москвы в мировой торговле.Обозреватель также признал неэффективность нынешних санкций, поскольку Кремль найдет новые рынки для своих ресурсов."Россия находит пути на западные рынки даже через сторонние нефтеперерабатывающие заводы", — подытожил он.После начала российской спецоперации по освобождению Донбасса Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле происходящее назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220612/sanktsii-1794864368.html
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цены на нефть, владимир путин, россия, сша, москва, санкции в отношении россии, в мире
16:30 12.06.2022 (обновлено: 17:28 12.06.2022)
 
Daily Express: Запад недооценил мощь России

Daily Express: Запад не сможет игнорировать интересы России из-за ее экономической роли

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Западу нельзя приуменьшать экономическую силу, которой обладает Россия, пишет DailyExpress.
По мнению автора статьи Джонатана Саксти, США, Евросоюз и другие страны совершают ошибку, недооценивая значимость Москвы в мировой торговле.
"Россия играет огромную роль в экспорте продовольствия и энергии. Еда и топливо нам нужны больше, чем кофейни и мобильные приложения. Экономика, ориентированная на первое, в итоге более устойчива", — подчеркнул обозреватель, добавив, что Россию с ее ресурсами, территорией и высоким показателем образованного населения не так легко отбросить.
Обозреватель также признал неэффективность нынешних санкций, поскольку Кремль найдет новые рынки для своих ресурсов.
"Россия находит пути на западные рынки даже через сторонние нефтеперерабатывающие заводы", — подытожил он.
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В Кремле происходящее назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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