16:30 12.06.2022 (обновлено: 17:28 12.06.2022)
Daily Express: Запад недооценил мощь России
Daily Express: Запад не сможет игнорировать интересы России из-за ее экономической роли
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Западу нельзя приуменьшать экономическую силу, которой обладает Россия, пишет DailyExpress.
"Россия играет огромную роль в экспорте продовольствия и энергии. Еда и топливо нам нужны больше, чем кофейни и мобильные приложения. Экономика, ориентированная на первое, в итоге более устойчива", — подчеркнул обозреватель, добавив, что Россию с ее ресурсами, территорией и высоким показателем образованного населения не так легко отбросить.
Обозреватель также признал неэффективность нынешних санкций, поскольку Кремль найдет новые рынки для своих ресурсов.
"Россия находит пути на западные рынки даже через сторонние нефтеперерабатывающие заводы", — подытожил он.
После начала российской спецоперации по освобождению Донбасса Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.
В Кремле происходящее назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.