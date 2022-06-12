Заезды русских троек на Московском ипподроме

На Центральном Московском ипподроме 11 июня состоялся очередной заезд русских троек.
На Центральном Московском ипподроме 11 июня состоялся очередной заезд русских троек.
Это событие объединяет всех любителей конного спорта в России.
Это событие объединяет всех любителей конного спорта в России.
Фигурную езду также называют "балетом русских троек".
Фигурную езду также называют "балетом русских троек".
В заездах определяют резвейшую русскую тройку.
Всего было девять групповых и три квалификационных заезда.
Всего было девять групповых и три квалификационных заезда.
Участники боролись за победу в абсолютном первенстве Кубка АО "Росипподромы".
Участники боролись за победу в абсолютном первенстве Кубка АО "Росипподромы".
Экипажи на ограниченном пространстве перед трибунами демонстрировали съезженность лошадей и выполняли различные элементы.
Экипажи на ограниченном пространстве перед трибунами демонстрировали съезженность лошадей и выполняли различные элементы.
Дистанция обоих призов — 1600 метров.
Победитель абсолютного первенства Кубка АО "Росипподромы" среди русских троек — мастер-тренер Алексей Чистяков (коренник Людвиг, левая пристяжная Нигрол, правая пристяжная Лайнер).
Победитель абсолютного первенства Кубка АО "Росипподромы" среди русских троек — мастер-тренер Алексей Чистяков (коренник Людвиг, левая пристяжная Нигрол, правая пристяжная Лайнер).
Программу дополнил именной приз в честь Дня русского языка
Программу дополнил именной приз в честь Дня русского языка