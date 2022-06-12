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Заезды русских троек на Московском ипподроме - РИА Новости, 12.06.2022
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Заезды русских троек на Московском ипподроме
Заезды русских троек на Московском ипподроме - РИА Новости, 12.06.2022
Заезды русских троек на Московском ипподроме
РИА Новости, 12.06.2022
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спорт
общество
москва
россия
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фото, фото, спорт, общество, москва, россия
13:07 12.06.2022 (обновлено: 13:11 12.06.2022)
 

Заезды русских троек на Московском ипподроме

Читать ria.ru в
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

На Центральном Московском ипподроме 11 июня состоялся очередной заезд русских троек.

Заезды русских троек на Московском ипподроме
1 из 10

На Центральном Московском ипподроме 11 июня состоялся очередной заезд русских троек.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Это событие объединяет всех любителей конного спорта в России.

Заезды русских троек на Московском ипподроме
2 из 10

Это событие объединяет всех любителей конного спорта в России.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Фигурную езду также называют "балетом русских троек".

Заезды русских троек на Московском ипподроме
3 из 10

Фигурную езду также называют "балетом русских троек".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

В заездах определяют резвейшую русскую тройку.

Заезды русских троек на Московском ипподроме
4 из 10

В заездах определяют резвейшую русскую тройку.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Всего было девять групповых и три квалификационных заезда.

Заезды русских троек на Московском ипподроме
5 из 10

Всего было девять групповых и три квалификационных заезда.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Участники боролись за победу в абсолютном первенстве Кубка АО "Росипподромы".

Заезды русских троек на Московском ипподроме
6 из 10

Участники боролись за победу в абсолютном первенстве Кубка АО "Росипподромы".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Экипажи на ограниченном пространстве перед трибунами демонстрировали съезженность лошадей и выполняли различные элементы.

Заезды русских троек на Московском ипподроме
7 из 10

Экипажи на ограниченном пространстве перед трибунами демонстрировали съезженность лошадей и выполняли различные элементы.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Дистанция обоих призов — 1600 метров.

Заезды русских троек на Московском ипподроме
8 из 10

Дистанция обоих призов — 1600 метров.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Победитель абсолютного первенства Кубка АО "Росипподромы" среди русских троек — мастер-тренер Алексей Чистяков (коренник Людвиг, левая пристяжная Нигрол, правая пристяжная Лайнер).

Победитель абсолютного первенства Кубка АО Росипподромы среди русских троек мастер-тренер Алексей Чистяков
9 из 10

Победитель абсолютного первенства Кубка АО "Росипподромы" среди русских троек — мастер-тренер Алексей Чистяков (коренник Людвиг, левая пристяжная Нигрол, правая пристяжная Лайнер).

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Программу дополнил именной приз в честь Дня русского языка

Заезды русских троек на Московском ипподроме
10 из 10

Программу дополнил именной приз в честь Дня русского языка

© РИА Новости / Павел Бедняков
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