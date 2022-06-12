Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области дети будут учить украинский и русский, заявил Кравцов - РИА Новости, 12.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220612/yazyk-1794895343.html
В Запорожской области дети будут учить украинский и русский, заявил Кравцов
В Запорожской области дети будут учить украинский и русский, заявил Кравцов - РИА Новости, 12.06.2022
В Запорожской области дети будут учить украинский и русский, заявил Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школьники Запорожской области продолжат изучать украинский язык, также у них будет возможность изучать... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T14:45
2022-06-12T14:45
россия
херсонская область
запорожская область
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155195/47/1551954778_0:251:3077:1982_1920x0_80_0_0_e60c2db309992ee598cef554fe6a814e.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школьники Запорожской области продолжат изучать украинский язык, также у них будет возможность изучать русский."У нас общие языковые корни, поэтому не думаю, что какие-то явные проблемы будут. Конечно, мы дадим возможность изучить русский язык, но я считаю, что нужно оставить в школах изучение и украинского языка - так делается во всех национальных республиках. В России обязательно есть возможность во всех республиках изучать национальный язык. Это вопрос постепенный, есть соответствующие методики, и здесь не думаю, что будут какие-то проблемы", - сказал Кравцов журналистам.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
россия
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155195/47/1551954778_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7441442287244f96922bceb13c977354.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, херсонская область , запорожская область, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов
14:45 12.06.2022
 
В Запорожской области дети будут учить украинский и русский, заявил Кравцов

Кравцов: в школах Запорожской области будут учить украинский язык, смогут учить и русский

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школьники Запорожской области продолжат изучать украинский язык, также у них будет возможность изучать русский.
"У нас общие языковые корни, поэтому не думаю, что какие-то явные проблемы будут. Конечно, мы дадим возможность изучить русский язык, но я считаю, что нужно оставить в школах изучение и украинского языка - так делается во всех национальных республиках. В России обязательно есть возможность во всех республиках изучать национальный язык. Это вопрос постепенный, есть соответствующие методики, и здесь не думаю, что будут какие-то проблемы", - сказал Кравцов журналистам.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
 
РоссияХерсонская областьЗапорожская областьМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей Кравцов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала