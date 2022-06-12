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В Запорожской области дети будут учить украинский и русский, заявил Кравцов
В Запорожской области дети будут учить украинский и русский, заявил Кравцов - РИА Новости, 12.06.2022
В Запорожской области дети будут учить украинский и русский, заявил Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школьники Запорожской области продолжат изучать украинский язык, также у них будет возможность изучать... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T14:45
2022-06-12T14:45
2022-06-12T14:45
россия
херсонская область
запорожская область
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школьники Запорожской области продолжат изучать украинский язык, также у них будет возможность изучать русский."У нас общие языковые корни, поэтому не думаю, что какие-то явные проблемы будут. Конечно, мы дадим возможность изучить русский язык, но я считаю, что нужно оставить в школах изучение и украинского языка - так делается во всех национальных республиках. В России обязательно есть возможность во всех республиках изучать национальный язык. Это вопрос постепенный, есть соответствующие методики, и здесь не думаю, что будут какие-то проблемы", - сказал Кравцов журналистам.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , запорожская область, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов
В Запорожской области дети будут учить украинский и русский, заявил Кравцов
Кравцов: в школах Запорожской области будут учить украинский язык, смогут учить и русский