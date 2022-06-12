https://ria.ru/20220612/vybory-1794956821.html
Коалиция Макрона лидирует на парламентских выборах во Франции
Коалиция Макрона лидирует на парламентских выборах во Франции - РИА Новости, 12.06.2022
Коалиция Макрона лидирует на парламентских выборах во Франции
Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" в первом туре парламентских выборов получает 24,29%, левый "Новый народный экологический и социальный... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T21:40
2022-06-12T21:40
2022-06-12T21:54
в мире
франция
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d339d0f2997c9292b43e30850fbede11.jpg
ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" в первом туре парламентских выборов получает 24,29%, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона – 21,95%, этом свидетельствуют данные МВД Франции после обработки более 50% голосов.По данным МВД после обработки 58% бюллетеней, коалиция Макрона получает 24,29%, левый союз Меланшона - 21,95%.В воскресенье во Франции прошел первый тур парламентских выборов. В регионах избирательные участки завершили работу в 18:00 (19:00 мск), в крупных городах – в 20:00 по местному времени (21:00 мск). По данным МВД, явка на 17:00 по местному времени (18:00 мск) составила 39,42%.
https://ria.ru/20220607/unizhenie-1793733871.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9f222f7c786795baf9ee7dd4759d8354.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, выборы
21:40 12.06.2022 (обновлено: 21:54 12.06.2022)
Коалиция Макрона лидирует на парламентских выборах во Франции
Макрон получил на выборах 24,29 процента голосов, Меланшон - 21,95 процента
ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" в первом туре парламентских выборов получает 24,29%, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона – 21,95%, этом свидетельствуют данные МВД Франции после обработки более 50% голосов.
По данным МВД после обработки 58% бюллетеней, коалиция Макрона получает 24,29%, левый союз Меланшона - 21,95%.
В воскресенье во Франции
прошел первый тур парламентских выборов. В регионах избирательные участки завершили работу в 18:00 (19:00 мск), в крупных городах – в 20:00 по местному времени (21:00 мск). По данным МВД, явка на 17:00 по местному времени (18:00 мск) составила 39,42%.