https://ria.ru/20220612/vybory-1794956821.html

Коалиция Макрона лидирует на парламентских выборах во Франции

Коалиция Макрона лидирует на парламентских выборах во Франции - РИА Новости, 12.06.2022

Коалиция Макрона лидирует на парламентских выборах во Франции

Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" в первом туре парламентских выборов получает 24,29%, левый "Новый народный экологический и социальный... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T21:40

2022-06-12T21:40

2022-06-12T21:54

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ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" в первом туре парламентских выборов получает 24,29%, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона – 21,95%, этом свидетельствуют данные МВД Франции после обработки более 50% голосов.По данным МВД после обработки 58% бюллетеней, коалиция Макрона получает 24,29%, левый союз Меланшона - 21,95%.В воскресенье во Франции прошел первый тур парламентских выборов. В регионах избирательные участки завершили работу в 18:00 (19:00 мск), в крупных городах – в 20:00 по местному времени (21:00 мск). По данным МВД, явка на 17:00 по местному времени (18:00 мск) составила 39,42%.

https://ria.ru/20220607/unizhenie-1793733871.html

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Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

в мире, франция, выборы