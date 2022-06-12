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Процедура выборов в Национальное собрание Франции

Процедура выборов в Национальное собрание Франции - РИА Новости, 12.06.2022

Процедура выборов в Национальное собрание Франции

Парламент – законодательный орган Франции, является двух палатным. Нижняя палата парламента – Национальное собрание, верхняя палата – Сенат. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T01:48

2022-06-12T01:48

2022-06-12T01:48

справки

франция

национальное собрание франции

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Парламент – законодательный орган Франции, является двух палатным. Нижняя палата парламента – Национальное собрание, верхняя палата – Сенат.Численность Национального собрания не может превышать 577 депутатов, избираемых путем прямого всеобщего голосования. Срок полномочий Национального собрания – пять лет, он истекает в третий вторник июня пятого года после избрания.За исключением случаев роспуска, всеобщие выборы проводятся в течение шестидесяти дней, предшествующих истечению полномочий Национального собрания.Выборы в Национальное собрание проходят по одномандатным округам.Право участвовать в выборах имеют граждане Франции, достигшие 18 лет, не ограниченные в гражданских и политических правах и зарегистрированные в качестве избирателя. Право быть избранным в парламент имеют граждане Франции, достигшие 18 лет, имеющие право голоса. Каждый кандидат на выборах выдвигается вместе с заместителем, который занимает место депутата Национального собрания в случае, если избранный кандидат в силу каких-либо причин (занятия министерского кресла или получения мандата, несовместимого с мандатом депутата Национального собрания, смерти или иных причин) оставляет свой пост. Избирательный кодекс накладывает ряд ограничений для некоторых должностных лиц по совмещению должности с мандатом депутата. Кандидат в депутаты может быть зарегистрирован только в одном избирательном округе. Запрещено регистрироваться в качестве кандидата в депутаты в одном округе и заместителя депутата – в другом. Предвыборная агитация начинается со второго понедельника, предшествующего дате голосования, и заканчивается за день до голосования в полночь. В случае проведения второго тура избирательная кампания открывается на следующий день после первого тура и заканчивается за день до голосования в полночь. Финансирование избирательной кампании кандидата со стороны юридических лиц, за исключением политических партий или групп, запрещено. Пожертвование физического лица не может превышать 4600 евро. Все пожертвования на сумму более 150 евро должны быть оплачены чеком, переводом, кредитной или дебетовой картой. Выборы в парламент проводятся по воскресеньям. Голосование в заморских территориях Франции Гваделупе, Гвиане и Мартинике проходит в субботу. Для отдельных категорий граждан возможно голосование по доверенности или заочное голосование по почте. Депутаты избираются в два тура.Для избрания в первом туре необходимо получить абсолютное большинство голосов избирателей, но не менее 25% от общего числа зарегистрированных в избирательном округе избирателей.Если никто из кандидатов не получил абсолютного большинства голосов, то через неделю проводится второй тур. До участия во втором туре допускаются кандидаты, набравшие не менее 12,5% (округление не допускается) голосов от числа избирателей, включенных в списки. Если только один кандидат соответствует этому условию, кандидат с наибольшим количеством голосов после него может участвовать во втором туре. Если ни один из кандидатов не удовлетворяет этому требования, то во втором туре участвуют два кандидата, набравших наибольшее число голосов. Для избрания во втором туре необходимо получить относительное большинство голосов, при этом при равенстве полученных голосов, избранным считается старший по возрасту кандидат.Выборы депутатов в Национальное собрание Франции пройдут 12 и 19 июня 2022 года.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, франция, национальное собрание франции