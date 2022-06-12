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В Минэкономразвития назвали причины, подрывающие полноценную работу ВТО - РИА Новости, 12.06.2022
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В Минэкономразвития назвали причины, подрывающие полноценную работу ВТО
В Минэкономразвития назвали причины, подрывающие полноценную работу ВТО - РИА Новости, 12.06.2022
В Минэкономразвития назвали причины, подрывающие полноценную работу ВТО
Всемирная торговая организация (ВТО) распадается на клубы единомышленников и постепенно утрачивает дух многосторонности, эту и другие проблемы, подрывающие... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T20:49
2022-06-12T20:49
ильич (илья прусикин)
россия
женева (город)
всемирная торговая организация (вто)
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ЖЕНЕВА, 12 июн - РИА Новости. Всемирная торговая организация (ВТО) распадается на клубы единомышленников и постепенно утрачивает дух многосторонности, эту и другие проблемы, подрывающие полноценную работу ВТО, нужно решать с учетом интересов всех стран-членов организации, заявил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев.В своем видеообращении, записанном для 12-й министерской конференции ВТО, которая открылась в Женеве в воскресенье, Ильичев заявил, что начало работы по реформе ВТО является одной из неотложных задач. По словам замминистра РФ, проблемы, которые подрывают полноценное функционирование организации, включая тупик в функционировании Апелляционного органа, должны решаться с учетом интересов всех членов организации.Одной из проблем, заявил Ильичев, является фрагментация ВТО.Он добавил, что в условиях глобальных экономических кризисов, а также пандемий, торговля имеет фундаментальное стабилизирующее значение, в связи с этим необходимы правила для чрезвычайных ситуаций."Некоторые ищут спасения в положениях о национальной безопасности или тратят триллионы долларов на искусственное поддержание конкурентоспособности. Некоторые просто вводят торговые и инвестиционные барьеры, пользуясь царящим хаосом. Нам всем нужно общее и четкое понимание того, как мы можем действовать перед лицом кризисов и как их избежать. Инструментарий ВТО должен быть эффективным в обеспечении стабильности цепочек поставок и устойчивости к сбоям", - подчеркнул Ильичев.Замминистра РФ также заявил, что ВТО необходимо ускорить переговоры по нескольким направлениям, в частности, сельскому хозяйству."Россия, как один из крупнейших в мире производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции, придает большое значение этому направлению переговоров, выступая за программы работы по ключевым вопросам в этой области. Содействие глобальной продовольственной безопасности – это область, в которую ВТО может внести значительный вклад. Однако наш совместный успех зависит от способности членов обеспечить объективную и сбалансированную оценку текущей ситуации и ее основных причин", - сказал представитель РФ.Министерская конференция ВТО продлится до 15 июня, в ее повестке – вопросы продовольственной безопасности, меры реагирования на пандемию COVID-19 и субсидии в сфере рыболовства.
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ильич (илья прусикин), россия, женева (город), всемирная торговая организация (вто)
20:49 12.06.2022
 
В Минэкономразвития назвали причины, подрывающие полноценную работу ВТО

Замминистра Ильичев: ВТО распадается на клубы единомышленников и теряет многосторонность

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 12 июн - РИА Новости. Всемирная торговая организация (ВТО) распадается на клубы единомышленников и постепенно утрачивает дух многосторонности, эту и другие проблемы, подрывающие полноценную работу ВТО, нужно решать с учетом интересов всех стран-членов организации, заявил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев.
В своем видеообращении, записанном для 12-й министерской конференции ВТО, которая открылась в Женеве в воскресенье, Ильичев заявил, что начало работы по реформе ВТО является одной из неотложных задач. По словам замминистра РФ, проблемы, которые подрывают полноценное функционирование организации, включая тупик в функционировании Апелляционного органа, должны решаться с учетом интересов всех членов организации.
Одной из проблем, заявил Ильичев, является фрагментация ВТО.
"Организация распадается на различные клубы единомышленников и, таким образом, постепенно утрачивает свой дух многосторонности. Нам нужно все больше сосредотачиваться на том, что нас объединяет, и поощрять диалог по вопросам, которые нас разделяют", - заявил Ильичев, который возглавляет делегацию России на конференции ВТО.
Он добавил, что в условиях глобальных экономических кризисов, а также пандемий, торговля имеет фундаментальное стабилизирующее значение, в связи с этим необходимы правила для чрезвычайных ситуаций.
"Некоторые ищут спасения в положениях о национальной безопасности или тратят триллионы долларов на искусственное поддержание конкурентоспособности. Некоторые просто вводят торговые и инвестиционные барьеры, пользуясь царящим хаосом. Нам всем нужно общее и четкое понимание того, как мы можем действовать перед лицом кризисов и как их избежать. Инструментарий ВТО должен быть эффективным в обеспечении стабильности цепочек поставок и устойчивости к сбоям", - подчеркнул Ильичев.
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Замминистра РФ также заявил, что ВТО необходимо ускорить переговоры по нескольким направлениям, в частности, сельскому хозяйству.
"Россия, как один из крупнейших в мире производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции, придает большое значение этому направлению переговоров, выступая за программы работы по ключевым вопросам в этой области. Содействие глобальной продовольственной безопасности – это область, в которую ВТО может внести значительный вклад. Однако наш совместный успех зависит от способности членов обеспечить объективную и сбалансированную оценку текущей ситуации и ее основных причин", - сказал представитель РФ.
Министерская конференция ВТО продлится до 15 июня, в ее повестке – вопросы продовольственной безопасности, меры реагирования на пандемию COVID-19 и субсидии в сфере рыболовства.
 
Ильич (Илья Прусикин)РоссияЖенева (город)Всемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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