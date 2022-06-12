https://ria.ru/20220612/vto-1794952319.html

В Минэкономразвития назвали причины, подрывающие полноценную работу ВТО

В Минэкономразвития назвали причины, подрывающие полноценную работу ВТО - РИА Новости, 12.06.2022

В Минэкономразвития назвали причины, подрывающие полноценную работу ВТО

Всемирная торговая организация (ВТО) распадается на клубы единомышленников и постепенно утрачивает дух многосторонности, эту и другие проблемы, подрывающие... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T20:49

2022-06-12T20:49

2022-06-12T20:49

ильич (илья прусикин)

россия

женева (город)

всемирная торговая организация (вто)

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ЖЕНЕВА, 12 июн - РИА Новости. Всемирная торговая организация (ВТО) распадается на клубы единомышленников и постепенно утрачивает дух многосторонности, эту и другие проблемы, подрывающие полноценную работу ВТО, нужно решать с учетом интересов всех стран-членов организации, заявил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев.В своем видеообращении, записанном для 12-й министерской конференции ВТО, которая открылась в Женеве в воскресенье, Ильичев заявил, что начало работы по реформе ВТО является одной из неотложных задач. По словам замминистра РФ, проблемы, которые подрывают полноценное функционирование организации, включая тупик в функционировании Апелляционного органа, должны решаться с учетом интересов всех членов организации.Одной из проблем, заявил Ильичев, является фрагментация ВТО.Он добавил, что в условиях глобальных экономических кризисов, а также пандемий, торговля имеет фундаментальное стабилизирующее значение, в связи с этим необходимы правила для чрезвычайных ситуаций."Некоторые ищут спасения в положениях о национальной безопасности или тратят триллионы долларов на искусственное поддержание конкурентоспособности. Некоторые просто вводят торговые и инвестиционные барьеры, пользуясь царящим хаосом. Нам всем нужно общее и четкое понимание того, как мы можем действовать перед лицом кризисов и как их избежать. Инструментарий ВТО должен быть эффективным в обеспечении стабильности цепочек поставок и устойчивости к сбоям", - подчеркнул Ильичев.Замминистра РФ также заявил, что ВТО необходимо ускорить переговоры по нескольким направлениям, в частности, сельскому хозяйству."Россия, как один из крупнейших в мире производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции, придает большое значение этому направлению переговоров, выступая за программы работы по ключевым вопросам в этой области. Содействие глобальной продовольственной безопасности – это область, в которую ВТО может внести значительный вклад. Однако наш совместный успех зависит от способности членов обеспечить объективную и сбалансированную оценку текущей ситуации и ее основных причин", - сказал представитель РФ.Министерская конференция ВТО продлится до 15 июня, в ее повестке – вопросы продовольственной безопасности, меры реагирования на пандемию COVID-19 и субсидии в сфере рыболовства.

https://ria.ru/20220612/sanktsii-1794864368.html

россия

женева (город)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

ильич (илья прусикин), россия, женева (город), всемирная торговая организация (вто)