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Гендиректор ВТО заявила, что к росту цен приводят экспортные ограничения - РИА Новости, 12.06.2022
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Гендиректор ВТО заявила, что к росту цен приводят экспортные ограничения
Гендиректор ВТО заявила, что к росту цен приводят экспортные ограничения - РИА Новости, 12.06.2022
Гендиректор ВТО заявила, что к росту цен приводят экспортные ограничения
Экспортные ограничения приводят к росту цен на продовольствие и могут усугубить мировой продовольственный кризис, заявила в воскресенье генеральный директор... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T15:02
2022-06-12T15:06
экономика
цены на нефть
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ЖЕНЕВА, 12 июн - РИА Новости. Экспортные ограничения приводят к росту цен на продовольствие и могут усугубить мировой продовольственный кризис, заявила в воскресенье генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.Комментируя ситуацию с вывозом украинского зерна, она заявила, что "генсек ООН (Антониу Гутерриш) держит это под контролем" и ведет переговоры с Россией и Украиной. По утверждению главы ВТО, в переговоры также вовлечены Евросоюз и другие политические структуры. Она выразила надежду на то, что проблема с вывозом зерна с Украины разрешится."Я думаю, что одна из вещей, которую вы не должны недооценивать, – это то… как экспортные ограничения и запреты могут усугубить ситуацию. Вы наблюдали, как во время продовольственного кризиса 2008 и 2009 годов именно такие действия привели к скачкам цен", - сказала Оконджо-Ивеала на брифинге по случаю открытия 12-й министерской конференции ВТО.Она заявила о необходимости отказа от экспортных ограничений на поставки сельскохозяйственной продукции в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. Как ожидается, проект соответствующего документа будет принят в ходе министерской конференции в Женеве."Я думаю, что такое решение снова было бы очень полезным для разрешения этой ситуации", - сказала глава организации.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.Ранее глава Афросоюза и президент Сенегала Маки Салл на встрече с Путиным заявил, что антироссийские санкции Запада лишили африканские страны доступа к зерну и удобрениям, что усугубило ситуацию в сфере продовольствия, нужно вывести зерно и удобрения из-под санкций.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в России согласны с опасениями генсека ООН о формировании глобального продовольственного кризиса. По его словам, президент РФ уже говорил, что установленные санкционные ограничения привели к тому обвалу, который сейчас наблюдается на рынке, к этому же привели и действия Украины по минированию акватории, которые сделали морской путь небезопасным.
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экономика, цены на нефть
15:02 12.06.2022 (обновлено: 15:06 12.06.2022)
 
Гендиректор ВТО заявила, что к росту цен приводят экспортные ограничения

Гендиректор ВТО заявила, что к росту цен на продовольствие приводят экспортные ограничения

© РИА НовостиПроцесс вступления РФ в ВТО может завершиться 15 декабря – Дворкович
Процесс вступления РФ в ВТО может завершиться 15 декабря – Дворкович - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости
Процесс вступления РФ в ВТО может завершиться 15 декабря – Дворкович. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 12 июн - РИА Новости. Экспортные ограничения приводят к росту цен на продовольствие и могут усугубить мировой продовольственный кризис, заявила в воскресенье генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.
Комментируя ситуацию с вывозом украинского зерна, она заявила, что "генсек ООН (Антониу Гутерриш) держит это под контролем" и ведет переговоры с Россией и Украиной. По утверждению главы ВТО, в переговоры также вовлечены Евросоюз и другие политические структуры. Она выразила надежду на то, что проблема с вывозом зерна с Украины разрешится.
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"Я думаю, что одна из вещей, которую вы не должны недооценивать, – это то… как экспортные ограничения и запреты могут усугубить ситуацию. Вы наблюдали, как во время продовольственного кризиса 2008 и 2009 годов именно такие действия привели к скачкам цен", - сказала Оконджо-Ивеала на брифинге по случаю открытия 12-й министерской конференции ВТО.
Она заявила о необходимости отказа от экспортных ограничений на поставки сельскохозяйственной продукции в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. Как ожидается, проект соответствующего документа будет принят в ходе министерской конференции в Женеве.
"Я думаю, что такое решение снова было бы очень полезным для разрешения этой ситуации", - сказала глава организации.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
Ранее глава Афросоюза и президент Сенегала Маки Салл на встрече с Путиным заявил, что антироссийские санкции Запада лишили африканские страны доступа к зерну и удобрениям, что усугубило ситуацию в сфере продовольствия, нужно вывести зерно и удобрения из-под санкций.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в России согласны с опасениями генсека ООН о формировании глобального продовольственного кризиса. По его словам, президент РФ уже говорил, что установленные санкционные ограничения привели к тому обвалу, который сейчас наблюдается на рынке, к этому же привели и действия Украины по минированию акватории, которые сделали морской путь небезопасным.
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